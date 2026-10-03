ZUMA Press Wire
翻訳者：
「自分たちは正しい道を進んでいる！」。デジレ・ドゥエがジネディーヌ・ジダンのロッカールームでのメッセージを明かす
オリーズの輝きは実らず、フランスはイタリアと引き分けた
フランス代表FWマイケル・オリーセが、パリで行われたイタリア戦のUEFAネーションズリーグで1-1の引き分けに終わった一戦で、個の質を示す場面を生み出し、フランス代表に先制点をもたらした。バイエルン・ミュンヘンのウインガーは後半開始10分、ジャンルイジ・ドンナルンマの牙城を破る見事なカーブシュートを決め、均衡を破った。
しかし、68分のアレッサンドロ・バストーニの同点弾により、ジネディーヌ・ジダン率いるチームは、満員のスタッド・ド・フランスで勝利を逃した。
フランス代表は、パリ・サンジェルマンのFWデジレ・ドゥエを含む新たな攻撃的タレントを起用した。
- Flash Press Agency
ドゥエ、試合後のロッカールームでのジダンの励ましの言葉を明かす
試合後に報道陣の取材に応じたドゥエは、ホームのサポーターの前で勝ち点3を獲得できなかったことへの失望を口にした。しかし、21歳のウインガーは、戦術面での遂行は正しいとジダンがロッカールームでチームを安心させたことも明かした。
ドゥエは、選手たちが指揮官の哲学を実行することに全面的に取り組んでいると強調した。
「もちろん、この結果には少し失望している」とドゥエは『TF1』に語った。「今夜、このスタッド・ドゥ・フランスでファンの前で本当に勝ちたかった。ただ、ポジティブな点を捨てるつもりはない。多くの面で監督の指示を実行できた。監督がロッカールームで言ったように、僕たちは正しい道を進んでいる」
若いフランス攻撃陣、引き分けにも戦術的成長を示す
フランスはボール保持率65％で主導権を握り、イタリアの低い守備ブロックに対して繰り返し揺さぶりをかけた。オリセとドゥエはサイドで継続的に脅威となり、ジダンの高強度なプレッシング戦術を実行した。
ダヨ・ウパメカノが終盤に退場処分を受けたにもかかわらず、フランスは冷静さを保ち、ネーションズリーグのグループステージでの無敗記録を8試合に伸ばした。
ドゥエは、この再建期において最も重要なのはチーム全体の成長だと強調した。
- Getty Images Sport
フランス代表は、月曜のパリでの一戦で即座の雪辱に焦点を当てている
ドゥエとオリーセは、フランスが今代表ウインドー初勝利を目指す中、月曜日にスタッド・ドゥ・フランスで行われる今節2試合目のホームゲームへ意識を向けている。若きアタッカー陣は、好内容のプレーを勝ち点3につなげることを狙う。
イタリアは守備面での奮闘に満足し、パリを後にする。
フランスは月曜日に強いメッセージを発する勝利を目指す。
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