Getty Images Sport
翻訳者：
「自分たちはここにいる権利を勝ち取った！」 クレイグ・ベラミーが黒星スタートにもかかわらず、ネーションズリーグ最上位リーグにおけるウェールズの立場を擁護
厳しい結果が続く中でも揺るがぬ姿勢
ウェールズ代表を率いるベラミー監督は、ネーションズリーグ最上位カテゴリーという厳しい舞台に挑む中でも、一連の期待外れの結果によってチームの野心がしぼむことを許していない。ウェールズはリーグAで厳しい洗礼を浴びており、リスボンでポルトガルに0-1で惜敗し、敵地でデンマークに0-2で敗れて、いまだ勝ち点を得られていない。
それでも、監督就任1年目の指揮でウェールズをリーグBから昇格へ導いたベラミー監督は、自身のチームがこのレベルにふさわしいとする信念を崩していない。リヴァプールとマンチェスター・シティでプレーした元FWは、世界最高の選手たちと対戦する経験こそが、目先のスコアにかかわらず、自身の成長プランにまさに必要なものだと強く主張している。
- AFP
リーグAの強豪に挑む
ウェールズのトップディビジョンにおける統計的な見通しは、確かに厳しいものがある。2022年の結果と今大会を合わせると、同国はリーグAで過去8試合いずれも勝利を記録できていないからだ。キャンプ外からのプレッシャーが高まる中でも、ベラミーはアーリング・ハーランド擁するノルウェーのような高いレベルの相手と対戦することによる長期的な恩恵に目を向けている。
目前の挑戦と大会の性質を振り返り、ベラミーはグループの力関係について自身の見方を説明した。「我々にとって、この（ノルウェー戦）はまたひとつの試合だ。強度があり、トッププレーヤーがいて、本当にスピードがある」とベラミーは付け加えた。「それがグループAというものだ。どのグループAもそうだ。組み合わせが決まる時、我々はポット4にいて、『どこにいたいか？』と考えた。どこも素晴らしいが、我々はここにいる権利を勝ち取った」。この指揮官が、こうした試合を負担ではなく、2024年7月に指揮を執って以降の進歩に対する報酬と捉えていることは明らかだ。
ノルウェーという脅威への敬意
カーディフで行われる今後の2連戦では、ウェールズがノルウェーをホームに迎える。ノルウェーは直近でポルトガルに1-2で敗れたとはいえ、自信に満ちた状態にある。ストーレ・ソルバッケン監督率いるチームは、決定力の高いハーランドと創造性あふれるマルティン・ウーデゴールを擁し、今大会初戦でデンマークに3-2の印象的な勝利を収めた。ベラミー監督は、木曜夜に自軍DF陣の前に立ちはだかる課題の大きさを十分に理解しており、戦略的な投資と国内インフラの整備によってノルウェーが持続可能な強豪へと変貌を遂げたことを認めている。
ウェールズ指揮官は、ノルウェーがこのレベルに到達するまでにたどってきた青写真を高く評価し、近年の大会での成功を一つの基準として挙げた。ベラミー監督はノルウェーについて、「ワールドカップで準々決勝まで進み、今まさに本当に勢いに乗っている」と語った。「何年にもわたって自国の中で築き上げてきたものであり、チャンピオンズリーグには2クラブが出ている。これは今の本物の上昇気流で、私はそれがなくなるとは思わない。あなたたちの国がどれほど豊かであるか、そして特定の分野やスポーツに実際に資金を投じていることを考えれば、今後何年にもわたって力のある存在であり続けるはずだ」
- AFP
圧巻の勝利を目指して
ベラミーは就任当初、9試合無敗という見事な記録を楽しんだ一方で、批判的な声は慎重になるべき理由として、その期間に対戦した相手のレベルを指摘している。これまでのところ、現在FIFAランキング65位の北マケドニアが、彼の指揮下でウェールズが破った相手の中で最高順位の国となっている。今後のノルウェー戦、そしてデンマークとの再戦は、ウェールズにとってリーグAで単に参加するだけでなく、グループ順位の行方に実際に影響を与えられることを証明する重要な機会となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。