ギリシャ代表のウインガー、クリストス・ツォリスが決定的なクオリティーを発揮し、アウクスブルクで行われたドイツ戦の74分にディミトリス・クルベリスの決勝点をアシスト。1-0の勝利に貢献した。24歳のアタッカーは左サイドで巧みに反転すると、クルベリスへボールを預け、アレクサンダー・ニュベルを破るシュートを導いた。

この勝利は、WWKアレーナでのドイツ戦におけるギリシャの最近の勝利に続くもので、エトニキのグループA首位の座を確かなものとした。

ツォリスは、国際舞台の強豪を相手にアウェーで連勝を飾ったことへの喜びを口にした。



