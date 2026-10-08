アルゼンチンがワールドカップ決勝でスペインに敗れたことを振り返る中で、タリアフィコは一切手加減しなかった。チーム全体のパフォーマンスは、世界王者に求められる水準を大きく下回っていたと表現した。 ClankJPVのロングインタビューで、オリンピック・リヨンの左SBは、リオネル・スカローニ監督率いるチームが欧州の強豪が採用したハイインテンシティーな戦い方に対応しきれなかったことを認めた。

「決勝での僕たちのパフォーマンスは、他の試合と比べても非常に悪く、2022年に見せたものにはまったく及ばなかった」とタリアフィコは認めた。「残念ながら、スペインには戦術的に完全に上回られた。みんなが知っているあの代表ではなかったと言うための理由を、人々は少し探していたのだと思う。でも残念ながら、戦術面で完全にやられてしまったと思う。スペインは非常に高い位置からプレスをかけ、ボールを奪い、ポゼッションを支配するチームだ。それはまさに、僕たちが嫌うものだ。僕たちはボールを持って試合をコントロールするのを好むチームだ。そのコントロールを失えば、コンパクトに守らなければならないが、そこは僕たちが最も得意としている部分ではない」