マヌエル・ノイアーはアウクスブルクとの2-2の引き分けで悪夢のような立ち上がりを迎え、開始直後にらしくないミスを犯した。ベテランGKは自陣ペナルティーエリア内で大きくなったボールタッチを見誤り、ロビン・フェルハウアーにボールを奪われると、そのまま無人のゴールへ流し込まれた。

このゴールは9秒未満で記録され、ブンデスリーガ史上最も早い失点の新記録となった。

ノイアーは試合後、自身がこの立ち上がりの失点に関与したことを認めた。