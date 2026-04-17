試合終了のホイッスルが鳴り、2試合で得点を挙げたムバッペはSNSでファンにメッセージを送った。結果は残念だったが続編への決意も示した。ミュンヘンでの3点目を決めたにもかかわらず、彼は個人ではなくチーム全体の責任を強調した。

「最後まで戦ったが、それだけでは足りなかった」とインスタグラムに投稿。「重要な大会で負けて残念だが、前を向く。同じ失望を繰り返さないよう、自分たちを厳しく見つめ直す。我々は諦めない！！！マドリードで失敗は選択肢ではない。約束する。すぐにまた勝ち始める」



