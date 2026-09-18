試合前の記者会見に臨んだ指揮官は、チームにとって唯一の優先事項はあくまで内部の基準を維持することだと強調した。首都ダービーを巡る周囲の雑音を一蹴し、フリックは「最も重要なのは、自分たちに集中することだ」と語った。

過密日程が続く中での負荷管理という課題については、「自分たちのレベルを維持できるよう取り組んでいる。リカバリーは非常に重要で、負荷も非常にうまく管理している。試合は多く、常に回復を意識しなければならない」と付け加えた。