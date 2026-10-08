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「自分たちのパフォーマンスは非常に悪かった！」 ニコラス・タグリアフィコ、ワールドカップ決勝でアルゼンチンがスペインに圧倒されたと認める
スペインによる戦術的な傑作だ
アルゼンチンがワールドカップ決勝でスペインに敗れたことを振り返る中で、タリアフィコは一切手加減しなかった。チーム全体のパフォーマンスは、世界王者に求められる水準を大きく下回っていたと表現した。 ClankJPVのロングインタビューで、オリンピック・リヨンの左SBは、リオネル・スカローニ監督率いるチームが欧州の強豪が採用したハイインテンシティーな戦い方に対応しきれなかったことを認めた。
「決勝での僕たちのパフォーマンスは、他の試合と比べても非常に悪く、2022年に見せたものにはまったく及ばなかった」とタリアフィコは認めた。「残念ながら、スペインには戦術的に完全に上回られた。みんなが知っているあの代表ではなかったと言うための理由を、人々は少し探していたのだと思う。でも残念ながら、戦術面で完全にやられてしまったと思う。スペインは非常に高い位置からプレスをかけ、ボールを奪い、ポゼッションを支配するチームだ。それはまさに、僕たちが嫌うものだ。僕たちはボールを持って試合をコントロールするのを好むチームだ。そのコントロールを失えば、コンパクトに守らなければならないが、そこは僕たちが最も得意としている部分ではない」
- Getty Images Sport
タリアフィコ、スペインの優位性を認める
アルゼンチン代表DFはさらに、スペイン側の技術的な卓越性が身体的にも精神的にも重荷となり、それが最終的には乗り越えられないものになったと説明し、次のように語った。「パスが少しでもずれるたびに、スペインにボールを奪い返された。相手は私たちに追いかけ続けさせ、最終的には身体的にも精神的にも消耗した。私たちはボールを持たずにプレーすることを得意とするチームではない」
「スペインが私たちよりはるかに良いプレーをしたことは認めなければならない。試合のどの時間帯でも、自分たちのリズムも、ボールを保持する落ち着きも見つけられなかった。感情面、身体面、精神面での疲労が大きく影響したと思う」と付け加え、過酷な大会日程がチームのベテラン中心の陣容に与えた負担の大きさを強調した。
負傷の不安とワールドカップ生き残り戦略
決勝での戦術的な苦戦に加え、タリアフィコはコンディション面への懸念から、大会そのものを欠場しかけていたことも明かした。DFの代表入りまでの道のりには不確実性がつきまとい、出場を危うくする負傷との闘いを強いられていた。
「ワールドカップを逃すところだった。本当にあと少しだった。その一員だと感じるようになり、それが当たり前のことのようになる。でも、自分は出場できない寸前だった」と同選手は告白。さらに、リオネル・スカローニが自身のメンバー入りを確定させる直前の最後の瞬間まで、際どい状況にあったと明かした。大会期間中もタリアフィコのコンディションは話題となっており、特に決勝では大きな不快感を抱えながらプレーしていた。
- AFP
ユニフォームの重みとイングランドとのライバル関係
決勝までの道のりの中でも、とりわけ大きな節目となったのがイングランドとの歴史的な準決勝だった。この一戦は、アルゼンチンの人々にとって計り知れない歴史的、文化的な重みを持つカードである。タリアフィコは、この試合を取り巻く独特の雰囲気について、次のように語った。「僕たちは、ただ決勝進出のためにあの試合を戦っているのではないと感じていた。国全体のために戦っていたんだ」
さらにこう続けた。「僕たちは、ただ決勝に進むためだけに戦っていたわけではない。国全体のために戦っていた。開始1分から相手を食ってかからなければならない、そんな感覚があった」 この感情の高まりが、決勝で彼が口にした「疲労」につながった可能性もある。チームはイングランド戦の勝利に向けて、持てる力のすべてを注ぎ込んだからだ。
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