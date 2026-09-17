自身の歩みを振り返り、ブッフォンは20年以上にわたって最高レベルで戦い続ける中で伴った精神的な重圧について語った。48歳の同氏は、ミスを犯すことは人生において避けられないものであり、最終的には自身の人格を形作るものだと説明した。

また、過ちから逃げるのではなく、自ら責任を負うことの重要性を強調した。

ブッフォンは「誰もが、これまで自然にやってきたことをするのに、ある種の違和感を覚える時期を経験するものだ。しかし、代償を払い、それに正面から向き合えば、ミスは人を成長させてくれる。私もたくさんのミスをしてきたが、いつだって自分自身を許してきた」と述べた。