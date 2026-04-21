「以前はただプレーし続ければ解決すると考えていたが、今は『挑戦者』という立場に満足している」とキムは韓国のメディア『Footballist』に語った。
翻訳者：
「自分の役割に満足している」：FCバイエルンの移籍候補選手が契約継続を主張しているのか？
2023年にSSCナポリからバイエルン・ミュンヘンに移籍したキムは、最初の2年間はレギュラーとしてプレー。しかし今シーズンはダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターの後に続く3番手のセンターバックとなっている。 「これほど長く出場機会がない期間は初めてで、最初は辛かった。だが時間が経つにつれて、良い面もあると気づいた」と韓国人選手は語った。
バイエルンの激しいプレースタイルを考えると、休息を取れるのはむしろプラスだとも語る。「僕はスピードが武器で、チームのスタイルは身体的に負担が大きい。だから、今の状況は悪くない」
- AFP
適切なオファーがあれば、キム・ミンジェはバイエルンを退団する見込みだ。
キムはバイエルンと2028年まで契約しているが、昨冬すでに放出候補とされていた。報道では、適切なオファーがあれば放出に反対しない方針で、関心示すクラブもあったが、キムは残留した。
冬には夏まで状況を見極めたいと伝えられたが、現在もタレンスとウパメカノがレギュラーで出番は少ない。バイエルンの姿勢は変わらず、適切なオファーがあればシーズン後に移籍する可能性が高い。
ユヴェントス、ACミラン、フェネルバフチェ、ガラタサライ、ベシクタシュが興味を示しており、ユヴェントスはすでに接触済みと報じられる。移籍金が約3000万ユーロとされ、バイエルンは提示額次第で放出に応じる構えだ。
レバークーゼンのキム・ミンジェ、再びベンチ入りか
バイエルンは2023年、キム獲得に5000万ユーロを支払った。今季は序列が下がっても、直近6戦中5戦で先発するなど出場を続けている。
2025/26シーズンもここまで32試合1ゴール1アシストを記録しているが、大一番ではベンチを温めることが多い。そのため、水曜日にバイエル・レバークーゼンで行われるDFBポカール準決勝でもベンチスタートが予想される。
- Getty Images Sport
キム・ミンジェ：FCバイエルン・ミュンヘンでの成績
ゲーム
111
ゴール
5
アシスト
3
イエローカード
10
イエローカード＋レッドカード
1