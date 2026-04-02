ジェラードは、あの有名なインタビューの後、自身とサラーの間で交わされたやり取りについて明かし、次のように語った。「当時、あのインタビューについて彼に話したんだ。『同じことを繰り返して、物事を曖昧なままにしないでくれ』と。直接彼に伝えたよ」。

彼は続けた。「彼は時々メッセージを送ってくるし、僕も彼に送る。特に、もし僕がレオとどこかに行くときは、そうするのが一番いい。そうすれば、レオ（ジェラードの息子）が彼に会えるから」

さらに彼はこう続けた。「彼と親しいわけではないが、これで彼にこう言う機会ができた。『俺はここ8、9年いたんだ。ここに来て、この遺産を築いた。自分の条件で、正しい方法で去ってくれ』と」

リヴァプールの歴代得点ランキングで255ゴールで3位につけるサラーは、今シーズン、いつものような安定感を持ってゴールを決めるのに苦労しており、これまでのプレミアリーグ22試合でわずか5ゴールにとどまっている。

このパフォーマンスの低下により、リヴァプールが苦戦していた冬の期間、スロットはエジプト人ウイングをベンチ外とした。その結果、クリスマス前のアイランド・ロードでのリーズ戦（3-3の劇的な引き分け）後、サラーはミックスゾーンで激しく抗議した。

ジェラードは続けた。「サラーはまだあの出来事に少し影響を受けている。当時はベンチ入りして出たり入ったりする選手だった。彼は不満を抱えていた。だが、1月に去り、ただ単にチームを離れるのは残念なことだったと思う」。

さらに彼はこう続けた。「双方の立場を理解している。今、状況を分析した結果、双方の立場が理解できるようになった」