当初持ち出された115件の告発は、マンチーニが監督を務めた4年間を含む9年間にわたる財務上の不一致を対象としている。『デア・シュピーゲル』の調査では以前、マンチーニが通常の給与として175万ユーロを受け取る一方で、別の契約を通じてさらに203万ユーロを得ていたと主張されていた。

こうした重大な疑惑にもかかわらず、マンチーニは不正行為への関与を否定しつつ、かつての雇用主を擁護した。「マンチェスター・シティが有罪とされたとは思わない。むしろその逆だ。これは私に関係する問題ではないし、何も新しい話でもない。マンチェスター・シティは有罪ではないし、二重契約についても、少なくともそれは私の問題ではなく、彼らの問題だ」