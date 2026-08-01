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「自分の弱さだ」 バルセロナのスター、ヴォイチェフ・シュチェスニーが「克服するつもりはない」喫煙習慣について率直に認める
GKの私生活
バルセロナのGKシュチェスニーが、喫煙習慣について『The Athletic』のインタビューで率直に語った。36歳の守護神は、ニコチン依存を自分では断ち切れない悪癖だと認めた。プロ意識に欠けると見られているものの、このポーランド人GKはピッチ外でのライフスタイルについて完全にオープンであり続けることを選んでいる。
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シュチェスニーが率直に認める
元ユヴェントスのGKは、自身の私生活について正直であり続けることへの考えを示した。彼は「世界で最もプロフェッショナルなことには見えないかもしれないが、私は私だ。私にはどうしてもやめられない依存が1つあることを、みんな知っている」と語った。
さらに、バルセロナのサポーターが自身の喫煙に明確に言及したチャントを作ったことにも触れ、「自分のチャントを持ったのはこれが初めてだったので、それだけでも驚きだった。私はそれを楽しんだ。できる限りありのままでいようとしているし、人々はそれを評価してくれているようだ」と付け加えた。
また、ニコチン依存について率直に明かしていることこそが、ファンが自身に共感する理由だと強調し、元アーセナルのGKは「多くの選手には何らかの依存があるのではないかと思う。ニコチンかもしれないし、アルコールかもしれないし、ギャンブルかもしれない。分からない。でも、それをかなりオープンにしている選手が1人いて、それが私だ。そして、それは私が戦おうとすら思っていない依存でもある。私はそれを受け入れているし、たぶんそれが人々には本物らしく感じられるのだと思う。
「人々が私の喫煙を知っているのは、パパラッチが隠し撮りした写真を見たからではない。私は自分の依存を認めたし、それは世界の多くの人々が抱えている依存でもある。
「おそらく人々はそれに共感できるのだと思う。私は人に喫煙を勧めようなどとはまったく思っていない。ひどいことだと思うし、誰もが避けるべきだ。これは私の弱さだが、その弱さを私は受け入れている」
バルセロナでのリラックスしたアプローチ
シュチェスニーは、自身の弱さを受け入れることに非常に泰然としており、バルセロナの優勝パレードでは「smoker」と記された帽子までかぶっていた。この行動は、日常の現実を世間の目から隠す意図がまったくないという姿勢を強く示すものだった。結果として、こうしたレベルの率直さが、このGKにクラブの熱心なファンから際立った敬意をもたらしている。
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ゴール前の攻防
シュチェスニーは2027年6月までバルセロナと契約を残している。2025-26シーズンにはラ・リーガで8試合に出場し、無失点試合は一度もなく15失点を喫した。加えて、チャンピオンズリーグでも4試合に出場し、6失点を記録した。ベテランGKは現在、新シーズンを前に第一GKジョアン・ガルシアとの激しいポジション争いに備えている。
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