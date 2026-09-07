「自分たちはそれを勝ち取るつもりだ」 ヴィニシウス・ジュニオールが大胆なチャンピオンズリーグ制覇宣言、インテル戦を前に最大の脅威も指摘

目の前の挑戦だけでなく、ビニシウスはスペインの首都で築きつつある自身のレガシーについても振り返った。すでに2022年のリヴァプール戦、そして2024年のボルシア・ドルトムント戦と、2度の別々のチャンピオンズリーグ決勝で得点を決めているこのウインガーは、自身がクラブの歴史の中でどの位置にいるのかを十分に理解している。

それでも、このFWの飢えはなお収まっていない。その原動力となっているのは、ブラジルからヨーロッパサッカーの頂点へとたどってきた自身の歩みだ。「あの2ゴールは、僕の人生で最も重要なゴールだ。歴史に残るものになる。多くの選手がゴールを決めるけれど、決勝で決める選手はほんのわずかしかいない。それを世界最大のクラブで成し遂げられたことは、ファンにとっても僕にとっても決して忘れられないものだ。夢だった。こんなに多くのゴールを決めることになるなんて、あるいはここで何年もプレーすることになるなんて、想像もしていなかった。26歳で世界で最も重要なクラブのリーダーの一人であることは、僕と家族にとって大きな意味がある」