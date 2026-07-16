「自分にとって完璧なクラブ」――アストン・ヴィラから3500万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドに移籍したユーリ・ティエレマンスが、同クラブでの「数々のタイトル獲得」を目指す

ヨーロッパリーグ決勝のフライブルク戦で得点を挙げ、ヴィラに40年ぶりとなる欧州主要タイトルをもたらしたティエレマンスは、さらに多くのタイトルを欲している。彼はユナイテッドの現有戦力が、今後数年間で世界最高峰のタイトルを争うのに十分だと確信している。

「チームには優れた選手が多く、このクラブでさらに多くのタイトルを獲得したい」と彼は語った。このMFの加入は、アンドレイ・サントスに続く補強で、ユナイテッドの中盤刷新を象徴している。



