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「自分たちをしっかりと見つめ直す必要がある」―トロフィーなきシーズンが迫る中、キリアン・エムバペがレアル・マドリードのファンに誓った。
チャンピオンズリーグの夢はミュンヘンで終わった
バイエルン・ミュンヘンとの激戦の末、レアル・マドリードはチャンピオンズリーグ制覇の夢を断たれた。ドイツでの第2戦は混乱の連続。チームは奮闘し3得点を挙げたが、2試合合計4－6で敗退した。 同大会で最多優勝を誇るクラブにとって、痛恨の敗退となった。マドリードは3得点を奪ったが、バイエルンの粘り強い守りに阻まれ、逆転できなかった。
ムバッペ、痛恨の敗戦を受けチームに反省を促す
試合終了のホイッスルが鳴り、2試合で得点を挙げたムバッペはSNSでファンにメッセージを送った。結果は残念だったが続編への決意も示した。ミュンヘンでの3点目を決めたにもかかわらず、彼は個人ではなくチーム全体の責任を強調した。
「最後まで戦ったが、それだけでは足りなかった」とインスタグラムに投稿。「重要な大会で負けて残念だが、前を向く。同じ失望を繰り返さないよう、自分たちを厳しく見つめ直す。我々は諦めない！！！マドリードで失敗は選択肢ではない。約束する。すぐにまた勝ち始める」
アルベロアはムバッペの意見に同調した
ムバッペだけでなく、アルヴァロ・アルベロア監督も、この敗戦がチーム全体にとって非常に残念だったと認めた。しかし、スペイン人監督は、選手とともに立ち直り、シーズンを力強く締めくくるために全力を尽くすと強調した。
「選手たち、ファン、遠征してくれた皆さん、ホームで応援してくれた皆さん、そしてクラブに対して、私は大きな誇りを感じている」とクラブ公式サイトで語った。「悔しいのは、リーグ・アン優勝を逃したこと、そしてその敗れ方だ。
「サポーターの皆さんは、全力で戦った選手たちと、示した気概を誇りに思ってください。まだ試合は残っている。今日のように、このエンブレムを守り抜く」
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欧州での敗戦を受け、マドリードは巻き返しを図る。
マドリードは国内リーグとシーズン終盤に焦点を戻し、早期のチーム再建が急務だ。チャンピオンズリーグの夢は終わったが、クラブは数週間で自信と勢いを取り戻す。プレッシャーと期待が高まる中、ムバッペはチームの攻撃の要として、9ポイント差をつけるリーガ首位のバルセロナを追う。