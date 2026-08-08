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「自分の気持ちを表す言葉がない」 アーセナルの若手有望株が壊滅的なACL損傷に見舞われる
アーセナルのアカデミー有望株が離脱
アーセナルはプレシーズン準備期間中に痛手を負った。19歳MFコプリーが、ベティス戦で前十字じん帯（ACL）を負傷したためだ。アカデミー出身の同選手は、8月5日にダブリンのアビバ・スタジアムで行われたリーガのクラブとの親善試合で、アーセナルが3-1で敗れた中、アルテタ監督からチャンスを与えられた。ハーフタイムに右サイドバックとして投入されたコプリーだったが、衝撃的なアクシデントに見舞われ、出場からわずか数分で交代を余儀なくされた。
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若手が感情のこもった声明を発表
コプリーはSNSを通じて、検査の結果、損傷の深刻さが確認された後に感情のこもったメッセージを発信した。負傷の診断を受けた悲痛な思いを振り返り、コプリーは「今の気持ちを言葉で表すことはできない。子どもの頃から応援してきたクラブでプレシーズンを戦うという夢を生きていたのに、前十字靭帯を断裂していたことが分かった」とつづった。
精神的に大きな打撃を受けながらも、この若きMFは気丈に振る舞うことを誓い、サポーターに対して「より強く、より良く」なって戻ってくるために全力を尽くすと約束した。
負傷がレンタル移籍計画を狂わせる
この重傷は、コプリーの成長過程における極めて重要な時期に発生した。昨季後半にはクローリー・タウンへの期限付き移籍で成功を収めていた。コプリーは複数ポジションをこなせる選手で、以前にはアーセナルのU-21チームでキャプテンも務めており、さらにプレシーズンのジローナ戦では右サイドバックとしてコーチングスタッフに好印象を与えていた。アーセナル首脳陣は、シニアレベルでの経験をさらに積ませるため、再び期限付き移籍させることを検討していたが、その計画はいま保留となっている。
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長い回復への道のりが始まる
コプリーは今後、長期にわたる手術とリハビリに臨むことになり、その影響で来季の大半を欠場すると見込まれている。アーセナルのメディカルチームは、アカデミーの逸材がフィジカルコンディションと鋭さを取り戻せるよう、完全かつ段階的な回復プロセスを最優先する方針だ。この痛手は選手とクラブの双方にとって打撃であり、トップチームでのブレイクを果たした矢先に、ヘイル・エンド屈指の有望株の一人だったその勢いを止めることになった。
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