モドリッチのワールドカップでの精彩を欠いたパフォーマンスや、ミランの5位フィニッシュを受け、一部では現役引退を決断するのではないかとの見方もあった。しかし、40歳のモドリッチにモチベーションの低下は一切ない。低調な形でキャリアを終えることを避けるためだけにプレーを続けているという見方を否定し、サン・シーロのファンやクラブ首脳陣とのつながりこそが、自身のキャリアを支える原動力だと強調した。モドリッチにとっては、キャリア最終章をめぐるいかなる物語よりも、サッカーをする喜びとミラノのファンから受ける温かさの方がはるかに重要なのである。

「いや、ここにいるのは素晴らしい時間を過ごしてきたからだ。クラブとファンは自分に大きな愛情を示してくれたし、それが残留を選んだ最初の理由だ。クラブも本当に自分を必要としてくれていることを示してくれたし、それはうれしいことだ。今もこれまでと同じ情熱、同じ意欲を持っているし、サッカーを続けて楽しんでいくつもりだ。ここは自分にとって最高の場所だし、昨季に自分が示したものと同じものをミランにもたらし、チームとしてより良いシーズンを送り、間違いなくより良い終わり方ができることを願っている」とモドリッチは締めくくった。