ギリシャ代表のWGクリストス・ツォリスが決定的なクオリティーを発揮し、アウクスブルクで行われたドイツ戦で、ディミトリス・クルベリスの74分の決勝点をアシストした。試合は1-0でギリシャが勝利。24歳のアタッカーは左サイドで巧みに反転すると、最後はクルベリスにボールを預け、アレクサンダー・ニュベルの守るゴールを破らせた。

この勝利は、ギリシャが先日ウェンブリーでイングランドに勝利した一戦に続くもので、エスニキのグループA首位の座をより確かなものにした。

ツォリスは、国際舞台の強豪相手にアウェーで2試合連続勝利を収めたことへの喜びを口にした。