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「自分のパフォーマンスは気にしていない」 ブレントフォードがチェルシーを粉砕して3位に浮上する中、守備の巨人ヤニック・シュスターは謙虚さを崩さず
ブレントフォードがダービーのライバルを一掃
スコアレスで前半を終えると、キース・アンドリュース監督率いるチームは後半に入ってからはるかに明確な意図を持ってプレーし、均衡を破った。ジェイドン・アンソニーがシュスターの落としをヘディングで押し込み、さらにイゴール・チアゴのカウンターアタックからの得点と、ファビオ・カルヴァーリョのアディショナルタイム弾で3-0の圧勝を決めた。無失点での勝利により、ブレントフォードは順位を3位に上げ、プレミアリーグ開幕からの無敗を維持した。
若手が称賛を意に介さず
20歳のシュスターは、後半に入ってチームがより縦に速いプレーを選択したことが先制点のきっかけになったと強調した。12回のクリアとクリーンシートでマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたものの、Sky Sportsの取材に対しては個人への賛辞を控えめに受け止め、次のように語った。「後半が始まってから、僕たちはよりシンプルに前へボールを入れるようになって、そのあとに得点できた。だからうれしいよ。自分のパフォーマンスは気にしていない。チームを助けて、クリーンシートを達成して、勝ち点3を取れればそれでいい。もっと多くの出場時間を得られればと思う」
オーストリア人が攻撃面で脅威をもたらす
チェルシーを封じるために16回の守備面での貢献を積み重ねたことに加え、シュスターはセットプレーから現実的な脅威となりつつある中で、その有効性の高まりも示した。アンソニーの先制点を演出した自身のヘディングでのアシストを振り返り、このセンターバックは「いつもセットプレーでは可能性があると言われてきたが、これまではあまり結果につながっていなかった。次は得点できればと思う」と付け加えた。
10月に向けて勢いが高まる
完璧なパフォーマンスにより、ブレントフォードは3週間の国際試合による中断期間を前に、無敗スタートを6試合に伸ばした。欧州大会出場圏内につけるアンドリュース監督のチームは、主力選手をリフレッシュさせる貴重な時間を手にした。ブレントフォードは10月10日、難敵アストン・ヴィラとのアウェー戦でプレミアリーグの戦いに戻る。
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