Sven Simon
翻訳者：
「自分たちは正気を失っていなかった！」クリストス・ツォリスが明かす、ギリシャがアウクスブルクでドイツを打ち破った舞台裏
ツォリスが歴史的勝利をアシスト、ギリシャがまた一つ欧州の強豪を撃破
ギリシャ代表のウインガー、クリストス・ツォリスが決定的なクオリティーを発揮し、アウクスブルクで行われたドイツ戦の74分にディミトリス・クルベリスの決勝点をアシスト。1-0の勝利に貢献した。24歳のアタッカーは左サイドで巧みに反転すると、クルベリスへボールを預け、アレクサンダー・ニュベルを破るシュートを導いた。
この勝利は、WWKアレーナでのドイツ戦におけるギリシャの最近の勝利に続くもので、エトニキのグループA首位の座を確かなものとした。
ツォリスは、国際舞台の強豪を相手にアウェーで連勝を飾ったことへの喜びを口にした。
- Kirchner-Media
ウインガーが明かす。重圧の中でもギリシャが冷静さを保てたのは精神的な落ち着きがあったからだという。
UEFAのインタビューでツォリスは、ドイツに長い時間ボールを支配されながらも、ギリシャの選手たちは決して慌てなかったと説明した。すべてのフィールドプレーヤーが守備の役割を遂行しつつ、カウンターアタックのチャンスは来ると信じていたことを強調している。
ツォリスは、後半の早い時間帯にフォティス・イオアニディスが決定機を逃したことも、チームの自信を揺るがすことはなかったと指摘した。
「最高の気分だ」とツォリスはUEFAに語った。「アウェー2試合で2勝だし、しかも相手はどちらも非常に手強く、質の高いチームだった。ドイツが主導権を握っていたが、僕たちは冷静さを失わなかった。全員が走り、ポジションを守り、そしてチャンスは必ず来ると分かっていた」
大物食いの快進撃ではチームスピリットが決定打となる
ツォリスは、イバン・ヨバノビッチ監督の下で育まれた並外れた結束力を称賛し、個々の選手層の厚さの違いはチームスピリットが補っていると主張した。また、GKコンスタンティノス・ツォラキスから前線まで、すべての選手が互いのために戦っていると強調した。
アーセナルのウイングを務める同選手は、ギリシャが欧州サッカーで確かな力であることを証明しつつあると語った。
ツォリスは、その勢いを本拠地に持ち帰ることを楽しみにしている。
- Kirchner-Media
ギリシャ、テッサロニキでのオランダとの大一番に照準
ツォリスとチームメートたちは帰国し、木曜日にテッサロニキのトゥンバ・スタジアムで行われるオランダとのネーションズリーグに意識を向ける。イバン・ヨバノビッチ監督のチームは、3試合連続勝利を目指す。
同じ夜には、ドイツがミュンヘンでセルビアをホームに迎え、巻き返しを狙う。
ツォリスは左ウイングの先発の座を維持することを目指している。
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