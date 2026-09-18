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ライブ
imago-sport-1083449706.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
翻訳者：

「自分たちに集中する」 ハンジ・フリック、レアル・マドリーとアトレティコの対決を前にマドリード・ダービーの雑音を意に介さず

ハンジ・フリック
アトレティコ・マドリー 対 レアル・マドリー
アトレティコ・マドリー
レアル・マドリー
ラ・リーガ
セビージャ 対 バルセロナ
セビージャ
バルセロナ

バルセロナのハンジ・フリック監督は、結果がラ・リーガのタイトル争いに影響を及ぼす可能性があるにもかかわらず、今後行われるマドリード・ダービーにはほとんど ყურადღையை払っていないと強調した。ドイツ人指揮官は、自チームが今季序盤の印象的な勢いを維持しようとする中、焦点をあくまでチーム内部に置く考えだ。

  • カタルーニャ出身の指揮官、雑音を一蹴

    バルセロナの指揮官は、今週末に行われるアトレティコとレアル・マドリーの激しい大一番に気を取られることはなかった。自身のチームがラモン・サンチェス・ピスフアンに乗り込む一戦を前に、他会場の結果を気にするのではなく、自分たちのパフォーマンスレベルを維持する重要性を強調した。その静かな自信を支えているのが圧倒的なシーズン序盤戦であり、ブラウグラナはリーグ開幕から6試合を全勝しつつ、歴史的な28ゴールを記録している。

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    ドイツ代表指揮官が集中を要求

    試合前の記者会見に臨んだ指揮官は、チームにとって唯一の優先事項はあくまで内部の基準を維持することだと強調した。首都ダービーを巡る周囲の雑音を一蹴し、フリックは「最も重要なのは、自分たちに集中することだ」と語った。

    過密日程が続く中での負荷管理という課題については、「自分たちのレベルを維持できるよう取り組んでいる。リカバリーは非常に重要で、負荷も非常にうまく管理している。試合は多く、常に回復を意識しなければならない」と付け加えた。

  • 首位チームを追う優勝候補たち

    メトロポリターノでの一戦は、首位に食らいつくことを目指す2つの強力な追走者が激突する試合となる。レアル・マドリーは今季ここまで全公式戦7試合のうち6試合に勝利しており、その直近ではカルロス・エスピの劇的なアディショナルタイム決勝弾により、エルチェに3-2で勝利した。

    一方、ディエゴ・シメオネ監督のチームは決定力を取り戻しており、カナダ代表FWジョナサン・デイヴィッドがリーグ戦連勝で2試合連続ゴールを記録。ホームのアトレティコ・マドリーは、同じ街のライバルとの勝ち点差をわずか2に縮めている。

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    早いキックオフはアドバンテージをもたらす

    土曜日にセビリアで勝利を収めれば、マドリード・ダービーのキックオフ前に、バルセロナは追走勢との差をさらに広げることになる。タイトル争いのライバル2チームが日曜日に直接対決するため、この週末にはどちらか一方、あるいは両チームが勝ち点を落とすことが確実だ。そうなれば、カタルーニャの強豪であるバルセロナにとって、外部からのプレッシャーを受けることなく、無傷の成績を守るための理想的な土台となる。

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