アルテタ監督は、自身のアーセナルが後半に粘り強いパフォーマンスを見せ、規律の取れたリーズ・ユナイテッドを退ける姿を見届けて安堵していた。アーセナルは、代表ウィーク前にブライトンに0-3で敗れる失望の結果を受け、大きなプレッシャーの中でこの一戦に臨んでいた。この結果はプレミアリーグのタイトル防衛を頓挫させかねないものだった。しかし、北ロンドンのクラブは、首位マンチェスター・シティーを追う上で王者に必要な勝負強さを示した。

「試合前、我々は2つのことについて話した。1つは、プレミアリーグで負けていなかったチームとのこの先に待つ挑戦について。もう1つは、自分たちのアイデンティティーを取り戻すことだ。ブライトン戦で自分たちがしたことには満足していなかったし、今日はそれを正すチャンスがあった。我々は、自分たちが特別で唯一無二の存在であることを証明したかった」と、アルテタ監督は試合後の総括で記者団に説明した。最近、クラブへの長期的な将来を託す決断をしたこのスペイン人指揮官は、選手たちがメンタルの強さについてメッセージを発する必要があると明確に感じていたようだ。