カマヴィンガは記者会見で、代表チームにおける攻撃的な選手たちの守備面の責任について、自身の考えを明確にした。フランスはジネディーヌ・ジダン体制での初戦でトルコに1-0で勝利。チームは現在、あす行われるベルギーとの重要なグループ最終戦に向けて準備を進めている。

チームのバランスについて問われたMFは、次のように明言した。「攻撃陣に常軌を逸した守備の仕事は求めていない。彼らには自分たちの仕事をしてもらうだけだ」 この現実的なアプローチは、前線に過度な負担をかけることなく、組織を整えたいという考えを示している。