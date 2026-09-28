カーディフで行われる今後の2連戦では、ウェールズがノルウェーをホームに迎える。ノルウェーは直近でポルトガルに1-2で敗れたとはいえ、自信に満ちた状態にある。ストーレ・ソルバッケン監督率いるチームは、決定力の高いハーランドと創造性あふれるマルティン・ウーデゴールを擁し、今大会初戦でデンマークに3-2の印象的な勝利を収めた。ベラミー監督は、木曜夜に自軍DF陣の前に立ちはだかる課題の大きさを十分に理解しており、戦略的な投資と国内インフラの整備によってノルウェーが持続可能な強豪へと変貌を遂げたことを認めている。

ウェールズ指揮官は、ノルウェーがこのレベルに到達するまでにたどってきた青写真を高く評価し、近年の大会での成功を一つの基準として挙げた。ベラミー監督はノルウェーについて、「ワールドカップで準々決勝まで進み、今まさに本当に勢いに乗っている」と語った。「何年にもわたって自国の中で築き上げてきたものであり、チャンピオンズリーグには2クラブが出ている。これは今の本物の上昇気流で、私はそれがなくなるとは思わない。あなたたちの国がどれほど豊かであるか、そして特定の分野やスポーツに実際に資金を投じていることを考えれば、今後何年にもわたって力のある存在であり続けるはずだ」