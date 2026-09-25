この引き分けは、フラストレーションのないものではなかった。オランダは白熱した一戦の中で2ゴールを取り消されたからだ。前半のフィルジル・ファン・ダイクのヘディング弾は、ブライアン・ブロビーがドイツGKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンにファウルを犯したとして認められなかった。

この判定についてシャビは誤りだったと感じており、ゴールは認められるべきだったと考えていた。さらに、途中出場のメックス・メーディンクも、ドイツのペナルティーエリア内での慌ただしい競り合いの後に決めた終盤のシュートを取り消された。

「前半は悪くなかったが、後半こそが僕たちのやりたいプレーだ」とシャビは説明した。「改善しなければならないことはたくさんある。セカンドボール、デュエル、より良い守備など、多くのことだ。それでも本当に満足している。

「とても幸せだし、本当に感謝している。これが初戦だからね。もしかしたら自分はこれに値しないのかもしれないが、彼らが見せてくれた歓迎ぶりは素晴らしかった。雰囲気も最高だった。すべての人に感謝したい」