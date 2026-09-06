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「自分たちの勇気が報われた」 クリスティアン・キヴが、ナポリに3-2で逆転勝利したインテルの歴史的勝利を称賛
サン・シーロで逆転劇が起きる
ナポリは、マッテオ・ポリターノとラスムス・ホイルンドの後半立て続けのゴールでホームの観衆を驚かせた。インテルは主将マルティネスの至近距離からのフィニッシュで即座に反撃し、さらにマーカス・テュラムが力強いヘディングを決めて2-2の同点に追いついた。その後、マルティネスが91分に劇的な逆転劇を締めくくり、インテルはセリエAでナポリ相手に2点差をひっくり返して勝利した史上初のチームとなった。
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ボス、恐れを知らない対応を称賛
死力を尽くして諦めない自軍の姿勢を示したスリリングな一戦を振り返り、指揮官はピッチ上で見せた並外れたキャラクターとメンタリティを惜しみなく称賛した。試合後、キヴは「見ていて素晴らしい試合だった。エンターテインメント性があり、イタリアサッカーにとって最高の広告になった。2-2になってからは、両チームが真っ向から渡り合った。両ゴール前でチャンスがあったし、最後は我々が3-2にして勝利を祝うことになった」と語った。
「ナポリは強いチームで、よく指導されており、試合を決められる選手がそろっている。我々は1失点目でもっとうまく対応できたはずだし、2失点目は最初の失点で何が悪かったのかを考えすぎたことの結果だった。それでも、私はあの反応が気に入った。チームは冷静さを失わず、自分たちのアイデンティティを保った。2-1に追い上げたことで希望がさらに生まれたが、無謀なリスクは冒せないとも分かっていた。最終的に、我々の勇気は報われた」
節目節目が優勝争いを際立たせる
マルティネスの2得点により、同選手はセリエAでのインテル歴代得点ランキングで通算134ゴールとして単独3位に浮上し、その過程でクラブのレジェンド数人を上回った。一方、テュラムの貴重な同点弾は、ミラノの強豪での公式戦通算50ゴールとなった。この記憶に残る逆転劇により、連覇中の王者はリーグ開幕から3連勝という完璧なスタートを維持した一方で、対照的にマックス・アッレグリ率いるナポリは国内戦で2連敗を喫した。
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勢いを左右する重要なランテスト
インテルは次に欧州の舞台へ向かい、スペインの首都でレアル・マドリーとの華やかなチャンピオンズリーグ開幕戦に臨む。キブ監督率いるチームはその後すぐに国内リーグへ戻り、9月14日（月）にウディネーゼをホームに迎え、さらに5日後にはアウェーでASローマと対戦する。この過酷な連戦を無傷で乗り切ることが、インターナショナルブレーク前まで開幕からの完璧なスタートを維持する上で不可欠となる。
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