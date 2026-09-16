ディアスが、バイエルン・ミュンヘンでの直近の得点面の苦戦について沈黙を破り、アリアンツ・アレーナで一躍センセーションとなったあの状態を取り戻すのは近いと強調した。29歳のコロンビア人は、昨季のドイツでのデビューシーズンで実に目覚ましい活躍を見せ、全公式戦51試合で驚異の26ゴール23アシストを記録した。しかし、元リヴァプールのこの選手にとって、現在の2026-27シーズンはより難しいものとなっており、最初の6試合でネットを揺らしたのはわずか1度にとどまっている。

ディアスは、バイエルンでの最初の成功を受けてモチベーションが低下したとの見方を素早く一蹴した。このアタッカーは、たとえスコアシート上の結果がまだその努力を反映していないとしても、自身の仕事への姿勢は可能な限り高いレベルのままだと強調した。「自分に関して言えば、向上心が欠けることは決してないとずっと言ってきた。もっと上を目指すハングリーさ、それが常に自分のメンタリティーだ」とディアスは『スカイ・ドイツ』に語った。

「自分はいつだってもっと多くを望んでいるし、いつだってもっと多くを成し遂げたいと思っている。何が起ころうと関係ない。うまくプレーできない時や、得点できない時もあるだろう。でも、自分は常に持てるすべてを出し切り、チームのためにあらゆることをする。ピッチ上で101パーセントを注ぐ。あとのことは、いずれ一歩ずつついてくる」