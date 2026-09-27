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「自分たちは気持ちを切り替えなければならない」 ハリー・ケイン、ネーションズリーグでスペインに惜敗したイングランドに前向きさ維持を呼びかけ
イングランド、敗戦にもかかわらず随所に輝きを見せる
ワールドカップ後のイングランドの復帰戦は、ウェンブリー・スタジアムで波乱の展開となり、トゥヘル率いるチームはスペインに敗れた。試合はイングランドにとって最悪の立ち上がりとなり、ラミン・ヤマルが開始2分でネットを揺らした。ただ、その後のホームチームの反応は、この夏の大会以来初陣となったトゥヘルが求めていた通りのものだった。アンソニー・ゴードンが鋭いカウンターからイングランドに同点弾をもたらすと、その4分後にはケイン自身がヘディングでイングランドを2-1と逆転に導いた。
ケインは、こうしたハイレベルなパフォーマンスを安定して続けることこそが、イングランドにとって最後のピースだと考えている。一時的には十分に戦えることを示してきた一方で、このレベルでは試合を通してその圧力を維持することが不可欠だと主将は認識している。ハーフタイム前後の時間帯がチームの基準になるかと問われたケインは、こう答えた。「そう思う。だから、そこからポジティブな要素を受け取らないといけない。もちろん今は残念だけど、気持ちを切り替えて、数日後にまたやり直さないといけない」
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ケイン、PKでの決定機逸を悔やむ
試合のターニングポイントは、イングランドにPKが与えられた場面だった。これを決めていれば、2点差をつけることもできた。普段はPKを高い確率で決めるケインだが、このキックはクロスバーを直撃してゴールにはならず、この瞬間に流れは再びアウェーのスペインへと傾いた。スペインはこの好機を逃さず、アレックス・バエナとミケル・オヤルサバルが得点。試合をひっくり返し、現世界王者かつ欧州王者として勝ち点3を手にした。前半の長い時間帯を支配していた若いイングランドにとっては、決定力の重要性を突きつけられる厳しい教訓となった。
結果への悔しさ、そして自身のPK失敗への落胆があったにもかかわらず、バイエルン・ミュンヘンのストライカーは、この夜における両国の差はごくわずかだったとすぐに強調した。「僕たちは現世界王者であり欧州王者でもある相手と真っ向から渡り合った。別の日なら、間違いなく勝っていたのは僕たちの方だった」とケインは語った。
劇的な敗戦の後にベンチマークを打ち立てる
結果こそ伴わなかったが、ケインはイングランドの示したパフォーマンスレベルについて、国際舞台で最高峰の相手とも渡り合えるチームであることを示すものだと強調した。首都での一戦は大きなドラマに満ちた夜となり、決定力の差に加えて不運なミスも重なったことで、前半終了時点ではリードしていたホームチームは、気迫あふれる戦いぶりを見せながらも勝ち点を得られなかった。
試合の流れを振り返り、ケインは「ワールドカップでも良いレベルには達していたけれど、90分を通してそれをやり切ることはできなかったと以前にも話したと思う。今日もおそらく似たような感じだった。良い時間帯はたくさんあったが、あの時間帯はここ本当に長い間で見ても、僕たちが見せた中で最高レベルのものだったと思う。あれが、僕たちが到達できると分かっている基準だ」と語った。
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チェコ戦での雪辱を狙う
イングランドには敗戦を引きずっている時間はほとんどない。次のUEFAネーションズリーグに向けて準備を進める中、チームは9月29日火曜日にチェコと対戦するため移動し、この代表ウィンドーでの初勝ち点獲得を目指す。この期間には4試合が組まれており、素早く立て直す機会は日程の中に組み込まれている。焦点は今、ウェンブリーで代償を払うことになったミスを修正しつつ、相手を苦しめた攻撃的な姿勢を維持することに移る。チェコとの一戦は、前向きなパフォーマンスを目に見える結果へとつなげる絶好の舞台となる。
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