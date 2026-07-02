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Malik Tillman GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「自分の実力を示せた」――血まみれのソックス、最新テクノロジー、そして数えきれない練習が、マリク・ティルマンのUSMNTでの夢のフリーキックを可能にした。

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マリク・ティルマン
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ

米国男子代表で最も目立たないスター選手が、ベスト32での勝利で最も印象的な瞬間を生み出し、そのブレイクが長年の積み重ねの賜物であることを証明した。

カリフォルニア州サンタクララ発――夢のようなゴールを決める直前、マリク・ティルマンは痛みに苦しんでいた。足を踏まれ、すぐに事態の深刻さに気づいた。 痛みは激しく、右スパイクを切り裂いて履き替えるほどだった。試合終了後も、血のついた靴下の穴が痛みを物語っていた。このミッドフィルダーの足を見たカート・シリングでさえ顔を赤らめるだろう。

「誰かに踏まれたんだ」とティルマンは笑いながら言った。「ただ痛いだけさ、たぶん」

痛みはすぐに和らいだが、米国代表にとっては幸運だった。 血染めのソックスと新しいスパイクを履いたティルマンは、その右足で人生で最も重要なフリーキックを蹴った。彼は外さなかった。彼のシュートは、巨漢揃いのボスニア・ヘルツェゴビナの壁の上を弧を描いて飛び越え、それによって米国代表は事実上、ワールドカップのベスト16進出を確定させた。彼らが最も必要としていた瞬間に生まれたゴールのおかげで、その成果を手にしたのだ。

このゴールで米国は2－0とし、数的不利を覆した。バログンのレッドカードで30分以上を10人で戦ったチームは、守備で粘り、精神力を示した。

その要因の一つが、大会屈指の才能を持つティルマンだ。水曜日の試合まで陰の立役者だったこのMFは、歴史に名を残す瞬間を創り出した。



「昨日までは『そんなことはない』と言っていたけど、実はこの試合のことをずっと夢見ていたんだ」とティルマンは試合後に語った。「フリーキックを蹴って、それを決めてしまうことを夢見ていたんだ」

そして水曜日、彼はその夢を現実にした。この瞬間は、長く待ち望まれたものだった。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    大きな目標

    試合後、ティルマンは自身のパフォーマンスに満足できなかったと明かした。その理由は皮肉にもセットプレーだった。

    ハーフタイムに彼は「特にセットプレーの出来が気になっていた」と語った。

    しかし彼は、決定的なセットプレーを最高のタイミングまで温存していた。82分、ペナルティエリア手前でボスニア選手がファウルを犯すと、ティルマンとアントニー・ロビンソンがボールに駆け寄る。ロビンソンは半歩踏み出したが、ティルマンはさらに数歩踏み込み、右足でシュートを放った。ボールはボスニアの壁を越え、ゴールに吸い込まれた。

    「相手はみんな大柄だった」とクリス・リチャーズ。「壁の平均身長は6フィート6インチくらい。それを越えてゴールした彼は本当にすごい」。

    ボスニアのGKニコラ・ヴァシルは右側に立ち、ティルマンのシュートに届かないまま飛び上がるしかなかった。

    ヴァシリは「2点目は我々がボールを保持し、試合を支配していた時に決まった。チャンスを作り始めていた矢先、突然、あの2点目を許してしまった」と語った。

    このゴールで米国代表は2－0とリードを広げ、試合終了まで守り切った。10人となったチームは18分間粘り強く守備し、緊張が高まっていた観客もこの一撃で沸き立った。

    ボールがネットを揺らした瞬間、ベイエリアの観客は安堵のため息をつき、ピッチ上の選手たちも肩の力を抜いた。

    「大きな意味を持つ瞬間だった」とクリスチャン・プリシッチは語った。「もしあのゴールがなければ、最後まで守り切らなければならなかった。彼が決めてくれたことで余裕ができ、大きな自信になった」

    ハジ・ライトも「マリクのゴールは本当にうれしかった。あの得点で試合が決まり、スタジアムの緊張も解けた」と語った。

    そのフリーキック自体は特別なものではなかったが、一生に一度の瞬間に生まれた、一生に一度のゴールだった。

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「瞬間」が生まれる瞬間

    リチャーズは、そのフリーキックを何千回も見てきたと言う。練習のたびにティルマンはピッチに残り、米国代表スタッフの脳波測定機器を装着してセットプレーの練習に励む。この技術でアナリストたちは、その場面でティルマンの脳がどう機能するかを監視できる。リチャーズの推定では、すでに十分なデータが蓄積されているという。

    「本当に練習量が多いんだよ」と彼は語った。「あいつらはとにかくたくさん練習している。僕たちには脳波を測定する装置みたいなものがあるんだ。僕はフリーキックを蹴らないから詳しくは分からないけど、マリクはそれを頻繁にやっている。その努力が実を結ぶのを見られて、すごく嬉しかったよ」

    ウェストン・マッケニーも「トレーニングで彼がそれを練習しているのを、数え切れないほど見てきたよ」と付け加えた。

    だから、ティルマンがキッカーとして前に出ても落ち着いていた。ロビンソンと簡単な打ち合わせの後、すぐ実行に移した。バイエル・レバークーゼンのMFは、その場面に圧倒されることはなかった。何度も繰り返した練習そのものだったからだ。

    「あらゆるキック方法を検討してきた」と彼は語った。「壁の下、GK側、壁越えの3つを検討した。壁越えを疑う選手もいたが、練習してきた」。

    そのすべてを間近で見てきたスタッフやチームメイトは、ティルマンがチャンスをものにした瞬間、大きな喜びに包まれた。ゴール自体もさることながら、彼自身が称賛されたのである。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    別のマリク

    昨夏、ティルマンはゴールドカップで実力を証明した。クラブでは評価されていたが、米国代表（USMNT）での決定的な活躍がなかった。彼はそれを変える決意で大会に臨み、見事に結果を残した。

    ティム・リームはそう見ており、ティルマンを昨夏の代表で最高の選手の一人と評価した。3得点とベストイレブン選出が、その見解を裏付けている。

    さらに彼は逆境にも立ち向かった。コスタリカとの準々決勝でPKを外したが、PK戦では再びキッカーとして立ち上がり、見事に決めた。

    「ゴールドカップは彼にとって本当に大きな意味があったと思う」とリームは語った。「コスタリカ戦のPKという逆境は、彼にとって非常に大きな試練だった。今の彼を見ると、まるで何事もなかったかのように、余裕と落ち着きを持ってプレーしている。ピッチの至る所で活躍している。その姿を見るのは本当に素晴らしい。 彼には最初からその実力が備わっていたと、私たちは話していた。あとは自信を見つけ、自分自身を信じられるようになるだけの問題だった。今、彼はまさにそれを実践している」

    これまで通り物静かで内気ではあるものの、ピッチ内外で新たな自信がみなぎっている。本人もそれを自覚している。

    「ピッチ上の僕は普段と違います」と彼は笑った。「普段は感情を出しませんが、今回のゴールでは皆さんも僕の喜びを見たと思います。最高の気分で、とても誇らしい瞬間です。」

    この瞬間はUSMNTの他の選手たちにとっても誇らしいものであり、ワールドカップでの戦いが続くことを意味した。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    チームの一員として

    米国代表の勝利後、マッケニーは我慢できなかった。ティルマンの足の状態を見て、水曜日の「マン・オブ・ザ・マッチ」に悪戯を仕掛けようとしたのだ。

    マッケニーは「消毒用アルコールを塗ろうと説得したんだ。でも彼は『絶対無理』って」と笑った。

    今夏、中盤でパートナーを組む2人の軽妙なやりとりだ。決勝トーナメント進出前までティルマンは控えめだったが、

    「今日は自分の力を示せたと思う」と彼は語った。

    次のラウンドではバログンがいないため、誰かが穴を埋める必要がある。選手たちは一致団結すると口を揃えた。26人のチーム一丸となり、ベルギー戦に万全を期す。

    とはいえ、結局のところ、この試合と同様に、次の試合もまた、ある特別な選手による一瞬の魔法のようなプレーで決着がつくかもしれない。その選手はティルマンだろうか？水曜日のゴールで得た自信を糧に、あり得ない話ではない。

    「彼は明らかに素晴らしいプレーを見せている」とリームは語った。「バロのゴールを除けば、彼は我々のベストプレーヤーの一人だ。ピッチの至る所で地味な仕事をこなし、難しいプレーも簡単にこなしている。彼はただ、チームに居場所が欲しかっただけだ。物静かな若者だが、飛躍的に成長している」

    壊れたスパイクもまた、歴史の証人となる。米国サッカー協会はこれをFIFA博物館へ寄贈する予定で、スパイクとティルマンは共に記憶されるだろう。

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