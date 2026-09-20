元リヴァプールFWエミール・ヘスキーが、契約状況をめぐる失望をMFアレクシス・マック・アリスターが口にしたことを受け、その価値をピッチ上で証明するよう求めた。アルゼンチン代表の同選手は、アンフィールドのクラブ首脳陣から契約延長交渉の打診がないことへの悲しみを明かしている。

マック・アリスターは2023年夏、ライアン・グラフェンベルフ、ドミニク・ソボスライとともにマージーサイドへ加入した。

しかし、同MFは今年に入って2人の中盤の同僚がともに契約延長を結ぶのを見届けながら、自身の契約についてはクラブから何の連絡も受けていない。