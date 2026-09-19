チェルシーを封じるために16回の守備面での貢献を積み重ねたことに加え、シュスターはセットプレーから現実的な脅威となりつつある中で、その有効性の高まりも示した。アンソニーの先制点を演出した自身のヘディングでのアシストを振り返り、このセンターバックは「いつもセットプレーでは可能性があると言われてきたが、これまではあまり結果につながっていなかった。次は得点できればと思う」と付け加えた。



