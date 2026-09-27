ワールドカップ後のイングランドの復帰戦は、ウェンブリー・スタジアムで波乱の展開となり、トゥヘル率いるチームはスペインに敗れた。試合はイングランドにとって最悪の立ち上がりとなり、ラミン・ヤマルが開始2分でネットを揺らした。ただ、その後のホームチームの反応は、この夏の大会以来初陣となったトゥヘルが求めていた通りのものだった。アンソニー・ゴードンが鋭いカウンターからイングランドに同点弾をもたらすと、その4分後にはケイン自身がヘディングでイングランドを2-1と逆転に導いた。

ケインは、こうしたハイレベルなパフォーマンスを安定して続けることこそが、イングランドにとって最後のピースだと考えている。一時的には十分に戦えることを示してきた一方で、このレベルでは試合を通してその圧力を維持することが不可欠だと主将は認識している。ハーフタイム前後の時間帯がチームの基準になるかと問われたケインは、こう答えた。「そう思う。だから、そこからポジティブな要素を受け取らないといけない。もちろん今は残念だけど、気持ちを切り替えて、数日後にまたやり直さないといけない」