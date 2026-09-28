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翻訳者：
「自分たちのベストではなかった！」とフィルヒル・ファン・ダイクが警鐘 オランダのベオグラードでの勝利後に厳しいメッセージ
ファン・ダイクがベオグラードでの重要なアウェー勝利にオランダを導く
オランダ代表主将のフィルヒル・ファン・ダイクが、ラジコ・ミティッチ・スタジアムで行われたUEFAネーションズリーグのセルビア戦で、オランダを苦しみながらも2-1の勝利に導いた。この結果、シャビ・エルナンデス監督は就任後初白星を挙げ、オランダはグループ2試合を終えて勝ち点4に伸ばした。
デビュー戦となったメックス・メールディンクの2得点で勝利を決定づけた。セルビアはルカ・ヨビッチが一時同点弾を挙げていた。
ファン・ダイクは後半の慌ただしい展開の中、ユリエン・ティンバーとともに中央守備を支えた。
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主将、好結果にもかかわらずチームに自己批判を続けるよう求める
試合後のメディア対応で、ファン・ダイクはこのパフォーマンスを冷静に振り返り、後半立ち上がりに守備面での不用意な集中力の欠如によって、オランダがセルビアを再び試合に引き戻してしまったと指摘した。リヴァプールDFは、トップレベルのチームは強豪相手にそうした隙を見せる余裕はないと強調した。
また、勝ち点3を手にしたことによって、チームが技術的なミスを見過ごしてはならないとも訴えた。
「勝ち点3には満足しているが、自分たちのベストのパフォーマンスではなかったので、自分たち自身に厳しくあることはできる」とファン・ダイクは語った。「見直して改善しなければならない場面を与えてしまった」
主将がメールディンクの恐れ知らずの姿勢と決定力のある影響力を称賛
より高いチーム全体の基準を求める一方で、ファン・ダイクはメールディンクに惜しみない賛辞を送り、23歳のFWが先発のチャンスを完全に落ち着いて生かしたと称えた。主将は、メールディンクがプレッシャーの大きいスタジアムの雰囲気の中でも、絶対的な自信を持ってプレーしていたと指摘した。
ファン・ダイクはさらに、この若きストライカーの2つの冷静なフィニッシュが、その夜の勝敗を分けたと強調した。
「メックスはとても良かった」とファン・ダイクは付け加えた。「自信を持ってプレーしていたし、チャンスが来た時にしっかり決めた。フルデビューであのように結果を出したのは、素晴らしいキャラクターの表れだ」
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オランダ代表、ギリシャと対戦する重要なテッサロニキ遠征へ প্রস্তু備
ファン・ダイクとチームメートは試合後のリカバリーを終えた後、木曜日にトゥンバ・スタジアムでグループ首位のギリシャと対戦するため、テッサロニキへ向かう。キャプテンはグループ2の首位浮上を目指す。
セルビアは日曜日、ホームでオランダとのリターンマッチに臨む。
ファン・ダイクはギリシャ戦で守備陣を無失点に導くことを狙う。
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