元ユヴェントスのGKは、自身の私生活について正直であり続けることへの考えを示した。彼は「世界で最もプロフェッショナルなことには見えないかもしれないが、私は私だ。私にはどうしてもやめられない依存が1つあることを、みんな知っている」と語った。

さらに、バルセロナのサポーターが自身の喫煙に明確に言及したチャントを作ったことにも触れ、「自分のチャントを持ったのはこれが初めてだったので、それだけでも驚きだった。私はそれを楽しんだ。できる限りありのままでいようとしているし、人々はそれを評価してくれているようだ」と付け加えた。

また、ニコチン依存について率直に明かしていることこそが、ファンが自身に共感する理由だと強調し、元アーセナルのGKは「多くの選手には何らかの依存があるのではないかと思う。ニコチンかもしれないし、アルコールかもしれないし、ギャンブルかもしれない。分からない。でも、それをかなりオープンにしている選手が1人いて、それが私だ。そして、それは私が戦おうとすら思っていない依存でもある。私はそれを受け入れているし、たぶんそれが人々には本物らしく感じられるのだと思う。

「人々が私の喫煙を知っているのは、パパラッチが隠し撮りした写真を見たからではない。私は自分の依存を認めたし、それは世界の多くの人々が抱えている依存でもある。

「おそらく人々はそれに共感できるのだと思う。私は人に喫煙を勧めようなどとはまったく思っていない。ひどいことだと思うし、誰もが避けるべきだ。これは私の弱さだが、その弱さを私は受け入れている」