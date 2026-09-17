ABACAPRESS
翻訳者：
「自分のことはずっと許してきた！」。ジャンルイジ・ブッフォンが、伝説的キャリアの裏にあった暗い時期を明かす
ブッフォン、伝説的キャリアの裏にあった個人的苦悩を明かす
ユヴェントスとイタリア代表の元GKジャンルイジ・ブッフォンが、コリエレ・デッロ・スポルト編集長イバン・ザッザローニとの独占インタビューで、自身の個人的な苦悩、キャリアにおける過ち、そしてうつ状態に見舞われた時期について語った。 『Tutto in piazza』ポッドキャストに出演した2006年ワールドカップ優勝メンバーは、その時代を象徴する成功の裏にある人間的な一面を明かした。
数多くのタイトルを獲得し、何十年にもわたってヨーロッパサッカー界を席巻してきたにもかかわらず、ブッフォンは現役時代に強い苦痛を感じる瞬間があったことを認めた。
また、逆境に向き合い、自らの責任を引き受けることが、自身の人間的成長に不可欠だったと強調した。
- LaPresse
伝説的GK、自らを許すこととミスについて語る
自身の歩みを振り返り、ブッフォンは20年以上にわたって最高レベルで戦い続ける中で伴った精神的な重圧について語った。48歳の同氏は、ミスを犯すことは人生において避けられないものであり、最終的には自身の人格を形作るものだと説明した。
また、過ちから逃げるのではなく、自ら責任を負うことの重要性を強調した。
ブッフォンは「誰もが、これまで自然にやってきたことをするのに、ある種の違和感を覚える時期を経験するものだ。しかし、代償を払い、それに正面から向き合えば、ミスは人を成長させてくれる。私もたくさんのミスをしてきたが、いつだって自分自身を許してきた」と述べた。
プレッシャーへの対処と個人としての幸せを選ぶこと
ブッフォンは、ユヴェントスとイタリア代表でのキャリアを通じて、不安やプレッシャー、期待が自身にどのような影響を与えたかを明かした。サッカー界から求められる姿にひたすら従うのではなく、最終的には自らの幸せを優先する道を選んだという。
率直な振り返りは、トップアスリートが抱える精神的負担について、めったに得られない洞察をもたらした。
元イタリア代表主将は、自らの決断に責任を持つことで、ピッチ外でも心の平穏を見いだせたと述べた。
- AFP
ブッフォン、引退後の将来の選択肢に注目
プロサッカーの世界から退いたブッフォンは、表舞台の外でやりがいのある役割を追い求めることに引き続き力を注いでいる。うつや弱さについて率直に語るその姿勢は、今も若い世代の選手たちに刺激を与え続けている。
このイタリアの象徴が残したスポーツ界での不朽のレガシーは、ピッチ内外で示した粘り強さによって形作られている。
ブッフォンはメディア出演やフットボール界のリーダーシップを通じて、引き続きその豊富な経験を共有している
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