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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
翻訳者：

「自分の出番を待っていた！」アレクサンデル・イサク、リヴァプールの劇的な決勝弾を生んだ心構えを明かす

リヴァプール
アレクサンデル・イサク
ブレントフォード 対 リヴァプール
ブレントフォード
プレミアリーグ

リヴァプールのFWアレクサンデル・イサクは、ブレントフォード戦で途中出場から決勝ゴールを冷静に決め、2-1の逆転勝利に貢献した喜びを語った。負傷から復帰したスウェーデン人FWは、Gtechコミュニティ・スタジアムで訪れた決定的なチャンスを生かすには集中力が必要だったと強調した。

  • イサク、西ロンドンで決勝ゴールを決めて復帰を飾る

    アレクサンデル・イサクが負傷からの復帰戦で決勝点を挙げ、リヴァプールは9人となったブレントフォードに2-1で逆転勝利した。最近の試合を欠場していたスウェーデン人FWはGテック・コミュニティ・スタジアムで先発し、ビクトル・ムニョスとともに後半の逆転劇を完成させた。

    リヴァプールはキーン・ルイス＝ポッターのヘディング弾で前半をリードされて折り返した。その後、ブレントフォードのイェホル・ヤルモリュクが乱暴な行為で退場処分を受けた。

    イサクは試合終了まで残り20分、選手が密集するペナルティーエリア内で鋭い反応を見せて決勝点を奪い、貴重な勝ち点3をもたらした。

  • imago-sport-1084653326.jpgMark Pain

    スウェーデン人が集中力を要した重要な場面を解説

    試合後、イサクは集中力を切らさなかったことで、唯一の決定機をものにできたと説明した。「勝てて本当にうれしい」イサクはクラブメディアに語った。「特にアウェーでは難しい会場だし、対戦するには手強いチームだ」

    「厳しい戦いになり、少し泥臭い試合になると分かっていた。こういう試合で勝つことが大切だ」

    「チャンスがあまりなかったから、むしろ集中力が大事だった」とイサクは続けた。「自分の出番を待っていたような感じで、あれがそのチャンスだった」

  • レッドカード後、ストライカーは密集した守備に対応

    イサクは、ヤルモリュクの退場後にブレントフォードがローブロックを敷いたことで、狭いスペースでの素早い判断が必要になったと指摘した。「ボールをコントロールして、できるだけ早くシュートを打とうとしただけだ。幸運にも入ってくれた」と振り返った。

    「相手が1人少なくなれば、当然、ゴールをより固く守る。だからプレーできるスペースはあまりない」

    「チャンスが訪れたときに備えておかないといけない。改善すべき点はまだたくさんあるけど、僕たちは前進している」

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  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    欧州の舞台への復帰を前に、リヴァプールが勢いを増す

    イサクは勝利を決める活躍を見せ、負傷による短期間の離脱を経て、これ以上ない形で応えた。

    アンドニ・イラオラ率いるチームは、火曜夜にビジャレアルをホームに迎える一戦に向け、再び欧州での戦いに目を向ける。

    起用できる選手が増える中、この勝利によってリヴァプールはプレミアリーグの順位表で前進を続けている。

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