アレクサンデル・イサクが負傷からの復帰戦で決勝点を挙げ、リヴァプールは9人となったブレントフォードに2-1で逆転勝利した。最近の試合を欠場していたスウェーデン人FWはGテック・コミュニティ・スタジアムで先発し、ビクトル・ムニョスとともに後半の逆転劇を完成させた。

リヴァプールはキーン・ルイス＝ポッターのヘディング弾で前半をリードされて折り返した。その後、ブレントフォードのイェホル・ヤルモリュクが乱暴な行為で退場処分を受けた。

イサクは試合終了まで残り20分、選手が密集するペナルティーエリア内で鋭い反応を見せて決勝点を奪い、貴重な勝ち点3をもたらした。