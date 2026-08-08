コプリーはSNSを通じて、検査の結果、損傷の深刻さが確認された後に感情のこもったメッセージを発信した。負傷の診断を受けた悲痛な思いを振り返り、コプリーは「今の気持ちを言葉で表すことはできない。子どもの頃から応援してきたクラブでプレシーズンを戦うという夢を生きていたのに、前十字靭帯を断裂していたことが分かった」とつづった。

精神的に大きな打撃を受けながらも、この若きMFは気丈に振る舞うことを誓い、サポーターに対して「より強く、より良く」なって戻ってくるために全力を尽くすと約束した。