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「自分たちはそれを勝ち取るつもりだ」 ヴィニシウス・ジュニオールが大胆なチャンピオンズリーグ制覇宣言、インテル戦を前に最大の脅威も指摘
ビニシウス、16度目の欧州制覇を見据える
ビニシウスが、新たな欧州戦線を前に大きな宣言を放った。今季、クラブが16度目のチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げると大胆に予言した。最後にこのトロフィーを掲げたのは2024年だが、ここ数年のスペインの強豪は自らの高い基準に届かず、アーセナル、バイエルン・ミュンヘンにそれぞれ連続して準々決勝で敗退している。
クラブの公式メディアに対し、このウインガーはチームが再び世界最高峰へ返り咲く力を持っていると全面的な自信を示した。「16回目が来てくれればいいと思う。僕たちはその準備ができている。これは僕たちの大会だ。この2年間はここでうまくやれていない。最初の目標はトップ8に入ることだ。僕たちはいつだってチャンピオンズリーグに胸を躍らせている。今季はここ2度のチャンピオンズリーグとは違うものになるし、僕たちは優勝する」
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インテルとの戦術戦が待っている
その戦いは火曜日、サンティアゴ・ベルナベウでのビッグマッチで幕を開ける。レアル・マドリーがイタリア王者インテルをホームに迎える。これまでチャンピオンズリーグでインテルとの対戦4試合すべてに勝利し、1アシストも記録しているビニシウスは、この一戦の難しさを十分に理解しており、とりわけ相手の戦術的な布陣がつまずきの要因になり得ると指摘した。
クリスティアン・キブ率いるチームがもたらす具体的な難しさについて振り返り、ビニシウスは相手を崩すためのプランにチームとして懸命に取り組んできたと説明した。「チャンピオンズリーグになると、いつも違う感覚がある。この試合に向けて準備はできているし、相手は僕たちに多くを要求してくる素晴らしいチームだ。インテルはフィジカルが非常に強いチームで、5バックで守ってくる。それは普段の僕たちにとって難しさをもたらすものだけど、監督がそのための準備をしてくれた。欠場者もいて、状況はより難しくなっているが、全員が強い気持ちでピッチに出て、こうした試合でファンとあの素晴らしい一体感を築けることを願っている」
直近の国内でのつまずきを乗り越えて
マドリーは直近の試合でレアル・ベティスに敗れ、今季初黒星を喫するという国内での悔しい結果を受けて、欧州の舞台に臨む。それでも、その痛手にもかかわらず、今季ここまで4試合で1得点2アシストを記録している26歳は、チーム全体の進む方向性とパフォーマンスレベルについて楽観的な姿勢を崩していない。
このブラジル人選手は、複数の大会で試合日程が立て込んでいく中でも、チームが精神的な強さを保つことに集中している。「前節は負けたが、シーズンの入りは素晴らしいものになっている。自分たちは良いプレーをし、多くのチャンスを作った。それが最も重要なことだ。いつだってそう望んでいるように、レアル・マドリーを頂点へ導くことに集中し続けなければならない」
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ベルナベウでレガシーを築く
目の前の挑戦だけでなく、ビニシウスはスペインの首都で築きつつある自身のレガシーについても振り返った。すでに2022年のリヴァプール戦、そして2024年のボルシア・ドルトムント戦と、2度の別々のチャンピオンズリーグ決勝で得点を決めているこのウインガーは、自身がクラブの歴史の中でどの位置にいるのかを十分に理解している。
それでも、このFWの飢えはなお収まっていない。その原動力となっているのは、ブラジルからヨーロッパサッカーの頂点へとたどってきた自身の歩みだ。「あの2ゴールは、僕の人生で最も重要なゴールだ。歴史に残るものになる。多くの選手がゴールを決めるけれど、決勝で決める選手はほんのわずかしかいない。それを世界最大のクラブで成し遂げられたことは、ファンにとっても僕にとっても決して忘れられないものだ。夢だった。こんなに多くのゴールを決めることになるなんて、あるいはここで何年もプレーすることになるなんて、想像もしていなかった。26歳で世界で最も重要なクラブのリーダーの一人であることは、僕と家族にとって大きな意味がある」
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