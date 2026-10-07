スペイン代表を率いる指揮官は、アグレッシブなクロアチアの守備陣を攻略するには忍耐が不可欠だったと説明した。「まさに予想していた通りの試合だった。クロアチアは大きな名声を持つ素晴らしいチームだ」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。

「我々は相手に食らいつき、消耗させていかなければならなかった。後半は試合をコントロールできたが、それでも相手はカウンターから危険な場面を2度ほど作った。これは普通のことだ」

「今見たような雰囲気の中で、我々はそれを乗り越えることができた。非常に価値の高い勝利だ」