「自分たちは受けるべき結果を受けた」　シャビ・アロンソがハル・シティ戦のつまずきを受け、チェルシーは改善しなければならないと認める

スタンフォード・ブリッジでチェルシーがリードを守れずに終わった試合後、シャビ・アロンソは試合分析で遠慮なく厳しい見解を示した。チェルシーがリーグ戦でリードを保てなかったのはこれで2試合連続。先週末にも、モーガン・ロジャーズの先制点をひっくり返され、アーセナルに1-2で敗れていた。スペイン人指揮官は、選手たちが見せた一貫性のなさに強い苛立ちをあらわにし、プレミアリーグで勝ち点3を手にするには短い時間の優勢だけではまったく不十分だと示唆した。

試合終了後に『BBC Sport』の取材に応じた元バイエル・レバークーゼン指揮官は、次のように語っている。 「結果には失望している。勝ちたかった。特にリードしていた時の内容の一部には失望しなければならない。同点弾の場面ではあまりにも脆かった。もっと良くできる。15分から20分良いプレーをするだけでは十分ではない。90分間、最高の状態でいなければならない。その勢いや強度を保てない時間帯がある。チャンスはあったのだから、もっとできたはずだ」