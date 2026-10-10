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「自分たちは特別な存在だ！」 ミケル・アルテタがリーズ・ユナイテッド戦の逆転勝利後にアーセナルのキャラクターを称賛
アルテタ、ブライトン戦のつまずき後にアイデンティティーの変化を要求
アルテタ監督は、自身のアーセナルが後半に粘り強いパフォーマンスを見せ、規律の取れたリーズ・ユナイテッドを退ける姿を見届けて安堵していた。アーセナルは、代表ウィーク前にブライトンに0-3で敗れる失望の結果を受け、大きなプレッシャーの中でこの一戦に臨んでいた。この結果はプレミアリーグのタイトル防衛を頓挫させかねないものだった。しかし、北ロンドンのクラブは、首位マンチェスター・シティーを追う上で王者に必要な勝負強さを示した。
「試合前、我々は2つのことについて話した。1つは、プレミアリーグで負けていなかったチームとのこの先に待つ挑戦について。もう1つは、自分たちのアイデンティティーを取り戻すことだ。ブライトン戦で自分たちがしたことには満足していなかったし、今日はそれを正すチャンスがあった。我々は、自分たちが特別で唯一無二の存在であることを証明したかった」と、アルテタ監督は試合後の総括で記者団に説明した。最近、クラブへの長期的な将来を託す決断をしたこのスペイン人指揮官は、選手たちがメンタルの強さについてメッセージを発する必要があると明確に感じていたようだ。
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リーズの脅威とジャスティンのブレイクスルー
アウェーのリーズは、直近5試合無敗という見事な流れを引っ提げて北ロンドンに乗り込み、その好調さを感じさせる自信に満ちたプレーを見せた。戦術面での規律は試合を通して明確で、低い位置にブロックを敷き、ブカヨ・サカとガブリエウ・マルティネッリを効果的に封じた。
均衡が破れたのは後半開始10分。守備のミスにつけ込んだジェームズ・ジャスティンがリーズに先制点をもたらした。このゴールはエミレーツを騒然とさせ、アーセナルは約2年ぶりとなるリーグ戦連敗の危機に直面した。
「彼らは非常にフィジカルが強く、自分たちのやることに忠実だった。前半はいくつか非常に良いエリアで決め切れず、それでも彼らは走り続けた。ああいう形でボックス内に攻め込んでくるのは信じられないほどだ。前半の1、2回の場面でこちらが痛い目に遭っていてもおかしくなかったし、その後実際にやられた。リーグのレベルの高さをよく示している」と、アルテタ監督は相手のクオリティーを認めながら語った。負傷したウィリアン・サリバに代わってエズリ・コンサが入ったアーセナルの守備陣は、先制点につながる場面でドミニク・カルヴァート＝ルーウィンの動きを抑え切れずに苦しんだ。
交代策の妙がアーセナル復活のきっかけに
ビハインドを負ったアルテタは、63分に3枚替えを敢行し、試合の流れを根本から変えた。ユリエン・ティンバー、ヴィクトル・ギェケレシュ、そして何よりブルーノ・ギマランイスの投入が、アーセナルに必要だった切迫感をもたらした。その効果はほぼ即座に表れ、交代から数分後、リッカルド・カラフィオーリが至近距離から押し込んで同点弾を決めた。
ベンチメンバーの影響について、アルテタは次のように語った。「ホームで12時30分開始の試合を戦い、1-0でリードを許したら、多くのものを取り戻さなければならない。そのひとつがエネルギーだ。フィニッシャーたちが入ってきて、大きな違いを生み出してくれた。まず何より、あの3人によって大きなリーダーシップが加わった。得点の脅威も加わったし、デュエルに勝てる選手、高い位置からのプレスに対して縦にプレーし、背後を突ける選手たちを投入できた」
- Getty Images Sport
アーセナルの優勝を勝ち取るメンタリティー
アーセナルの指揮官は誇りをあらためて強調し、「自分たちが特別で唯一無二の存在であることを証明しなければならなかった」と語った。この勝利により、アーセナルはプレミアリーグ首位のマンチェスター・シティに勝ち点で並び、得失点差のみで2位につけている。90分を通して往年のアーセナルらしいパフォーマンスだったわけではないが、1点を追う展開から立て直した姿に示されたチームの気概は、現王者がタイトル防衛へ向けて徹底抗戦する準備ができていることをうかがわせる。アーセナルはここからチャンピオンズリーグへと意識を切り替えることになり、国内での勢いはしっかりと取り戻された。
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