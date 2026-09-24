33歳のFWは、国際舞台であと一歩のところで涙をのむ経験を幾度となく味わってきた。それでもケインは、今回の崩れ方は、カタールでのフランス戦で喫した悪名高い準々決勝でのPK失敗すら上回るものだと考えている。

「決勝にも、準決勝にも行って、本当にあと少しのところまで来ていた」とケインは説明した。「それぞれ違った形でつらいものだ。今回は確かに痛かった。これまでのどれよりもね。起き方という意味では、カタールでPKを外した時よりも痛かったとさえ言えると思う」

その悔しさの背景には、戦術面とメンタル面で後退したという認識がある。「チームとしての自分たちらしくなかったと感じた」と、ケインは続けた。「自分たちがなりたいチームでもなかったし、そうなると言っていたチームでもなかった。自分たちの信念に反するようなことをして負けると、その痛みは10倍にも感じられることがあると思う」



