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「自分たちの方が良かった！」。シャビが、UEFAネーションズリーグの一戦でオランダはユルゲン・クロップ率いるドイツを上回っていたと主張。
ガクポが終盤に勝ち点1を救う
シャビとクロップはともに木曜日、ヨハン・クライフ・アレナで行われた新たな代表監督としての初陣を、見応えある1-1のドローで終えた。ドイツは32分、フェリックス・ヌメチャのゴールで先制し、大きな注目を集めたこの一戦でアウェー勝利を収めるかに見えた。
しかし、コーディ・ガクポがアディショナルタイムに立ち上がり、ルーベン・ファン・ボメルの正確なクロスを見事なボレーで叩き込んだ。この劇的な土壇場の一撃で、勝ち点は分け合う形となった。
この終盤の同点弾により、オランダは貴重な勝ち点1を手にした。厳しい立ち上がりを経た後で見せたチームの粘り強い反撃に、シャビは大いに勇気づけられた。
- AFP
新たな基準を打ち立てる
新監督の下で選手たちが当初は緊張していたことを認めつつも、シャビは最終的にオランダが勝ち点3に値したとの見解を示した。試合の流れに大きな影響を与えたとして、交代出場の選手たちとデビュー組を名指しで称賛した。
「今日はドイツよりも私たちの方が良かった。少し上回っていた。後半は本当に良かったし、自分たちのプレーの形を示せた」と、シャビは『ESPN』が伝えた。
「とてもうれしい。前半はほぼ互角だった。だが、ピッチに入った選手たち［交代出場で］にはとても満足している。特にデビューを果たした選手たちだ。彼らは個性、野心、意欲を示した。後半のようなプレーこそ、私たちがしなければならないものだ」
認められなかったゴールとフラストレーション
この引き分けは、フラストレーションのないものではなかった。オランダは白熱した一戦の中で2ゴールを取り消されたからだ。前半のフィルジル・ファン・ダイクのヘディング弾は、ブライアン・ブロビーがドイツGKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンにファウルを犯したとして認められなかった。
この判定についてシャビは誤りだったと感じており、ゴールは認められるべきだったと考えていた。さらに、途中出場のメックス・メーディンクも、ドイツのペナルティーエリア内での慌ただしい競り合いの後に決めた終盤のシュートを取り消された。
「前半は悪くなかったが、後半こそが僕たちのやりたいプレーだ」とシャビは説明した。「改善しなければならないことはたくさんある。セカンドボール、デュエル、より良い守備など、多くのことだ。それでも本当に満足している。
「とても幸せだし、本当に感謝している。これが初戦だからね。もしかしたら自分はこれに値しないのかもしれないが、彼らが見せてくれた歓迎ぶりは素晴らしかった。雰囲気も最高だった。すべての人に感謝したい」
- Getty Images Sport
ブロビーの痛手と今後の対応
この前向きな夜にやや水を差したのは、前半にFWブロビーが負傷し、ピッチを後にせざるを得なかったことだ。シャビは、このFWが今回の代表活動期間に残るネーションズリーグ3試合を欠場すると認めた。その結果、過密日程を前に攻撃の選択肢を厚くするため、近日中に代替選手が招集される見込みだ。
オランダはここから素早く立て直し、次の試練に目を向けなければならない。シャビは、日曜日に敵地で行われる重要なセルビア戦へ向け、チームに後半の勢いを持ち込むことを求めるはずだ。
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