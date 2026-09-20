リオネル・スカローニが、アルゼンチン代表監督としての自身の将来について初めて公に語った。3試合の国際親善試合とリオネル・メッシの別れの試合を含む代表ウィークを前に、プハト出身の指揮官は自身の長期的な続投について言及した。

アルゼンチン代表を極めて成功した8年間のサイクルで率いてきたスカローニは、明確な確約は避けたものの、続投する可能性を強く示唆した。

この発言により、チームの次なる競争力向上の段階を導くことに焦点を当てた、長期政権継続の可能性が開かれた。



