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翻訳者：
「自分たちはやってみる。ここにいようといまいとね！」 リオネル・スカローニがアルゼンチンでの将来について重大な示唆
スカローニが沈黙を破り、アルゼンチン代表監督としての今後に言及
リオネル・スカローニが、アルゼンチン代表監督としての自身の将来について初めて公に語った。3試合の国際親善試合とリオネル・メッシの別れの試合を含む代表ウィークを前に、プハト出身の指揮官は自身の長期的な続投について言及した。
アルゼンチン代表を極めて成功した8年間のサイクルで率いてきたスカローニは、明確な確約は避けたものの、続投する可能性を強く示唆した。
この発言により、チームの次なる競争力向上の段階を導くことに焦点を当てた、長期政権継続の可能性が開かれた。
監督が今後の若手革命を率いる意向を認める
『MiGu』の取材に応じたスカローニは、若手有望株がA代表の扉をたたく中で、胸の高鳴る新時代が始まると強調した。48歳の指揮官は、年齢は無関係だと主張し、メンバー入りはコンディションと献身性によって決まると約束した。
また、チームの戦術的アイデンティティーを維持しながら、円滑な世代交代を実現することが自身の最優先目標だと説明した。
「論理的に考えれば、私たちはそこにいようがいまいが、やってみるつもりだ。それは重要なことではない」とスカローニは語った。「彼らは本当にその資格に値する。今後の試合での私たちの意図は、若い選手たちに我々のプレースタイルへ順応する機会を与えることだ。いま、重要でわくわくする時期が始まる」
スカローニ、コパ・アメリカ後の不透明感との類似点を指摘
ハングリーさを維持するという心理的な難しさを振り返ったスカローニは、2024年のアメリカでのコパ・アメリカ制覇後の時期と比較した。指揮官は、タイトルを重ねるサイクルを繰り返すことの難しさを認めつつ、このグループの総合的な回復力に信頼を示した。
また、サポーターとチームの良好なつながりを築くことが引き続き最も重要だと強調した。
「2024年のコパ・アメリカの後も、物事は厳しくなるだろうという感覚があった」とスカローニは説明した。「挑み続けるのは難しい。簡単だとは言っていない。監督として、グループのリーダーとして、それが難しくなることを理解していなければならない」
メッシ時代の終わりが近づく中、移行期が始まる
アルゼンチンが今後の試合で象徴的なキャプテン、メッシに別れを告げる準備を進める中、スカローニは伝説的な背番号10に敬意を表し、唯一無二のフットボーラーだと称えた。指揮官は、ともに歩んだ道のりに感謝を示す一方で、次世代を築いていく決意をあらためて強調した。
アルゼンチン代表がブエノスアイレスに集結する中、スカローニは再建のかじ取りを担う準備が整っているようだ。
今後の親善試合は、コーチングスタッフにとって新たな才能を国際舞台で試す最初の機会となる。
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