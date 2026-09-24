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「自分たちらしくなかった」 バイエルンのスーパースター、ハリー・ケインが、アルゼンチン戦でのワールドカップ敗退がこれまでで最もつらいイングランド代表での失意だったと認める
ワールドカップの傷はいまだイングランド代表に生々しく残る
ワールドカップ準決勝での痛恨の敗戦から10週間、イングランドはトーマス・トゥヘルの下で立て直しを図っている。チームは今後のUEFAネーションズリーグと、ユーロ2028へと続く長い道のりに向けて意識を切り替えつつある。しかし、アルゼンチンに敗れて大会を去ったことによる精神的なダメージは、依然として代表チームに重くのしかかっている。
失望はあまりにも深く、ケインはメットライフ・スタジアムで行われたその世界最高峰の舞台を観戦する気にもなれなかった。代わりにバイエルン・ミュンヘンのFWは、スペインとアルゼンチンがタイトルを懸けて争う中、ニューヨークでゴルフをして気を紛らわせていた。
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ケイン、イングランドのアイデンティティー放棄を振り返る
33歳のFWは、国際舞台であと一歩のところで涙をのむ経験を幾度となく味わってきた。それでもケインは、今回の崩れ方は、カタールでのフランス戦で喫した悪名高い準々決勝でのPK失敗すら上回るものだと考えている。
「決勝にも、準決勝にも行って、本当にあと少しのところまで来ていた」とケインは説明した。「それぞれ違った形でつらいものだ。今回は確かに痛かった。これまでのどれよりもね。起き方という意味では、カタールでPKを外した時よりも痛かったとさえ言えると思う」
その悔しさの背景には、戦術面とメンタル面で後退したという認識がある。「チームとしての自分たちらしくなかったと感じた」と、ケインは続けた。「自分たちがなりたいチームでもなかったし、そうなると言っていたチームでもなかった。自分たちの信念に反するようなことをして負けると、その痛みは10倍にも感じられることがあると思う」
失意をユーロ2028への野望の原動力にする
今後に向けて、ケインは主要大会の終盤で強豪相手に繰り返してきた苦戦を解決するため、チーム内でより踏み込んだ話し合いが必要だと求めている。その痛みを糧とし、プレッシャーのかかる場面でも自分たちのアイデンティティーをどう保つかをチームとして見いださなければならないと強調した。
121試合出場の同代表選手は「これは、僕たちが大会の終盤で、より大きな国々、より強い国々を相手にしたとき、まだ十分にできていないことだと思う」と認めた。「いろいろな要素が混ざっているのかもしれない。個性かもしれないし、メンタリティーかもしれない。あるいは、そういう試合でどうプレーしたいのかという方向性の問題かもしれない」
その差を埋めるため、主将は今後のUEFAネーションズリーグを極めて重要な足がかりと捉えている。「ネーションズリーグはそこまで重要ではない、という見方があるのは分かっている。でも、これほど長く優勝できていない中で、イングランドとしてタイトルを勝ち取る感覚を味わえれば、それが数年後のEUROに向かう僕たちを一気に押し上げることになると思う」とケインは述べ、チームメートにこの大会を受け入れるよう促した」
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戦力が手薄なチームがスペイン戦に備える
イングランドの雪辱への戦いは、土曜日にウェンブリーで行われるスペイン戦で始まる。この一戦は大きな意味を持つ。というのも、相手は前回の欧州選手権決勝でトゥヘル率いるイングランドを破り、さらにイングランドが切望したワールドカップ決勝にもたどり着いたからだ。
準備は相次ぐコンディション問題によって妨げられており、既存の負傷者に加えて直近では5人が離脱している。ケインは2024年後半に離脱者を批判していたが、今回はより柔らかな姿勢を示した。自身がドイツで冬休みを過ごしていたのとは対照的に、プレミアリーグの日程が過酷であることを認めた上で、ケインはチームメートたちが自分の体を適切に管理すると信じていると強調した。
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