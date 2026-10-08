スタンフォード・ブリッジで開催された『Leaders Week London 2026』で語ったリネカー氏は、マンチェスターのクラブを巡る状況は厳しいように見えると警鐘を鳴らした。また、クラブに対する組織的な陰謀があるとの見方は即座に退けた。

「マンチェスター・シティにとって本当に非常に悪い状況に見える」と、元イングランド代表FWは語った。「プレミアリーグの陰謀論について語られる時、こう思うはずだ。いや、これは実際のところ、プレミアリーグがこの世で最も望まないことだと。

「だからこそ、今のシティには責任を受け止めて、『分かった、自分たちは間違っていた。だが、ゲーム全体のためにそれを受け入れ、下されるいかなる処分も受け入れて前に進む』と言ってほしい。

「そうなれば救いになるし、面目も少しは保てるだろう。現時点では、その可能性はあまり高く見えない。だが、これは有害だ。タイトル剥奪という方向に進んでも驚きはしない」

リネカー氏はまた、厳しい処分が罪のない人々にもたらす巻き添え被害についても強調した。「結局のところ、誰がその被害を受けるのか？ 選手とファンだ」と続けた。「これはそうした種類の処分の一つになるだろうし、当然ながらそうでなければならない。なぜなら、私たちは非常に多くの違反について話しているからだ。だから難しいものになるし、これがどうあるべきかについては誰もが異なる考えを持つだろう」

自身の現役時代を引き合いに出し、元『Match of the Day』司会者は現在のチームに共感を示した。「自分のキャリアで、こうしたことを本当に何度も経験したわけではない」と話した。「イングランドのクラブがヨーロッパで出場禁止になった時のことを覚えているし、そのせいで私はエヴァートンでヨーロピアンカップに出場する機会を失った。だから、今回も選手たちはこのことで苦しむことになるし、そういうことだ」



