カリフォルニア州サンタクララ発――夢のようなゴールを決める直前、マリク・ティルマンは痛みに苦しんでいた。足を踏まれ、すぐに事態の深刻さに気づいた。 痛みは激しく、右スパイクを切り裂いて履き替えるほどだった。試合終了後も、血のついた靴下の穴が痛みを物語っていた。このミッドフィルダーの足を見たカート・シリングでさえ顔を赤らめるだろう。

「誰かに踏まれたんだ」とティルマンは笑いながら言った。「ただ痛いだけさ、たぶん」

痛みはすぐに和らいだが、米国代表にとっては幸運だった。 血染めのソックスと新しいスパイクを履いたティルマンは、その右足で人生で最も重要なフリーキックを蹴った。彼は外さなかった。彼のシュートは、巨漢揃いのボスニア・ヘルツェゴビナの壁の上を弧を描いて飛び越え、それによって米国代表は事実上、ワールドカップのベスト16進出を確定させた。彼らが最も必要としていた瞬間に生まれたゴールのおかげで、その成果を手にしたのだ。

このゴールで米国は2－0とし、数的不利を覆した。バログンのレッドカードで30分以上を10人で戦ったチームは、守備で粘り、精神力を示した。

その要因の一つが、大会屈指の才能を持つティルマンだ。水曜日の試合まで陰の立役者だったこのMFは、歴史に名を残す瞬間を創り出した。









「昨日までは『そんなことはない』と言っていたけど、実はこの試合のことをずっと夢見ていたんだ」とティルマンは試合後に語った。「フリーキックを蹴って、それを決めてしまうことを夢見ていたんだ」

そして水曜日、彼はその夢を現実にした。この瞬間は、長く待ち望まれたものだった。