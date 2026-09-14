ヤマルは、自身が2026年のバロンドール最有力候補だと自信を持って位置づけた。スペインのワールドカップ制覇に貢献した19歳のFWは、この1年間の卓越したパフォーマンスによって、世界サッカー最高の個人賞に最もふさわしい選択肢であると考えている。

このバルセロナのセンセーションの確信は、クラブと代表の両方で極めて成功したシーズンを受けたものだ。この間、同選手はバルセロナのラ・リーガ優勝とスペイン・スーパーカップ制覇で中心的な役割を果たし、全公式戦で24ゴール18アシストという見事な数字を記録した。

こうした主要タイトルの獲得と印象的なクラブ成績の組み合わせが、自分こそがサッカー界最高の賞に値するという彼の確信の土台となっている。







