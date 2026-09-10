ポチェッティーノは、かつて所属したクラブが不公平な競争条件によって国内タイトルを奪われたという考えを、依然として強く主張している。システムとしてのルール違反に対しては、金銭的な処分だけでは不十分だと強調した。

「私は前から、私たちが1つタイトル、1つのプレミアリーグを勝ち取るべきだったと言っている」とポチェッティーノは記者団に語った。「それは私たちに与えられるべきだった。もしそれが事実で、実際にそうしたことが起きていたのなら、その年の王者にふさわしいのは間違いなく私たちだ。なぜなら、私たちは2番目に良いチームだったからだ」

このアルゼンチン人指揮官は、ロンドンの2クラブに課されていた運営上の制約の違いを強調した。「彼らは処分を受け、それを認めた。それで終わりなのか？」と語った。「タイトルは2位だったチームに与えられるべきだ。私たちは同じルールの下で戦っていなかった。確かに、彼らがゴールを決め、試合に勝ったと言うことはできる。だが、シーズン開幕前の時点で私たちが同じ条件で戦っていなかったと言うのは、完全に正当なことだ」

ポチェッティーノは、財政面で平等な環境があれば歴史は変わっていた可能性があると示唆した。「同じルールの下で、同じことが適用されていれば、チームをより良くしたり、もっと多くのゴールを決めたりできるような選手を何人か獲得できていたかもしれない」と説明した。「これは私の不満ではない。真実だ」



