「自分の生活費は自分で払う」――ブルーナ・ビアンカルディが、なぜネイマールの“トロフィー・ワイフ”にならないかを語る。

ブルーナは自身の立場への批判に立ち向かいながら、ふくらはぎを怪我したネイマールを支えた。ネイマールはワールドカップのモロッコ、ハイチ戦を欠場したが、スコットランド戦で復帰。

彼の復帰は、二人が以前の混乱を乗り越え、関係が安定し始めた時期と重なる。ブルーナは、曖昧な状態に耐えかねてネイマールに直談判したと明かした。「私たちは何度も行ったり来たりしていたの。 私はストレスを感じ始めたの」と振り返る。「そこで彼に『もう限界。素敵な時間だったし、出会えて嬉しかったし、愛してる。でも、もう十分よ』と言ったの」

この最後通告は転機となった。まもなくネイマールはパリで彼女の誕生日を祝い、家族を呼んでサプライズプロポーズをした。「パリに着くと、父も母も姉もいたの。彼が内緒で呼んでいた」と彼女は語った。

現在も彼女は「自分の生活費は自分で稼ぐ」と語り、自身のブランド構築に励む。国中の期待を担う彼の生活において、彼女は今も欠かせない存在だ。