SOPA Images
翻訳者：
「自分の望みは変わった」サー・ガレス・サウスゲートがプレミアリーグ復帰を否定。元イングランド代表監督がサッカー界を離れた理由を説明
指揮官、トップリーグでの指揮に終止符
サウスゲート氏は、サッカー界を離れた後、イングランド1部リーグで再び監督を務める考えはないと明言している。クラブで監督を務めたのは、2006年6月から2009年10月の解任まで約3年間指揮したミドルズブラが最後だ。ティーズサイドでの在任中は151試合で45勝を記録。マンチェスター・シティに8-1で大勝した一方、2009年には降格を喫した。
- AFP
精神的な疲労でスタジアムに姿を見せず
母国をEURO2020の決勝に導いたベテラン指揮官は、代表監督としての任期終盤に絶え間なく向けられた厳しい視線によって、最終的にはサッカーを楽しめなくなったと認めた。
プレミアリーグで再び監督を務める可能性はあるかと『The Amol Rajan Connection』で問われ、サウスゲートは「そうする場面は想像できない」と答えた。
試合をほとんど見なくなるほどサッカーへの情熱が薄れた経緯について、こう続けた。「イングランド代表での任期終盤には、サッカーを楽しめなくなっていた。少なくともある時期は、勝利が続ける支えになっていた。だが最後には、勝っても喜べるのはせいぜい数分だった。だから、サッカーはほとんど見ていない」
「応援するクリスタル・パレスが初のタイトルを獲得するのを見に、FAカップ決勝には行った。それ以来、サッカー場には行っていない。サッカーに関わりたいという気持ちが変わったんだ」
タッチライン際の重圧に代わり、学問の探究へ
代表チームを退いて以降、サウスゲートはメディアにも活動の場を広げた。今年に入ってからは英国各地を訪れ、若い男性や少年たちが直面する課題を探るBBCのドキュメンタリー番組で進行役を務めた。放送の仕事と並行して、ボストンのハーバード・ビジネス・スクールで客員講師としても活動してきた。
指導の現場を離れてからの日々について、サウスゲートはこう続けた。「この18カ月間は本当に楽しかった。37年間、土曜日に勝ったか負けたかで、自分をどう捉えるかが決まっていた。でも、実際にさまざまな経験ができるようになって、それを楽しんでいる。政治家やメディア業界の人たちに会い、さまざまな分野のリーダーシップについて学び、世界を旅しながら多くのことを学んだ。自分の人生で、これまでとは違う映画を演じることを楽しんでいるんだ」
- AFP
新たな展望が指導者復帰の影を薄くする
この率直な発言は、プレミアリーグで注目を集める監督職の空席と彼を結びつける憶測に事実上終止符を打った。移籍市場への対応や毎週の試合結果がもたらす重圧に向き合うよりも、公共放送とリーダーシップ教育の分野で活動をさらに広げていく見通しだ。そのため、17年前、チャンピオンシップで4位につけていたミドルズブラを去ったことが、クラブの監督として最後の仕事となりそうだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。