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「自分の条件で去れ」…ジェラードがサラーの退団について見解を明かす

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リヴァプールのレジェンドが、サラーと同じような状況に陥ったことを振り返る

リヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードは、昨年12月にアーネ・スロット監督との対立が生じた際、チームのスター選手であるモハメド・サラーに何を伝えたかを明かし、同時に、このエジプト人ウイングの近々の移籍は関係者全員にとって有益であると述べた。

33歳のサラーは先週、今シーズン終了後に「アンフィールド」を去ることを発表し、クラブで過ごした素晴らしい9年間に幕を下ろした。

この発表は、彼がリヴァプールから「見捨てられ、犠牲にされた」と非難してから4ヶ月後のことであり、彼はスロット監督とはもはや関係がないと主張していた。

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    誰にとってもふさわしい旅立ち

    ジェラードはサラーのマージーサイド離脱について見解を述べ、現在もエジプト人選手とテキストメッセージでやり取りを続けていることを明かした。

    『デイリー・メール』紙が伝えたサラーの移籍に関するジェラードの発言は次の通りだ。「これは皆にとって良いことだと思う。タイミングも適切だと私は考えている」。 

    さらに彼はこう付け加えた。「明らかに監督と意見が合わなかったようだ。どのレベルでのことかは分からないが、彼はあのインタビューを行った。後で後悔することになるだろうと思う」。

    さらにこう続けた。「しかし、この件は問題があることを示していた。また、それ以前から、リヴァプールはモハメド・サラーに2年ではなく1年契約を提示したかったと思うが、彼の並外れたシーズンと素晴らしい成績を考慮して、2年契約を与えたのだ」

    リヴァプールのレジェンドは続けた。「私としては、このレベルでの活躍は1年分しかないと考えていた。我々は皆、この数年間プレーしてきた。この件が解決することは誰にとっても利益になるが、それはモハメド・サラーの条件に従って解決されるべきだ」。

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    自分の条件で去れ

    ジェラードは、あの有名なインタビューの後、自身とサラーの間で交わされたやり取りについて明かし、次のように語った。「当時、あのインタビューについて彼に話したんだ。『同じことを繰り返して、物事を曖昧なままにしないでくれ』と。直接彼に伝えたよ」。

    彼は続けた。「彼は時々メッセージを送ってくるし、僕も彼に送る。特に、もし僕がレオとどこかに行くときは、そうするのが一番いい。そうすれば、レオ（ジェラードの息子）が彼に会えるから」 

    さらに彼はこう続けた。「彼と親しいわけではないが、これで彼にこう言う機会ができた。『俺はここ8、9年いたんだ。ここに来て、この遺産を築いた。自分の条件で、正しい方法で去ってくれ』と」

    リヴァプールの歴代得点ランキングで255ゴールで3位につけるサラーは、今シーズン、いつものような安定感を持ってゴールを決めるのに苦労しており、これまでのプレミアリーグ22試合でわずか5ゴールにとどまっている。

    このパフォーマンスの低下により、リヴァプールが苦戦していた冬の期間、スロットはエジプト人ウイングをベンチ外とした。その結果、クリスマス前のアイランド・ロードでのリーズ戦（3-3の劇的な引き分け）後、サラーはミックスゾーンで激しく抗議した。

    ジェラードは続けた。「サラーはまだあの出来事に少し影響を受けている。当時はベンチ入りして出たり入ったりする選手だった。彼は不満を抱えていた。だが、1月に去り、ただ単にチームを離れるのは残念なことだったと思う」。

    さらに彼はこう続けた。「双方の立場を理解している。今、状況を分析した結果、双方の立場が理解できるようになった」

  • 同じシナリオ

    リヴァプールの元キャプテンは、アンフィールドでの17年間のキャリアの終盤に自身とブレンダン・ロジャースの間で起きた不和を振り返り、サラーの心情に共感できると語った。

    彼はこう付け加えた。「私もブレンダンと似たような経験をした。だが、今振り返ってみると、私はもう現役を退いていて感情的になりにくい立場にあるから、ブレンダンの立場も理解できるんだ。」

    さらにこう続けた。「34歳や35歳になれば、以前と同じ選手ではいられないかもしれない。キャプテンだからといって、試合の全分間出場するのは理にかなっていない。だが、その当時、チームの一員として、例えばマンチェスター・ユナイテッドとの対戦を控えているのに、自分が控え選手だと知るのは、決して楽なことではない。」

    さらにこう続けた。「ピッチに立っている選手たちを見て、自分は彼らと同じレベル、あるいはそれ以上だと思ってしまう。選手にとっては辛い状況だ。私もレンジャーズでジェレミー・デフォーと似たような立場になったことがある。彼は私にとても良くしてくれたし、チームで最高の選手だった」。

    彼はこう指摘した。「私が一緒に仕事をした中で最高のプロ選手は、もっとプレーしたい、試合の全分間をプレーしたいと望んでいた。というのも、彼はブレンダン監督の下で私が置かれていたのと同じ状況にあったからだ。」

    そして彼は次のように締めくくった。「しかし、監督として、正しいこと、チームにとって最善のことをしなければならない。もし選手のうち誰かが本来のパフォーマンスを発揮できていなかったり、出場機会がなかったり、求めている役割を果たせなかったりするなら、監督として重大な決断を下さなければならない。」

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