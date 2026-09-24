代表ウィークが注目を集める中、次のバロンドール受賞者をめぐる議論は過熱している。ヤマルは驚異的なシーズンを受け、この賞の有力候補の一人として浮上。クラブでラ・リーガとスペイン・スーパーカップを制した後、スペイン代表でワールドカップも掲げた。

若きアタッカーは、自身の特異なタイプが現代サッカーでは希少だと確信している。TVEのインタビューで、自身のフットボーラーとしてのアイデンティティーを振り返ったヤマルは、次のように語った。「自分のプレーの仕方と、自分がどういう人間か、その両方の意味でだ。今のヨーロッパサッカーでは、メッシはいつだってそこにいて、みんなが彼を楽しむだろうけど、それでも僕のようなプレーをして、ああいう楽しさをもたらす選手は少ない。僕自身、そう感じている。それが自分の目標だ。その意味でネイマールは僕のロールモデルだった。バロンドールはそういうものだよ。最高の選手であること、見ていて最も楽しい選手であること、そして他の選手たちより一歩抜きん出ていること。それこそが自分を特別な存在にしているんだ」