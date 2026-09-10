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「自分たちは王者に値する！」。マウリシオ・ポチェッティーノ氏が、チェルシーの財務違反を受け、トッテナムに2016-17シーズンのプレミアリーグ優勝を与えるよう要求した。
2016-17シーズンの優勝争いを振り返る
イングランドサッカー協会（FA）は最近、チェルシーに1000万ポンドの罰金と移籍禁止処分の執行猶予を科した。これは、ロマン・アブラモビッチのオーナー時代にクラブが74件の財務規則違反を犯していたことを認めたことを受けた処分である。違反は2011年から2018年の間に発生し、主要な移籍に関して未登録の代理人へ違法な支払いが行われていたことが中心となっている。
チェルシーの現オーナー陣は、2022年にクラブを買収した後、これらの不正を自ら申告した。違反に関与した補強にはエデン・アザール、ダビド・ルイス、ネマニャ・マティッチが含まれており、いずれもアントニオ・コンテ監督がチェルシーを2016-17シーズンのプレミアリーグ優勝に導いた際に重要な役割を果たした。
その年、トッテナムは勝ち点7差の2位でシーズンを終えた。リーグ最多得点、最少失点、そして最少敗戦を記録しながらも、トッテナムは無冠に終わった。今では、同クラブの元監督は記録を書き換えるべきだと考えている。
- AFP
「自分たちは優勝に値する」
ポチェッティーノは、かつて所属したクラブが不公平な競争条件によって国内タイトルを奪われたという考えを、依然として強く主張している。システムとしてのルール違反に対しては、金銭的な処分だけでは不十分だと強調した。
「私は前から、私たちが1つタイトル、1つのプレミアリーグを勝ち取るべきだったと言っている」とポチェッティーノは記者団に語った。「それは私たちに与えられるべきだった。もしそれが事実で、実際にそうしたことが起きていたのなら、その年の王者にふさわしいのは間違いなく私たちだ。なぜなら、私たちは2番目に良いチームだったからだ」
このアルゼンチン人指揮官は、ロンドンの2クラブに課されていた運営上の制約の違いを強調した。「彼らは処分を受け、それを認めた。それで終わりなのか？」と語った。「タイトルは2位だったチームに与えられるべきだ。私たちは同じルールの下で戦っていなかった。確かに、彼らがゴールを決め、試合に勝ったと言うことはできる。だが、シーズン開幕前の時点で私たちが同じ条件で戦っていなかったと言うのは、完全に正当なことだ」
ポチェッティーノは、財政面で平等な環境があれば歴史は変わっていた可能性があると示唆した。「同じルールの下で、同じことが適用されていれば、チームをより良くしたり、もっと多くのゴールを決めたりできるような選手を何人か獲得できていたかもしれない」と説明した。「これは私の不満ではない。真実だ」
ブリッジでの不公平なピッチ状況
2023-24シーズンにチェルシーを率いていたにもかかわらず、ポチェッティーノは古巣と向き合うことをためらわなかった。「こんなことを言えばチェルシーファンは私に腹を立てるだろう」と同氏は認めた。「だが、もし私たちがトッテナムにいてルールを破っていたなら、私は同じように認めてこう言うだろう。『見てくれ、私たちはルールを破ったのだからタイトルに値しない』と。あるクラブだけがオフサイドありでプレーし、別のクラブがオフサイドなしでプレーするようなことはあり得ない。あるチームはVARありで、別のチームはVARなしでプレーするようなものだ。そんなことはない。誰にとっても同じルールでなければならないし、最高のチームをつくる能力も同じである必要がある」
指導者としての相手を称賛しつつも、ポチェッティーノはスポーツの公平性が何より優先されるべきだと強調した。「彼らが良いプレーをしなかったとは言っていない。監督のコンテは素晴らしかった。このメッセージをねじ曲げて受け取ってほしくはない。だが、もしその時点でルールを破っていたのなら、『チャオ』だ。そのタイトルは別のチームに与えるべきだ」
また、厳しい競技上の制裁が欠ければ危険な前例になるとも警告した。「推奨され、奨励されているのはルールを破ることだ」と同氏は主張した。「必要な形で処罰しないのなら、私は『そうだ、でも私たちはタイトルを勝ち取れなかったせいで職を失った』と言う」。そして2019年の自身のスパーズ退任を振り返り、こう締めくくった。「私たちは、自分たちとはまったく異なるやり方でやっていたクラブと争っていた。私たちはもっと報われるべきだったと思う。私たちは違うやり方で運営していた」
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イングランドサッカーは前例を作るのか？
イングランドのサッカー統括当局は歴史的に、財務上の不正行為を理由に主要タイトルを剥奪することには消極的で、近年は勝ち点剥奪を優先してきた。とはいえ、プレミアリーグ全体でファイナンシャルフェアプレーや持続可能性に関する規則への監視が強まる中、チェルシーのような過去の事例は今後も激しい議論を呼び続けるだろう。
チェルシーに対する遡及的な措置が取られる可能性は依然として極めて低く、ひとまず歴史は書き換えられない見通しだ。それでも、ポチェッティーノのコメントが、スポーツの公正性、そしてプレミアリーグが今後どのように最も裕福なクラブを取り締まっていくのかをめぐる議論をさらに加速させるのは間違いない。
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