フランス代表FWマイケル・オリーセが、パリで行われたイタリア戦のUEFAネーションズリーグで1-1の引き分けに終わった一戦で、個の質を示す場面を生み出し、フランス代表に先制点をもたらした。バイエルン・ミュンヘンのウインガーは後半開始10分、ジャンルイジ・ドンナルンマの牙城を破る見事なカーブシュートを決め、均衡を破った。

しかし、68分のアレッサンドロ・バストーニの同点弾により、ジネディーヌ・ジダン率いるチームは、満員のスタッド・ド・フランスで勝利を逃した。

フランス代表は、パリ・サンジェルマンのFWデジレ・ドゥエを含む新たな攻撃的タレントを起用した。