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「自分にふさわしいことを示してこい！」 アレクシス・マク・アリスター、記者会見での激高後にリヴァプール契約を巡る明確なメッセージを送られる
ヘスキー、リヴァプールとの契約条件を巡りマック・アリスターに異議唱える
元リヴァプールFWエミール・ヘスキーが、契約状況をめぐる失望をMFアレクシス・マック・アリスターが口にしたことを受け、その価値をピッチ上で証明するよう求めた。アルゼンチン代表の同選手は、アンフィールドのクラブ首脳陣から契約延長交渉の打診がないことへの悲しみを明かしている。
マック・アリスターは2023年夏、ライアン・グラフェンベルフ、ドミニク・ソボスライとともにマージーサイドへ加入した。
しかし、同MFは今年に入って2人の中盤の同僚がともに契約延長を結ぶのを見届けながら、自身の契約についてはクラブから何の連絡も受けていない。
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元ストライカー、MFにピッチ上で数字を残すよう要求
リヴァプールがアトレティコ・マドリーに勝利したチャンピオンズリーグ戦を前に、マック・アリスターは夏に退団の可能性があったことを認めるとともに、自身の不満を明かした。リヴァプールで223試合に出場したヘスキーは、契約延長は個人として安定した結果を出すことで勝ち取るものだと強調した。
この識者は、リヴァプールの意思決定者たちは、選手のスタッツが行動を起こすべき水準に達した時に当然ながら報いることになると力説した。
「新契約について不満を口にするのではなく、プレーでそれに値することを示しなさい。そうすれば契約はついてくる」と、ヘスキーは『PariuriX』に語った。「数字を残し始めれば、リヴァプールは周りを見渡して『この数字に対抗できる者はいない』と言わざるを得なくなる。文句を言うことはできるが、自分でも結果を出さなければならない」
MFにアンフィールドでワールドカップでのパフォーマンス再現を求める声
ヘスキーは、マク・アリスターが非常に高いテクニカル面の質を備えている一方で、昨季のリヴァプールでのパフォーマンスは、アルゼンチンでワールドカップ制覇を成し遂げた際の出来には及ばなかったと指摘した。元ストライカーは、2022年ワールドカップ優勝メンバーであるマク・アリスターに対し、一段階レベルを上げ、試合を決める働きを継続的に示すよう求めた。
これに対し、マク・アリスターは先週のアトレティコ・マドリー戦で2-1の勝利を収めた一戦で決勝点を挙げ、絶好の返答を示した。
ヘスキーは、そのレベルを維持し続ければ、クラブ首脳陣は新契約を提示せざるを得なくなると強調した。
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欧州での英雄的な戦いを経て、焦点はボーンマス戦へ移る
欧州の舞台で決勝点となる瞬間を生み出したマック・アリスターは、日曜午後にボーンマスとの一戦を控えるリヴァプールで、再び国内での戦いに意識を向ける。MFはアンドニ・イラオラ率いるチームのセントラルMFで先発する見込みだ。
アンフィールド首脳陣に正式交渉の開始を促すには、欧州でのパフォーマンスを土台にさらに積み上げることが不可欠となる。
マック・アリスターは勢いを維持し、自身のリヴァプールでの将来について長期的な明確さを手にすることを目指す。
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