Sven Simon
翻訳者：
「自分たちは正気を失わなかった！」。クリストス・ツォリスが、ギリシャがアウクスブルクでドイツをどう打ち破ったのかを明かす
ツォリスが歴史的勝利をアシスト、ギリシャがまたしても欧州の強豪を撃破
ギリシャ代表のWGクリストス・ツォリスが決定的なクオリティーを発揮し、アウクスブルクで行われたドイツ戦で、ディミトリス・クルベリスの74分の決勝点をアシストした。試合は1-0でギリシャが勝利。24歳のアタッカーは左サイドで巧みに反転すると、最後はクルベリスにボールを預け、アレクサンダー・ニュベルの守るゴールを破らせた。
この勝利は、ギリシャが先日ウェンブリーでイングランドに勝利した一戦に続くもので、エスニキのグループA首位の座をより確かなものにした。
ツォリスは、国際舞台の強豪相手にアウェーで2試合連続勝利を収めたことへの喜びを口にした。
- Kirchner-Media
ウインガーが明かす。プレッシャーの中でもギリシャが落ち着きを保てたのは精神的な冷静さのおかげだと。
UEFAのインタビューでツォリスは、ドイツが長い時間帯にわたってボール支配で優位に立っていたにもかかわらず、ギリシャの選手たちは一度も慌てなかったと説明した。すべてのフィールドプレーヤーが守備の役割を遂行しつつ、カウンターアタックのチャンスは訪れると信じていたと強調している。
ツォリスはまた、後半序盤にフォティス・イオアニディスが決定機を逃したことも、チームの自信を揺るがすことはなかったと指摘した。
ツォリスはUEFAに「素晴らしい気分だ。難しく、質の高い相手とのアウェー2試合で2勝だ。ドイツが主導権を握っていたが、僕たちは平常心を失わなかった。全員が走り、ポジションを守り、チャンスが来ると分かっていた」と語った。
チームスピリットが下克上の快進撃で決定的な要因となった
ツォリスは、イバン・ヨバノビッチ監督の下で育まれた並外れた結束力を称賛し、個々の選手層の厚さの違いはチームスピリットが補っていると主張した。GKコンスタンティノス・ツォラキスから前線の選手まで、全員が互いのために戦っていると強調している。
アーセナルのウイングは、ギリシャが欧州サッカーで力ある存在であることを証明していると語った。
ツォリスは、その勢いを母国の地に持ち帰ることを楽しみにしている。
- Kirchner-Media
ギリシャ、テッサロニキでのオランダとの大一番に集中へ
ツォリスとチームメートたちは帰国し、木曜日にテッサロニキのトゥンバ・スタジアムで行われるオランダとのネーションズリーグに向けて準備を進める。イバン・ヨバノビッチ監督率いるチームは、開幕3試合で3連勝を狙う。
同日の夜には、ドイツがミュンヘンでセルビアをホームに迎え、巻き返しを目指す。
ツォリスは左ウイングの先発の座を維持することを目指している。
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