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「自分にとって完璧なクラブ」――アストン・ヴィラから3500万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドに移籍したユーリ・ティエレマンスが、同クラブでの「数々のタイトル獲得」を目指す
オールド・トラッフォードでの新たな章
29歳の同選手は、ウェスト・ミッドランズで成功を収めた後、今週初めにマンチェスターへの移籍を完了した。アストン・ヴィラの中盤の要として定着したティエレマンスは、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ復帰を目指すマンチェスター・ユナイテッド首脳陣から不可欠な戦力と見なされている。
移籍後初の公式インタビューでは、「ドリーム・シアター」の輝かしい舞台で進むプロジェクトへの期待を語った。「自分にとって大きな飛躍になると思います。クラブは素晴らしい状況にあり、大きな野心を感じています」とクラブ公式サイトで語った。
レッド・デビルズと共にタイトルを追い求める
ヨーロッパリーグ決勝のフライブルク戦で得点を挙げ、ヴィラに40年ぶりとなる欧州主要タイトルをもたらしたティエレマンスは、さらに多くのタイトルを欲している。彼はユナイテッドの現有戦力が、今後数年間で世界最高峰のタイトルを争うのに十分だと確信している。
「チームには優れた選手が多く、このクラブでさらに多くのタイトルを獲得したい」と彼は語った。このMFの加入は、アンドレイ・サントスに続く補強で、ユナイテッドの中盤刷新を象徴している。
ヴィラ・パークに遺した功績
ティエレマンスはヴィラ・パークで134試合に出場し、10ゴール24アシストを記録した。守備でも献身的で、2025-26シーズンにはチーム最多の36回タックル成功をマーク。バランスの取れたスキルを示し、マンチェスターへ移る。
ベルギー代表の彼は、年齢と経験を経て「完成された選手」になったと感じる。「多くの経験を持つ29歳となり、次のステップへ進む準備はできている。勝利を求め、ピッチで結果を出したいクラブにとって、私は理想的な存在だ。だからこそ、ここを選んだ」と語った。
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ピッチ上の生まれながらのリーダー
ティエレマンスの加入でチームにさらなるリーダーシップが加わる。彼は10代でアンデルレヒトの欧州大会キャプテンを務め、今夏北米W杯ではデ・ブライネやクルトワを抑えベルギー代表キャプテンに選ばれた。
彼は「チームメイトとピッチに立てる日が待ち遠しい」と語った。マンチェスター・ユナイテッドは8月22日、昇格組ハル・シティとのアウェー戦で2026-27プレミアリーグをスタートする。
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