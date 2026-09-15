AFP
翻訳者：
「自分たちは完璧ではない」 クリスティアン・キヴが、ウディネーゼとの8ゴールが生まれた激戦後にインテルの混沌とした見事さを受け入れる
ハイオクなフットボールとバランスの追求
インテルの直近のセリエAでの一戦は、まさにジェットコースターのような展開だった。インテルは再び、そのドラマ性を示した。王者はリーグ戦で2試合連続となるホームでの0-2ビハインドを背負い、直近のナポリ戦での逆転劇をなぞる形となった。しかし、クリスティアン・キヴはこの混沌とした試合展開について達観した姿勢を崩さず、こうした点の取り合いは現代サッカーの進化がもたらした産物だとの見方を示した。
「これが我々の持っている特徴であり、我々が何をできるかということだ。多くのゴールを決めることができるし、高いレベルを維持することもできる。だから、正しいエネルギーを持たずに特定のことをやろうとしていた最初の25分を除けば、そしてウディネーゼが我々の姿勢をうまく突いてきたとしても、我々はうまく反応した。試合にとどまり、負けたくないという気持ちを見せた。その点をうれしく思う」とキヴは『Sky Sport Italia』に語った。
「完璧なチームなど存在しない。私のキャリアでも一度も見たことがない。我々はこのグループの人間的価値観と原則のために、自分たちのアイデンティティーを維持しようとする。もちろん、試合によって代償が大きい時も小さい時もあるし、今後も困難に直面する可能性があることは理解している」
- Getty Images Sport
守備のリスクと不完全さの追求
インテルはイタリアで最も得点力のある攻撃陣としての地位を確立しており、わずか4試合で14得点を記録している。この容赦ない攻撃力の一方で、同じ期間に8失点を喫しているという懸念すべき守備成績もある。完全に掌握しているというイメージを打ち出すのではなく、キヴは自らのチームが発展途上にあるという考えを受け入れた。チームのアグレッシブなスタイルは当然ながらカウンターアタックに対して脆さを生むとしつつも、自身が実装したいフットボールのためには必要な代償だと捉えている。
守備面の懸念について問われると、キヴは自身の哲学を率直に語り、次のように述べた。「心配していないと言うなら、私は監督ではない。しかし、これが現代のフットボールだ。私たちが出している強度を考えれば、こういうプレースタイルを望んでいる以上、いくらかのリスクは負うことになる。多くの選手をボール保持に関与させるので、ボールを失えばリスクにさらされる。だが、バレッラのゴールにつながったカウンタープレスはうまくできていた。私たちは完璧ではないし、完璧でありたいとも思っていない。シーズンは長く、取り組むべきことがあるのだから、これからも努力を続けなければならない」
GK論争とスカッド管理
試合後の議論の大きな部分は、ジョゼップ・マルティネスのパフォーマンスに集中した。GKはイタリアメディアから厳しい目を向けられており、昨季にヤン・ゾマーが受けた批判と重ね合わせる声も出ている。キヴは、ゴールマウスを巡る危機との見方を即座に否定。現在の正守護神を強く擁護するとともに、チーム内では実力主義が貫かれていることを強調した。そしてクラブはGKの選択肢に「問題」を抱えていないと断言した。
「昨年はゾマーが問題だと言われ、あなたたちはすぐにそれを指摘した。今度はペポ・マルティネスだ。私は彼を命懸けで守る。[イヴァン]・プロベデルであれ、ほかの選手であれ、同じように守る。どうか、私たちのGKについていつも見出しを作るのはやめてほしい。私たちにはGKの問題はない。昨年はあなたたちはゾマーについて繰り返し言い立て、ペポが求められていた。今日はイヴァンが求められているから、ペポがそう言われている。彼は素晴らしいGKであり、チャンスは与えられる。ただし同情からではない。彼らがそれに値するからだ。誰もがミスをするし、私もそうだ」とキヴは述べた。
- Getty Images Sport
ローマとの大一番を見据えて
過密日程はインテルに休息を与えてくれない。次はジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるローマとの大一番に向けて準備を進めなければならない。両チームは4節終了時点でともに全勝を維持しており、スタディオ・オリンピコでのスクデットを争う大一番の舞台が整った。インテルは首都への遠征を前に、複数の主力選手のコンディションを不安視している。ハカン・チャルハノールは内転筋の筋肉系トラブルにより依然として出場が危ぶまれており、ジョン・ストーンズも1時間ほどで足を引きずりながら退いたため、大きな懸念材料となっている。
「ローマ戦は中断前の重要な試合だ。その後は私の手元に3人の選手しか残らなくなるからでもある。それでもこのまま続けていく。このグループの現状はそういうものだし、進みながら改善を目指していく」とキヴは締めくくった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。