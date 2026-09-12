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「自分たちは非常に倒しにくいチームになれる！」 アルバロ・アルベロアがアンフィールドでのフラムの反応を称賛し、「特別」だったリヴァプール復帰を語る
アルベロアが守備で本来の調子を取り戻す
アルベロアはタッチライン際で満足げな表情を見せた。古巣を相手にチームが粘り強い戦いを披露し、勝ち点1を獲得する様子を見届けたためだ。これはチェルシー、サンダーランド、クリスタル・パレスに開幕3連敗を喫した後、今季初の勝ち点となった。シーズン序盤は苦しんでいたフラムだが、この日は守備組織に立て直しの兆しを見せ、アンドニ・イラオラ率いるチームを苦しめた。
スコアレスドロー後、アルベロアは選手たちが見せた戦術的規律に誇りを口にした。「勝ち点1を取れたこともうれしいが、それ以上にこのスタジアムで非常に大きなチームを相手に、選手たちが見せたパフォーマンスがうれしい。我々は満足している」と、アルベロアは『BBC Match of the Day』に語った。「クリスタル・パレス戦の後、選手たちは問題がどこにあるのかを理解し、我々はそれを修正した。今日はよりバランスが取れていて、本当に、本当によくプレーしたし、リヴァプールのカウンターアタックも抑えることができた」
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戦術的規律が実を結ぶ
この結果により、イラオラは夏にアルネ・スロットの後任に就いて以降、国内戦での勝利は昇格組イプスウィッチ・タウンに2-0で勝った1試合のみとなり、これに加えてリーグ戦では3引き分けとなっている。さらに重要なのは、このドローがリヴァプールにとってプレミアリーグのホームゲーム4試合連続引き分けとなったことであり、クラブにとっては15年ぶりの不名誉な連続記録となった点だ。
アルベロアは、マージーサイド遠征前まで結果こそ伴っていなかったものの、チーム内に着実な進歩が見られると強調した。『チェルシー戦とクリスタル・パレス戦では良いプレーができていたのに負けてしまったが、多くのことはうまくできていたし、それを続けていかなければならない』と説明。『今日は本当に良いチームを相手にさらに改善できたし、今週はとてもハードに取り組んできた。勝てていない時に、私たちは良いことができているし、それ以上の結果に値するとサポーターに伝えるのが本当に難しいのは分かっている。それでも、私たちは非常に倒しにくいチームになり得る』と語った。
特別なアンフィールド帰還
アルベロアにとって、この午後は単なる戦術的な駆け引き以上の意味を持っていた。ラファ・ベニテス時代に、信頼できるフルバックとして2年半を過ごしたスタジアムへの帰還だったからだ。ホームの観衆からの温かい歓迎を、フラム指揮官も見逃さなかった。同クラブとの感情的なつながりが今も強いことを認めている。
「このサポーターたちがいるアンフィールドに戻ってこられてうれしい。私にとって本当に特別なスタジアムだ」とアルベロアは締めくくった。「クラブを離れて以来、ここに来るのは初めてだった。また戻ってこられればと思う」
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ウェストハムとマンチェスター・ユナイテッドを見据えて
アルベロアは、この苦しみながら手にした勝ち点1が、チームの今季初勝利とここからの巻き返しにつながるきっかけになることを願っているはずだ。フラムは次戦、日曜日にホームでマンチェスター・ユナイテッドとの注目の一戦に臨む。ただ、その前に火曜日にはカラバオカップ3回戦でウェストハムとの重要なアウェー戦を戦わなければならない。
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