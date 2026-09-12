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「自分たちは受けるべき結果を受けた」 シャビ・アロンソがハル・シティ戦のつまずきを受け、チェルシーは改善しなければならないと認める
アロンソ、期待外れのチェルシーにさらなる奮起を要求
スタンフォード・ブリッジでチェルシーがリードを守れずに終わった試合後、シャビ・アロンソは試合分析で遠慮なく厳しい見解を示した。チェルシーがリーグ戦でリードを保てなかったのはこれで2試合連続。先週末にも、モーガン・ロジャーズの先制点をひっくり返され、アーセナルに1-2で敗れていた。スペイン人指揮官は、選手たちが見せた一貫性のなさに強い苛立ちをあらわにし、プレミアリーグで勝ち点3を手にするには短い時間の優勢だけではまったく不十分だと示唆した。
試合終了後に『BBC Sport』の取材に応じた元バイエル・レバークーゼン指揮官は、次のように語っている。 「結果には失望している。勝ちたかった。特にリードしていた時の内容の一部には失望しなければならない。同点弾の場面ではあまりにも脆かった。もっと良くできる。15分から20分良いプレーをするだけでは十分ではない。90分間、最高の状態でいなければならない。その勢いや強度を保てない時間帯がある。チャンスはあったのだから、もっとできたはずだ」
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ブリッジでの守備のほころびが高くついた
試合はホームのチェルシーにとって上々の立ち上がりとなり、ロジャーズが開始わずか7分でコンスタンティノス・ツォラキスを破って先制点を奪った。しかし、チェルシーのリードは高くつく守備のミスによってあっという間に崩れた。ジョレル・ハトが自陣ペナルティーエリア内でバウンドしたボールの処理を誤り、モハメド・ベルーミに同点ゴールを献上。その直後には、アルジェリア人ウインガーの再びのシュートがリーバイ・コルウィルに当たってコースが変わり、ハル・シティが逆転した。その後、チェルシーはコール・パーマーのお膳立てからジョアン・ペドロがネット上部に突き刺し、勝ち点1を救った。
試合内容と、勝ち点3を手にするチャンスを逃したことについて振り返ったアロンソ監督は、自チームが敗れなかったのは幸運だったと認める一方、終盤の圧力を勝利につなげられなかったことを嘆いた。指揮官は「勝ち越し点を取るためのいいチャンスは1つか2つあったが、それでも隙はできる。満足はしていない。もっとうまくやれたはずだ。結果は妥当だった」と説明した。
新時代には時間と支配が必要だ
その後退にもかかわらず、アロンソは引き続きウェスト・ロンドンで進行中の長期プロジェクトに焦点を当てている。チェルシーは今季、フラムに3-2、ブライトンに4-3で打ち合いを制して好スタートを切ったが、その後はアーセナルに2-1で敗れ、土曜日の引き分けで勢いが止まった。陣容を刷新し、コーチングスタッフも一新されたなかで、指揮官は一体感のあるチーム作りは段階的なプロセスだと強調。ハル戦で見られた試合のコントロール不足は、自身の下でまだチームがアイデンティティーを模索していることの表れだと指摘した。
「もっと堅実にならなければならないし、もっと試合をコントロールしなければならない。新しい選手、新しいスタッフがいる。これがプロセスだ。数カ月後には、もっとうまくコントロールできるようになると確信している」とアロンソは付け加え、夏に加わった新戦力を組み込んでいくうえで忍耐を求めた。
- AFP
インターナショナルブレークはチェルシーに立て直しの機会をもたらす
チェルシーは今後、金曜日に敵地で行われるブレントフォード戦に照準を移す。これは代表ウィーク前最後の一戦となる。今後の国内日程の中断期間は、アロンソにとって立て直しを図り、戦術面の整備を進める貴重な時間となる。チェルシーは10月10日にスタンフォード・ブリッジで行われるボーンマス戦で、プレミアリーグでの戦いを再開する。
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