あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1084316817.jpgEibner
Alvino Hanafi
翻訳者：

「自分の愚かなミスだった！」 マヌエル・ノイアー、悪夢の9秒間の失策について沈黙を破る

バイエルン
マヌエル・ノイアー
アウクスブルク 対 バイエルン
アウクスブルク
ブンデスリーガ

マヌエル・ノイアーは、アウクスブルク戦でブンデスリーガ史上最も早い失点につながった愚かなミスの責任を認めた。ベテランGKは開始9秒の場面でボールコントロールを大きく乱し、ロビン・フェルハウアーに無人のゴールへ決めることを許した。

  • ノイアー、開始9秒で痛恨のミスを犯す

    マヌエル・ノイアーはアウクスブルクとの2-2の引き分けで悪夢のような立ち上がりを迎え、開始直後にらしくないミスを犯した。ベテランGKは自陣ペナルティーエリア内で大きくなったボールタッチを見誤り、ロビン・フェルハウアーにボールを奪われると、そのまま無人のゴールへ流し込まれた。

    このゴールは9秒未満で記録され、ブンデスリーガ史上最も早い失点の新記録となった。

    ノイアーは試合後、自身がこの立ち上がりの失点に関与したことを認めた。

  • imago-sport-1084313375.jpgJan Huebner

    GKがばかげた悪夢のような瞬間を振り返る

    劇的なダービーの後に語ったノイアーは、自身の集中力の欠如について率直だった。「最初の失点は、私のばかなミスだった」とノイアーは認めた。

    「今日のような試合を経験した者は、私たちの中でも多くない」

    「あれほど多くのゴールを決めながら、その後で取り消されるというのは奇妙だった」

  • 序盤の衝撃にもかかわらず、信念は揺るがなかった

    ひどい立ち上がりにもかかわらず、ノイアーはバイエルンが立て直し、勝ち点3を手にすると信じ続けていたと強調した。「まだ希望はあった。まだ1分目だったからだ」とノイアーは説明した。

    「まだ試合をひっくり返せる可能性は大きかった」

    「チャンスはあったと思う。ただ、それを決め切れなかった。際どいオフサイドもあって、少し不運だった」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    過密日程へと焦点が移る

    バイエルンはイスマエル・サイバリと途中出場のナサニエル・ブラウンのゴールで追いついたが、後半のロドリゴ・リベイロの一撃により、アウクスブルクは勝ち点1を手にした。ノイアーはその前にカルヴィン・ブラッケルマンのシュートをはじいたものの、こぼれ球をリベイロに押し込まれた。

    このドイツ代表GKは、バイエルンが火曜日にチャンピオンズリーグでバイキングと対戦する際、このミスを払拭したいところだ。

    コンパニ監督のチームは、すぐさま立て直すことに意欲を見せている。

UEFAチャンピオンズリーグ
バイキング crest
バイキング
VIK
バイエルン crest
バイエルン
FCB
ブンデスリーガ
エルフェアスベルク crest
エルフェアスベルク
ELV
アウクスブルク crest
アウクスブルク
FCA