母国をEURO2020の決勝に導いたベテラン指揮官は、代表監督としての任期終盤に絶え間なく向けられた厳しい視線によって、最終的にはサッカーを楽しめなくなったと認めた。

プレミアリーグで再び監督を務める可能性はあるかと『The Amol Rajan Connection』で問われ、サウスゲートは「そうする場面は想像できない」と答えた。

試合をほとんど見なくなるほどサッカーへの情熱が薄れた経緯について、こう続けた。「イングランド代表での任期終盤には、サッカーを楽しめなくなっていた。少なくともある時期は、勝利が続ける支えになっていた。だが最後には、勝っても喜べるのはせいぜい数分だった。だから、サッカーはほとんど見ていない」

「応援するクリスタル・パレスが初のタイトルを獲得するのを見に、FAカップ決勝には行った。それ以来、サッカー場には行っていない。サッカーに関わりたいという気持ちが変わったんだ」