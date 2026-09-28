オランダ代表主将のフィルヒル・ファン・ダイクが、ラジコ・ミティッチ・スタジアムで行われたUEFAネーションズリーグのセルビア戦で、オランダを苦しみながらも2-1の勝利に導いた。この結果、シャビ・エルナンデス監督は就任後初白星を挙げ、オランダはグループ2試合を終えて勝ち点4に伸ばした。

デビュー戦となったメックス・メールディンクの2得点で勝利を決定づけた。セルビアはルカ・ヨビッチが一時同点弾を挙げていた。

ファン・ダイクは後半の慌ただしい展開の中、ユリエン・ティンバーとともに中央守備を支えた。