死力を尽くして諦めない自軍の姿勢を示したスリリングな一戦を振り返り、指揮官はピッチ上で見せた並外れたキャラクターとメンタリティを惜しみなく称賛した。試合後、キヴは「見ていて素晴らしい試合だった。エンターテインメント性があり、イタリアサッカーにとって最高の広告になった。2-2になってからは、両チームが真っ向から渡り合った。両ゴール前でチャンスがあったし、最後は我々が3-2にして勝利を祝うことになった」と語った。

「ナポリは強いチームで、よく指導されており、試合を決められる選手がそろっている。我々は1失点目でもっとうまく対応できたはずだし、2失点目は最初の失点で何が悪かったのかを考えすぎたことの結果だった。それでも、私はあの反応が気に入った。チームは冷静さを失わず、自分たちのアイデンティティを保った。2-1に追い上げたことで希望がさらに生まれたが、無謀なリスクは冒せないとも分かっていた。最終的に、我々の勇気は報われた」