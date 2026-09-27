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「自分たちの仕事をするだけ」 エドゥアルド・カマヴィンガがベルギー戦を前にフランスの攻撃陣へ明確なメッセージを送る
フォワードに求められる戦術的な役割
カマヴィンガは記者会見で、代表チームにおける攻撃的な選手たちの守備面の責任について、自身の考えを明確にした。フランスはジネディーヌ・ジダン体制での初戦でトルコに1-0で勝利。チームは現在、あす行われるベルギーとの重要なグループ最終戦に向けて準備を進めている。
チームのバランスについて問われたMFは、次のように明言した。「攻撃陣に常軌を逸した守備の仕事は求めていない。彼らには自分たちの仕事をしてもらうだけだ」 この現実的なアプローチは、前線に過度な負担をかけることなく、組織を整えたいという考えを示している。
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ベルギーとのライバル関係を再燃させる
フランスは明日夜、イタリアに2-0で印象的な勝利を収めた自信あふれるベルギーと対戦する。この一戦は当然ながら過去の対戦を思い起こさせるものだが、カマヴィンガは試合前の雰囲気に軽妙なジョークを素早く差し挟んだ。両国の間に残る緊張感について問われると、彼は「（笑）とても重要な試合だ。ベルギーは今も偉大な国だからね。何があったかについては、まだ引きずっているのはベルギーの君たちの方だよ（笑顔）。でも、いや、プレーするにはとてもいい試合だし、僕たちはみんなこういうタイプの試合をするのを楽しみにしている」と答えた。
ジダンの下での生活、そして見慣れた相手との対戦
ジダンがベンチに入ったことは、チームにとって大きな変化を意味する。カマヴィンガは、伝説的な存在が指揮を執っているのを目にして当初は驚いたと認め、次のように語った。「彼がフランスにとって何を意味する存在なのかは、みんな分かっている。最初は、彼と対戦するのはかなり特別で、不思議な感覚だった」 一方で、フランス陣営には、相手のメンバーからレアル・マドリーのGKティボー・クルトワが外れたことで、わずかな追い風もあった。クラブでのチームメートが選外となったことについて、カマヴィンガは冗談交じりにこう話している。「メンバー発表の前に彼と話したけど、そうだね、彼がいなくて本当にうれしいよ（笑）」
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フランスの次は？
フランスは明日の夜、グループ首位を懸けてベルギーと対戦する。2連勝となれば、ジダンにとって監督としての任期にこれ以上ないスタートとなり、大きな勢いも生まれる。この重要な一戦を終えると、カマヴィンガとチームメートたちはそれぞれのクラブに戻り、国内での戦いを再開する。
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