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翻訳者：
「自分のようなプレーをする選手はほとんどいない！」。バルセロナのスター、ラミネ・ヤマルがロンドンでの最高賞獲得を目指し、バロンドール受賞へ大胆発言。
ヤマルが唯一無二のエンターテインメント性を強調
代表ウィークが注目を集める中、次のバロンドール受賞者をめぐる議論は過熱している。ヤマルは驚異的なシーズンを受け、この賞の有力候補の一人として浮上。クラブでラ・リーガとスペイン・スーパーカップを制した後、スペイン代表でワールドカップも掲げた。
若きアタッカーは、自身の特異なタイプが現代サッカーでは希少だと確信している。TVEのインタビューで、自身のフットボーラーとしてのアイデンティティーを振り返ったヤマルは、次のように語った。「自分のプレーの仕方と、自分がどういう人間か、その両方の意味でだ。今のヨーロッパサッカーでは、メッシはいつだってそこにいて、みんなが彼を楽しむだろうけど、それでも僕のようなプレーをして、ああいう楽しさをもたらす選手は少ない。僕自身、そう感じている。それが自分の目標だ。その意味でネイマールは僕のロールモデルだった。バロンドールはそういうものだよ。最高の選手であること、見ていて最も楽しい選手であること、そして他の選手たちより一歩抜きん出ていること。それこそが自分を特別な存在にしているんだ」
- Getty Images Sport
驚異的な数字とむき出しの野心
ヤマルがサッカー界最高の個人賞を狙う資格は、ピッチ上での驚異的な数字によって裏づけられている。若き逸材は前季、バルセロナで24ゴール18アシストを記録し、衝撃的なシーズンを送った。今季に入ってもその爆発的な好調をそのまま維持しており、公式戦わずか8試合で8ゴール6アシスト、計14ゴールに直接関与している。
ヤマルはまた、自身とキリアン・エムバペが同賞獲得への野心を公言したことで、厳しさを増す scrutiny にさらされていることにも言及した。反発にも動じることなく、この10代の選手は自らの発言を力強く擁護した。「もし僕とエムバペが話さなければ、人々はなぜ話さないのかと不思議に思うはずだ。僕たちは率直であることを求められるのに、実際にそうすると批判される。僕は自分が考えていたことをはっきり言ったし、そうしたことを後悔していない」
ウェンブリーで印象を残す最後のチャンス
今後の試合日程のタイミングは極めて重要だ。というのも、この賞の投票期間は9月28日月曜日に締め切られるためである。これにより、ヤマルが審査員にアピールできる最後の大舞台は1つだけとなった。今週土曜の夜、ウェンブリー・スタジアムで行われるイングランドとの注目のネーションズリーグ戦である。
バロンドールの公式な選考基準は通常、ワールドカップ終了時点までのパフォーマンスを対象としている。しかし実際の投票プロセスでは、大舞台で候補者が直近に残した印象が大きく影響することが少なくない。ヤマルは、ロンドンで決定的なパフォーマンスを見せれば、まだ判断を決めかねている投票者にとって決め手になり得ることを理解している。
- AFP
その10代の選手への一致した支持
ヤマルが受けている称賛は、単なる社交辞令ではない。これほど若い年齢で成し遂げていることに対する、純粋な驚嘆の表れである。バルセロナのウイング、アンソニー・ゴードンも最近、ヤマルの残している数字の異次元ぶりに言及し、19歳でやっていることは単純に「クレイジー」だと語った。こうした著名なチームメートからの敬意は、彼が欧州の舞台に与えてきたインパクトの大きさを際立たせている。ヤマルは有望な才能から、クラブと代表の両方で真のリーダーへと成長し、象徴的な背番号10に伴う責任を担う存在となった。
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