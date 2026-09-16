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「自分にとって最高の姿を探している」 バイエルン・ミュンヘンのスター、ルイス・ディアスがゴール欠乏に苦しむ中で反骨のメッセージを送る
ディアスがらしくない不振について語る
ディアスが、バイエルン・ミュンヘンでの直近の得点面の苦戦について沈黙を破り、アリアンツ・アレーナで一躍センセーションとなったあの状態を取り戻すのは近いと強調した。29歳のコロンビア人は、昨季のドイツでのデビューシーズンで実に目覚ましい活躍を見せ、全公式戦51試合で驚異の26ゴール23アシストを記録した。しかし、元リヴァプールのこの選手にとって、現在の2026-27シーズンはより難しいものとなっており、最初の6試合でネットを揺らしたのはわずか1度にとどまっている。
ディアスは、バイエルンでの最初の成功を受けてモチベーションが低下したとの見方を素早く一蹴した。このアタッカーは、たとえスコアシート上の結果がまだその努力を反映していないとしても、自身の仕事への姿勢は可能な限り高いレベルのままだと強調した。「自分に関して言えば、向上心が欠けることは決してないとずっと言ってきた。もっと上を目指すハングリーさ、それが常に自分のメンタリティーだ」とディアスは『スカイ・ドイツ』に語った。
「自分はいつだってもっと多くを望んでいるし、いつだってもっと多くを成し遂げたいと思っている。何が起ころうと関係ない。うまくプレーできない時や、得点できない時もあるだろう。でも、自分は常に持てるすべてを出し切り、チームのためにあらゆることをする。ピッチ上で101パーセントを注ぐ。あとのことは、いずれ一歩ずつついてくる」
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自身の最高の姿を探している
コロンビア代表の同選手はこれで4試合連続ノーゴールとなった。加入後の決定力の高さを踏まえれば、これは珍しい出来事だ。ディアスは、バイエルンの攻撃陣をけん引する存在として自らに向けられる期待を強く認識しているが、この流れを断ち切るため、前向きなメンタルアプローチを保つことに集中している。戦術的な土台は整っており、自身の全体的なプレーも依然として良好だと考えている一方で、現時点では最後のひと押しだけが欠けている。
「自分のベストな状態を探しているし、すぐに見つかるはずだ。次の試合でそのゴールは生まれると信じている。だからこそ、気持ちの面でも落ち着いていなければならない。重荷にしてはいけないんだ。働き続けて、改善し続けなければならない。必要なのは、チャンスを決め切ることだけだと分かっている。欠けているのはフィニッシュだけで、そこが整えばすべてうまくいく」とディアスは自信をのぞかせた。
ウニオン・ベルリン戦での特別な歴史
この不振の連鎖を止めるチャンスは、1.FCウニオン・ベルリン戦で訪れる。この相手は、ウイングにとって特別な意味を持つ存在でもある。昨季、ディアスは首都クラブ相手に圧巻のゴールを決めてその名を上げた。この一撃は最終的に、ドイツで2025年の年間最優秀ゴールに選ばれた。ディアスはこのゴールについて強い愛着を込めて語り、それが自身にとってサッカーをする純粋な喜びを表していると述べた。
「自分のキャリアの中でも最高のゴールの一つだ。1位かどうかは分からないけど、あのゴールと、代表で決めたのを覚えているゴール、その2つの間だと思う。あれも信じられないようなゴールだった。でも、あのゴールは見るたびにすごく喜びを感じさせてくれるゴールの一つなんだ。なぜなら、幼い頃の自分をすごく思い出させてくれるからだ。子どもの頃、路上でサッカーをしていた時のことをね。あれはストリートフットボールのゴールだった。だから、あのゴールを見返すのは本当に楽しい」と語った。
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バイエルンの主役に待ち受ける今後の道筋
バイエルンがアリアンツ・アレーナでの今後の試合に向けて準備を進める中、ディアスには言葉を行動で示すことが求められる。次戦のウニオン・ベルリン戦は、挽回の絶好機となる。ホームの観衆の後押しと明確なメンタルの集中を得て、ディアスは不発から抜け出す態勢が整っている。
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