インテルはイタリアで最も得点力のある攻撃陣としての地位を確立しており、わずか4試合で14得点を記録している。この容赦ない攻撃力の一方で、同じ期間に8失点を喫しているという懸念すべき守備成績もある。完全に掌握しているというイメージを打ち出すのではなく、キヴは自らのチームが発展途上にあるという考えを受け入れた。チームのアグレッシブなスタイルは当然ながらカウンターアタックに対して脆さを生むとしつつも、自身が実装したいフットボールのためには必要な代償だと捉えている。

守備面の懸念について問われると、キヴは自身の哲学を率直に語り、次のように述べた。「心配していないと言うなら、私は監督ではない。しかし、これが現代のフットボールだ。私たちが出している強度を考えれば、こういうプレースタイルを望んでいる以上、いくらかのリスクは負うことになる。多くの選手をボール保持に関与させるので、ボールを失えばリスクにさらされる。だが、バレッラのゴールにつながったカウンタープレスはうまくできていた。私たちは完璧ではないし、完璧でありたいとも思っていない。シーズンは長く、取り組むべきことがあるのだから、これからも努力を続けなければならない」