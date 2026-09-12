この結果により、イラオラは夏にアルネ・スロットの後任に就いて以降、国内戦での勝利は昇格組イプスウィッチ・タウンに2-0で勝った1試合のみとなり、これに加えてリーグ戦では3引き分けとなっている。さらに重要なのは、このドローがリヴァプールにとってプレミアリーグのホームゲーム4試合連続引き分けとなったことであり、クラブにとっては15年ぶりの不名誉な連続記録となった点だ。

アルベロアは、マージーサイド遠征前まで結果こそ伴っていなかったものの、チーム内に着実な進歩が見られると強調した。『チェルシー戦とクリスタル・パレス戦では良いプレーができていたのに負けてしまったが、多くのことはうまくできていたし、それを続けていかなければならない』と説明。『今日は本当に良いチームを相手にさらに改善できたし、今週はとてもハードに取り組んできた。勝てていない時に、私たちは良いことができているし、それ以上の結果に値するとサポーターに伝えるのが本当に難しいのは分かっている。それでも、私たちは非常に倒しにくいチームになり得る』と語った。