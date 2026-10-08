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「自分たちのものとして受け止めろ！」。ゲーリー・リネカーがマンチェスター・シティに処分受け入れを要求、タイトル剥奪の可能性に直面か
シティ、ほぼすべての容疑で有罪と認定か
プレミアリーグは1週間あまり前、2024年終盤に終了した8週間の審理を経て、独立委員会がマンチェスター・シティに対するすべての財務関連の告発で有罪と認定したと発表した。クラブは夏の時点でこの判断が迫っていることを把握していたとされるが、それにもかかわらず、今夏の移籍市場で約4億ポンドを投じた。
クラブはすでに控訴しており、最終決着は1月になる見通しだ。同時に、別の審理で具体的な制裁内容が決定される。処分は多額の罰金や移籍禁止から、1部残留を事実上不可能にする壊滅的な勝ち点剥奪まで及ぶ可能性がある。
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リネカーが責任追及を要求
スタンフォード・ブリッジで開催された『Leaders Week London 2026』で語ったリネカー氏は、マンチェスターのクラブを巡る状況は厳しいように見えると警鐘を鳴らした。また、クラブに対する組織的な陰謀があるとの見方は即座に退けた。
「マンチェスター・シティにとって本当に非常に悪い状況に見える」と、元イングランド代表FWは語った。「プレミアリーグの陰謀論について語られる時、こう思うはずだ。いや、これは実際のところ、プレミアリーグがこの世で最も望まないことだと。
「だからこそ、今のシティには責任を受け止めて、『分かった、自分たちは間違っていた。だが、ゲーム全体のためにそれを受け入れ、下されるいかなる処分も受け入れて前に進む』と言ってほしい。
「そうなれば救いになるし、面目も少しは保てるだろう。現時点では、その可能性はあまり高く見えない。だが、これは有害だ。タイトル剥奪という方向に進んでも驚きはしない」
リネカー氏はまた、厳しい処分が罪のない人々にもたらす巻き添え被害についても強調した。「結局のところ、誰がその被害を受けるのか？ 選手とファンだ」と続けた。「これはそうした種類の処分の一つになるだろうし、当然ながらそうでなければならない。なぜなら、私たちは非常に多くの違反について話しているからだ。だから難しいものになるし、これがどうあるべきかについては誰もが異なる考えを持つだろう」
自身の現役時代を引き合いに出し、元『Match of the Day』司会者は現在のチームに共感を示した。「自分のキャリアで、こうしたことを本当に何度も経験したわけではない」と話した。「イングランドのクラブがヨーロッパで出場禁止になった時のことを覚えているし、そのせいで私はエヴァートンでヨーロピアンカップに出場する機会を失った。だから、今回も選手たちはこのことで苦しむことになるし、そういうことだ」
ライバルたちが出番をうかがう
有罪評決の余波は、すでにイングランドサッカー界全体に及び始めている。アーセナル、リヴァプール、トッテナム、マンチェスター・ユナイテッドは、リーグの他クラブより先に審理委員会の決定を知らされていたと報じられている。この4つのライバルクラブは、シティに対して補償を求める法的権利を確保していることでも注目されている。
シティ首脳陣が、これまでの法廷闘争での実績から自信を深めるのは間違いない。エティハドを本拠とするクラブは、2020年に2年間のUEFAチャンピオンズリーグ出場停止処分を覆すことに成功しており、現在の控訴でも新年までに同様の救済が得られることを必死に願っている。
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敵地アンフィールドが待ち受ける
エンツォ・マレスカ監督のチームは、今週日曜に控えるプレミアリーグの大一番に向けて、ひとまずピッチ外の混乱を脇に置かなければならない。マンチェスター・シティはマージーサイドに乗り込み、法的問題と補償を巡る影響を注視しているクラブの一つであるリヴァプールと対戦する。進行中の騒動のさなか、シティがアンフィールドのピッチに足を踏み入れれば、極めて敵対的な歓迎を受けることになりそうだ。
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