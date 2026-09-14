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「自分には受賞に値する！」 バルセロナのセンセーション、ラミネ・ヤマルがバロンドール受賞へ大胆な主張。自らとキリアン・エムバペを世界最高の2選手に挙げる
タイトル量産のシーズンを経て、その地位を主張する
ヤマルは、自身が2026年のバロンドール最有力候補だと自信を持って位置づけた。スペインのワールドカップ制覇に貢献した19歳のFWは、この1年間の卓越したパフォーマンスによって、世界サッカー最高の個人賞に最もふさわしい選択肢であると考えている。
このバルセロナのセンセーションの確信は、クラブと代表の両方で極めて成功したシーズンを受けたものだ。この間、同選手はバルセロナのラ・リーガ優勝とスペイン・スーパーカップ制覇で中心的な役割を果たし、全公式戦で24ゴール18アシストという見事な数字を記録した。
こうした主要タイトルの獲得と印象的なクラブ成績の組み合わせが、自分こそがサッカー界最高の賞に値するという彼の確信の土台となっている。
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「自分にはそれを受ける資格があるだろう」
バレンシア戦で見事な2ゴールを決めた後、『Universo Valdano』のインタビューに応じたヤマルは、バロンドール論争について率直に言及した。スペイン代表は、現実的な候補を2人に絞った。
「誰にあげるかって？ 世界最高の選手だ」とヤマルは語った。「正直に言って、世界最高の選手という点では、たぶん2人いる。僕とムバッペだ。そして、自分が成し遂げてきたことを考えれば、今年は僕が受賞に値すると思う」
バルセロナのアカデミー出身であるヤマルは、自身の貢献はどんなサッカーファンにも明白なはずだと強調した。「そう、僕にとってはとても明確なことだし、試合を見ている誰もがそれを分かっている」と付け加えた。
エムバペ、自身の個人成績を擁護
ヤマルが自身の豊富なタイトル獲得実績を強調する一方で、エムバペもまた、自身のバロンドール受賞にふさわしい実績を強く訴えている。レアル・マドリーのFWは今季を無冠で終え、ワールドカップ準決勝ではヤマル擁するスペインに0-2で敗れたが、個人スタッツは依然として圧倒的だ。
フランス代表キャプテンは、ワールドカップ歴代最多得点者となった自身の記録的な得点実績を強調し、バロンドールはチームの成功ではなく個人の卓越性を評価すべきだと主張した。
「今年は獲れると信じている。それは自分の目標の一つだし、しかも短期的な目標でもある」とエムバペは語った。「僕はタイトルを獲っていないと言われるけど、これは個人賞だ……僕より優れた選手はいなかった。偉大な選手たちが集まる主要大会で、そしてもちろん最大の舞台であるワールドカップで、あれだけ多くのゴールを決めたのだから」
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ロンドンへのカウントダウン
サッカー界は、10月26日にロンドンで行われるバロンドール授賞式で、最終的な勝者を知ることになる。それまでの間、両選手は新シーズン序盤でも驚異的な好調を維持し、自分こそが世界最高だと考える理由を明確に示そうとするはずだ。
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