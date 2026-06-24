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「自分の生活費は自分で払う」――ブルーナ・ビアンカルディが、なぜネイマールの“トロフィー・ワイフ”にならないかを語る。
経済的自立と固定観念の打破
ポッドキャスト『Elas Que Jogam』でカーラ・フェルマナスと率直に語ったビアンカルディは、自身がネイマールの資産だけで生活しているという世間の見方について言及した。Instagramで1500万人以上を擁するインフルエンサーである彼女は、活況を呈する自身のキャリアを持ち、元バルセロナおよびPSGのスーパースターに頼らず自分の支出を管理していると明かした。
「人々は私たちが働かず、家にいるだけの“トロフィー・ワイフ”だと思ってる。でも私は『ちょっと待って。私には仕事があるし、チームに給料を払ってる。自分で稼いで生活費も払ってる』と言うわ」と語った。ビアンカルディは、自分が有名サッカー選手のパートナーではなく、チームを率いる事業主だと強調した。
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「インフルエンサー」の先にある人生
ビアンカルディの活動はSNS投稿にとどまらない。彼女はYouTubeチャンネルでプロジェクト「Bru Na Cozinha」を立ち上げ、ジュリア・ブスカッチョやロレ・インプロタなど影響力のある女性たちを招き、一緒に料理を披露した。これはグローバルブランドの広告キャンペーンを含む広範な戦略の一環だ。
パートナーがピッチで激しいプレッシャーにさらされていても、彼女のキャリアへの姿勢は揺らがない。彼女が自身のビジネスを統括する一方、ネイマールも完全なコンディションを取り戻し、ブラジル代表として攻撃の要の準備を進めている。二人とも家族の絆を保ちつつ、それぞれの成功を追っている。
ワールドカップ開催中に家族計画を進める
マヴィーとメルの両親であるこの夫婦は、国際サッカーの過密日程と並行して人生の節目を乗り越えてきた。ブルーナはインタビューで、プロスポーツ特有の多忙なスケジュールにもかかわらず、今回の妊娠は2人で計画したと明かした。「はい、私たちはすでに『3人目も産もう』と考えていました」と彼女は振り返る。
彼女は妊娠が分かったのが2026年ワールドカップのブラジル代表発表のちょうど1日前だったと明かし、個人的な喜びと代表としての義務が交差する中、家族と「セレソン」としての注目とのバランスを取ってきたと語った。
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ワールドカップで体力を高め、苦労の末に恋も実った。
ブルーナは自身の立場への批判に立ち向かいながら、ふくらはぎを怪我したネイマールを支えた。ネイマールはワールドカップのモロッコ、ハイチ戦を欠場したが、スコットランド戦で復帰。
彼の復帰は、二人が以前の混乱を乗り越え、関係が安定し始めた時期と重なる。ブルーナは、曖昧な状態に耐えかねてネイマールに直談判したと明かした。「私たちは何度も行ったり来たりしていたの。 私はストレスを感じ始めたの」と振り返る。「そこで彼に『もう限界。素敵な時間だったし、出会えて嬉しかったし、愛してる。でも、もう十分よ』と言ったの」
この最後通告は転機となった。まもなくネイマールはパリで彼女の誕生日を祝い、家族を呼んでサプライズプロポーズをした。「パリに着くと、父も母も姉もいたの。彼が内緒で呼んでいた」と彼女は語った。
現在も彼女は「自分の生活費は自分で稼ぐ」と語り、自身のブランド構築に励む。国中の期待を担う彼の生活において、彼女は今も欠かせない存在だ。