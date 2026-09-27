AFP
翻訳者：
「自分の問題ではない」 ロベルト・マンチーニ、マンチェスター・シティの財務違反容疑と契約に関する主張から距離を置く
マンチーニ、契約への関与を否定
マンチーニ監督は月曜日のネーションズリーグでのトルコ戦を前に報道陣に対応し、マンチェスター・シティが114件の財務違反で有罪と認定されたとの報道について言及した。
現在イタリア代表を率いる同監督は、自身が秘密の報酬契約に関与していたとの主張を強く否定した。告発内容には、アブダビのクラブであるアル・ジャジーラとの第2契約が含まれており、同クラブはマンチーニ監督に対し、年間わずか4日間の業務に対するコンサルティング料として203万ユーロを支払っていたと報じられている。しかし、マンチーニ監督はこれらの आरोपを全面的に退けた。
- AFP
前監督がクラブを擁護
当初持ち出された115件の告発は、マンチーニが監督を務めた4年間を含む9年間にわたる財務上の不一致を対象としている。『デア・シュピーゲル』の調査では以前、マンチーニが通常の給与として175万ユーロを受け取る一方で、別の契約を通じてさらに203万ユーロを得ていたと主張されていた。
こうした重大な疑惑にもかかわらず、マンチーニは不正行為への関与を否定しつつ、かつての雇用主を擁護した。「マンチェスター・シティが有罪とされたとは思わない。むしろその逆だ。これは私に関係する問題ではないし、何も新しい話でもない。マンチェスター・シティは有罪ではないし、二重契約についても、少なくともそれは私の問題ではなく、彼らの問題だ」
クラブ会長が反発の声明を発表
マンチーニが距離を置こうとする一方で、マンチェスター・シティはより広範な疑惑との戦いを続けている。この日午後、クラブ会長のハルドゥーン・アル・ムバラクがクラブ公式サイトで強い声明を発表し、法的な精査が続く中でもクラブの完全な潔白という立場を崩さなかった。
この状況について直接言及したアル・ムバラク会長は、次のように述べた。「一部の人々は早々に自分なりの結論に飛びつき、私たちの周囲では多くの雑音が渦巻いている。しかし、何も変わっていない。私たちはこれまでも共に困難に直面し、それを乗り越えてきた。いまなおクラブの勢いを損なおうとする者たちは多い。私たちはその機会を与えない」
- AFP
次に何が起こる？
マンチェスター・シティは、制裁の可能性を待つ中で、今後示されるいかなる裁定に対しても正式に控訴するとみられている。制裁の内容は高額な罰金から大幅な勝ち点剥奪まで及ぶ可能性がある。クラブは、独立した手続きへの信頼をあらためて強調した。一方で、マンチーニの当面の焦点は、月曜日の重要な国際試合へと完全に移っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。