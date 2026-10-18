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「自分の出番を待っていた！」アレクサンデル・イサク、リヴァプールの劇的な決勝弾を生んだ心構えを明かす
イサク、西ロンドンで決勝ゴールを決めて復帰を飾る
アレクサンデル・イサクが負傷からの復帰戦で決勝点を挙げ、リヴァプールは9人となったブレントフォードに2-1で逆転勝利した。最近の試合を欠場していたスウェーデン人FWはGテック・コミュニティ・スタジアムで先発し、ビクトル・ムニョスとともに後半の逆転劇を完成させた。
リヴァプールはキーン・ルイス＝ポッターのヘディング弾で前半をリードされて折り返した。その後、ブレントフォードのイェホル・ヤルモリュクが乱暴な行為で退場処分を受けた。
イサクは試合終了まで残り20分、選手が密集するペナルティーエリア内で鋭い反応を見せて決勝点を奪い、貴重な勝ち点3をもたらした。
- Mark Pain
スウェーデン人が集中力を要した重要な場面を解説
試合後、イサクは集中力を切らさなかったことで、唯一の決定機をものにできたと説明した。「勝てて本当にうれしい」イサクはクラブメディアに語った。「特にアウェーでは難しい会場だし、対戦するには手強いチームだ」
「厳しい戦いになり、少し泥臭い試合になると分かっていた。こういう試合で勝つことが大切だ」
「チャンスがあまりなかったから、むしろ集中力が大事だった」とイサクは続けた。「自分の出番を待っていたような感じで、あれがそのチャンスだった」
レッドカード後、ストライカーは密集した守備に対応
イサクは、ヤルモリュクの退場後にブレントフォードがローブロックを敷いたことで、狭いスペースでの素早い判断が必要になったと指摘した。「ボールをコントロールして、できるだけ早くシュートを打とうとしただけだ。幸運にも入ってくれた」と振り返った。
「相手が1人少なくなれば、当然、ゴールをより固く守る。だからプレーできるスペースはあまりない」
「チャンスが訪れたときに備えておかないといけない。改善すべき点はまだたくさんあるけど、僕たちは前進している」
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欧州の舞台への復帰を前に、リヴァプールが勢いを増す
イサクは勝利を決める活躍を見せ、負傷による短期間の離脱を経て、これ以上ない形で応えた。
アンドニ・イラオラ率いるチームは、火曜夜にビジャレアルをホームに迎える一戦に向け、再び欧州での戦いに目を向ける。
起用できる選手が増える中、この勝利によってリヴァプールはプレミアリーグの順位表で前進を続けている。
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