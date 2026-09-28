あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1083881601.jpgANP
Alvino Hanafi
翻訳者：

「自分たちのベストではなかった！」とフィルヒル・ファン・ダイクが警鐘　オランダのベオグラードでの勝利後に厳しいメッセージ

オランダ
フィルジル・ファン・ダイク
UEFAネーションズリーグ リーグA

オランダ代表主将のフィルジル・ファン・ダイクは、ネーションズリーグでセルビアに2-1で勝利したにもかかわらず、チームメートに自己批判を保つよう求めた。2得点を挙げたデビュー戦のメックス・メールディンクを称賛する一方で、このDFは守備面の緩みを直ちに修正しなければならないと警告した。

  • ファン・ダイクがベオグラードでの重要なアウェー勝利にオランダを導く

    オランダ代表主将のフィルヒル・ファン・ダイクが、ラジコ・ミティッチ・スタジアムで行われたUEFAネーションズリーグのセルビア戦で、オランダを苦しみながらも2-1の勝利に導いた。この結果、シャビ・エルナンデス監督は就任後初白星を挙げ、オランダはグループ2試合を終えて勝ち点4に伸ばした。

    デビュー戦となったメックス・メールディンクの2得点で勝利を決定づけた。セルビアはルカ・ヨビッチが一時同点弾を挙げていた。

    ファン・ダイクは後半の慌ただしい展開の中、ユリエン・ティンバーとともに中央守備を支えた。

    • 広告
  • imago-sport-1083885124.jpgANP

    主将、好結果にもかかわらずチームに自己批判を続けるよう求める

    試合後のメディア対応で、ファン・ダイクはこのパフォーマンスを冷静に振り返り、後半立ち上がりに守備面での不用意な集中力の欠如によって、オランダがセルビアを再び試合に引き戻してしまったと指摘した。リヴァプールDFは、トップレベルのチームは強豪相手にそうした隙を見せる余裕はないと強調した。

    また、勝ち点3を手にしたことによって、チームが技術的なミスを見過ごしてはならないとも訴えた。

    「勝ち点3には満足しているが、自分たちのベストのパフォーマンスではなかったので、自分たち自身に厳しくあることはできる」とファン・ダイクは語った。「見直して改善しなければならない場面を与えてしまった」

  • 主将がメールディンクの恐れ知らずの姿勢と決定力のある影響力を称賛

    より高いチーム全体の基準を求める一方で、ファン・ダイクはメールディンクに惜しみない賛辞を送り、23歳のFWが先発のチャンスを完全に落ち着いて生かしたと称えた。主将は、メールディンクがプレッシャーの大きいスタジアムの雰囲気の中でも、絶対的な自信を持ってプレーしていたと指摘した。

    ファン・ダイクはさらに、この若きストライカーの2つの冷静なフィニッシュが、その夜の勝敗を分けたと強調した。

    「メックスはとても良かった」とファン・ダイクは付け加えた。「自信を持ってプレーしていたし、チャンスが来た時にしっかり決めた。フルデビューであのように結果を出したのは、素晴らしいキャラクターの表れだ」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • imago-sport-1083889611.jpgANP

    オランダ代表、ギリシャと対戦する重要なテッサロニキ遠征へ প্রস্তু備

    ファン・ダイクとチームメートは試合後のリカバリーを終えた後、木曜日にトゥンバ・スタジアムでグループ首位のギリシャと対戦するため、テッサロニキへ向かう。キャプテンはグループ2の首位浮上を目指す。

    セルビアは日曜日、ホームでオランダとのリターンマッチに臨む。

    ファン・ダイクはギリシャ戦で守備陣を無失点に導くことを狙う。

UEFAネーションズリーグ リーグA
ギリシャ crest
ギリシャ
GRE
オランダ crest
オランダ
NED