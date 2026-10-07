AFP
翻訳者：
「自分ですら驚かされる！」。スペインが逆転した後、ルイス・デ・ラ・フエンテが率直に認める
デ・ラ・フエンテ、チームの闘志に驚嘆
スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、1点のビハインドを跳ね返してクロアチアに2-1で勝利した後、自身の高い期待を選手たちが今なお上回り続けていると認めた。スペインはイバン・ペリシッチの早い時間帯のヘディング弾で先制を許したものの、スタディオン・ポリュドで行われた後半を支配し、43試合連続無敗を確保した。
デ・ラ・フエンテ監督は、スプリトの威圧的な雰囲気の中でも落ち着きを保ったチームを称賛した。
「彼らは素晴らしいフットボーラーで、決して戦うことをやめない」 とデ・ラ・フエンテ監督は『Teledeporte』に語った。「時には私でさえ驚かされる。それは真っ先に認めるよ」
- Pixsell
監督が後半の戦術的コントロールについて説明
スペイン代表を率いる指揮官は、アグレッシブなクロアチアの守備陣を攻略するには忍耐が不可欠だったと説明した。「まさに予想していた通りの試合だった。クロアチアは大きな名声を持つ素晴らしいチームだ」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。
「我々は相手に食らいつき、消耗させていかなければならなかった。後半は試合をコントロールできたが、それでも相手はカウンターから危険な場面を2度ほど作った。これは普通のことだ」
「今見たような雰囲気の中で、我々はそれを乗り越えることができた。非常に価値の高い勝利だ」
決勝点のメリノに惜しみない賛辞
デ・ラ・フエンテ監督は、ハーフタイムから途中出場し、2ゴールで勝利を決定づけたミケル・メリーノを特に称賛した。「ミケル・メリーノは、そのポジションで世界最高の一人だ。どのチームでもプレーできるだけのクオリティーがあり、もちろんどんな試合でもプレーできる」と指揮官は述べた。
「彼は試合のこうした局面を非常によく理解している。ゴールを決める才能があり、それも重要なゴールばかりだ」
「彼がいつも示してくれる姿勢を、われわれは本当に高く評価している」
- MN Press Photo
世界王者が準々決勝進出を決める
この勝利により、スペインは2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグ準々決勝進出を残り試合を残して決めた。デ・ラ・フエンテ監督は、自身のグループが世界王者としての水準を維持できる力に絶対的な自信を示した。
「試合をひっくり返せると確信していた」と、デ・ラ・フエンテ監督は締めくくった。
スペインは12月のインターナショナルウィンドウで、43試合無敗記録の更新を目指す。
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