Eibner
翻訳者：
「自分の愚かなミスだった！」 マヌエル・ノイアー、悪夢の9秒間の失策について沈黙を破る
ノイアー、開始9秒で痛恨のミスを犯す
マヌエル・ノイアーはアウクスブルクとの2-2の引き分けで悪夢のような立ち上がりを迎え、開始直後にらしくないミスを犯した。ベテランGKは自陣ペナルティーエリア内で大きくなったボールタッチを見誤り、ロビン・フェルハウアーにボールを奪われると、そのまま無人のゴールへ流し込まれた。
このゴールは9秒未満で記録され、ブンデスリーガ史上最も早い失点の新記録となった。
ノイアーは試合後、自身がこの立ち上がりの失点に関与したことを認めた。
- Jan Huebner
GKがばかげた悪夢のような瞬間を振り返る
劇的なダービーの後に語ったノイアーは、自身の集中力の欠如について率直だった。「最初の失点は、私のばかなミスだった」とノイアーは認めた。
「今日のような試合を経験した者は、私たちの中でも多くない」
「あれほど多くのゴールを決めながら、その後で取り消されるというのは奇妙だった」
序盤の衝撃にもかかわらず、信念は揺るがなかった
ひどい立ち上がりにもかかわらず、ノイアーはバイエルンが立て直し、勝ち点3を手にすると信じ続けていたと強調した。「まだ希望はあった。まだ1分目だったからだ」とノイアーは説明した。
「まだ試合をひっくり返せる可能性は大きかった」
「チャンスはあったと思う。ただ、それを決め切れなかった。際どいオフサイドもあって、少し不運だった」
- Getty Images Sport
過密日程へと焦点が移る
バイエルンはイスマエル・サイバリと途中出場のナサニエル・ブラウンのゴールで追いついたが、後半のロドリゴ・リベイロの一撃により、アウクスブルクは勝ち点1を手にした。ノイアーはその前にカルヴィン・ブラッケルマンのシュートをはじいたものの、こぼれ球をリベイロに押し込まれた。
このドイツ代表GKは、バイエルンが火曜日にチャンピオンズリーグでバイキングと対戦する際、このミスを払拭したいところだ。
コンパニ監督のチームは、すぐさま立て直すことに意欲を見せている。
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