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「自分の体の声を聞く必要があった」 ルカ・モドリッチがACミランとの契約延長に言及、壊滅的なシーズン失速を説明
試合のフィジカル面での要求に耳を傾ける
モドリッチが、ミラン残留を延長する決断を下す前に直面した精神的、肉体的なハードルについて明かした。クロアチアのレジェンドMFは最近、サン・シーロで新たに1年契約を締結。2025-26シーズン終盤は混乱の中でクラブがチャンピオンズリーグ出場を逃すなど厳しい形で終えていたが、契約延長に至った。 『La Gazzetta dello Sport』の取材に対し、元バロンドール受賞者は、自身の基準やクラブの期待を損なうことなく、なお最高レベルで戦えるかどうかを見極めることが最大の懸念だったと説明した。
交渉の経緯を振り返ったモドリッチは、次のように語っている。「もう1年続けたいという気持ちは、ずっと頭の中にあった。12月の時点で契約にサインすることもできたが、そうしたくなかった。自分の体の声を聞く必要があったからだ。自分がどんな感覚なのか、そしてプレーを続けるための同じ情熱があるのかを理解しなければならなかった。それが最も重要なことだった。そして最終的に、答えは自分が期待していた通りだった。今もいい状態だと感じているし、情熱もある。続けていくために必要なものはすべてある。首脳陣が今なお自分をここに必要としてくれていると分かった時、もうほかに迷いはなかった」
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2025-26シーズンの崩壊を分析する
2025-26シーズンのミランは波乱に満ちた戦いを続け、年間を通じて最終的な王者インテルの最大のライバルとして位置していた。しかし、シーズン終盤の数週間で壊滅的な不振に陥り、5位まで転落。モドリッチも、この結果はチーム全体にとって非常に痛みの大きいものだったと認めている。MFは特に、自身がシーズンで最も重要な時期に頬骨骨折を負って離脱し、終盤戦で力になれなかったことに強いもどかしさを感じていた。不在の影響は大きく、チームはピッチ上でリーダーシップと創造性の両面で苦しんだ。
「戻ってこられて本当にうれしい。昨年はとても楽しかった。残念ながら最後をいい形で終えられず、最低限の目標だったチャンピオンズリーグ出場権もつかめなかった。それはかなり悔しいことだ。ケガのせいで、シーズン終盤の最も重要な試合でチームを助けられなかったことにも失望していた。だからこそ戻ってきたかったし、今季はより良いシーズンにして、ミランで勝ちたい」と語った。
致命的なミスを特定する
モドリッチは、チームがどこで道を見失ったのかについて率直に語り、トップ4フィニッシュが確実に思えた時点で、ロッカールームに慢心が入り込んだ可能性があると示唆した。ミランは何カ月もの間、2位の座を安泰に見せていたが、集中力の低下が命取りになった。クロアチア代表MFは、心理的な変化がラツィオとの重要な一戦の後に起き、その後チームは欧州カップ戦出場権を確保するために必要な強度を維持できなくなったと考えている。
「それを実現する唯一の方法は、自分たちのミスから学ぶことだ。あのラツィオ戦までは上位にいて、タイトルを争っていた。だが、その後はリーグ優勝が難しいと分かり、少し落ちてしまったのかもしれない。すでにチャンピオンズリーグ出場は決まったような気持ちになっていたのかもしれない。私たちはミスを犯した」とモドリッチは説明した。
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引退より情熱
モドリッチのワールドカップでの精彩を欠いたパフォーマンスや、ミランの5位フィニッシュを受け、一部では現役引退を決断するのではないかとの見方もあった。しかし、40歳のモドリッチにモチベーションの低下は一切ない。低調な形でキャリアを終えることを避けるためだけにプレーを続けているという見方を否定し、サン・シーロのファンやクラブ首脳陣とのつながりこそが、自身のキャリアを支える原動力だと強調した。モドリッチにとっては、キャリア最終章をめぐるいかなる物語よりも、サッカーをする喜びとミラノのファンから受ける温かさの方がはるかに重要なのである。
「いや、ここにいるのは素晴らしい時間を過ごしてきたからだ。クラブとファンは自分に大きな愛情を示してくれたし、それが残留を選んだ最初の理由だ。クラブも本当に自分を必要としてくれていることを示してくれたし、それはうれしいことだ。今もこれまでと同じ情熱、同じ意欲を持っているし、サッカーを続けて楽しんでいくつもりだ。ここは自分にとって最高の場所だし、昨季に自分が示したものと同じものをミランにもたらし、チームとしてより良いシーズンを送り、間違いなくより良い終わり方ができることを願っている」とモドリッチは締めくくった。
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