「自分の役割に満足している」：FCバイエルンの移籍候補選手が契約継続を主張しているのか？

キムはバイエルンと2028年まで契約しているが、昨冬すでに放出候補とされていた。報道では、適切なオファーがあれば放出に反対しない方針で、関心示すクラブもあったが、キムは残留した。

冬には夏まで状況を見極めたいと伝えられたが、現在もタレンスとウパメカノがレギュラーで出番は少ない。バイエルンの姿勢は変わらず、適切なオファーがあればシーズン後に移籍する可能性が高い。

ユヴェントス、ACミラン、フェネルバフチェ、ガラタサライ、ベシクタシュが興味を示しており、ユヴェントスはすでに接触済みと報じられる。移籍金が約3000万ユーロとされ、バイエルンは提示額次第で放出に応じる構えだ。