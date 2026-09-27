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「自分たちにはスター選手はいない！」。サンドロ・トナーリ、イタリア敗戦後に辛抱強さを求め、トッテナムとの比較を一蹴
ベルギー戦敗北後の率直な評価
スタディオ・オリンピコでの精彩を欠いたパフォーマンスを受け、イタリア代表を取り巻く空気は大きく悪化した。金曜日、アズーリがベルギーに敗れると、ローマのファンは試合終了の笛に合わせて一斉にブーイングを浴びせ、不満をあらわにした。前節ではトルコもホームでフランスに0-1で敗れるというつまずきを味わっており、月曜日のそのトルコ戦を前に、トナーリは現状から目を背けなかった。ここ数日でチームを覆っている重苦しい雰囲気を認めた。
トナーリは『Sky Sport Italia』に対し、「多くの人が失望したと思う。この敗戦がもたらしたものについて、ファンの口笛からロッカールームでの悲しげな表情に至るまで、私たちは正直に向き合って話さなければならない」と語った。MFは、ピッチで見せたパフォーマンスの水準を踏まえれば、批判は完全に正当なものだと受け止めた。「しかし、それは受け入れなければならない。なぜなら、あの試合はポジティブなものではなく、私たちは負けるべくして負けたからだ」と付け加え、チーム内で責任を負うことの重要性を強調した。
- AFP
移行期にあるチーム
マンチーニの下で現在のアズーリは急進的な変革のただ中にある。マンチーニは2度目の指揮官就任を果たし、直近3大会のワールドカップ出場を逃した失意の後、イタリアサッカーの誇りを取り戻そうとしている。その苦しい連続にはカタールで行われた2022年大会も含まれており、マンチーニはその予選でも指揮を執っていた。それでもこの指揮官は代表チームで印象的な実績を誇っており、ユーロ2020でイタリアを欧州制覇へと導いたことで広く知られている。
「今重要なのは反応することで、それは数日以内にできる。このグループは非常に健全で、若い選手がたくさんいる。すべてをすぐに手にするのは難しいし、僕たちにはスター選手がいない」とトナーリは説明した。元ACミランの同選手は、この若い陣容の資質は、より強い関係性を築ければいずれ必ず表れると確信している。「時間はある。ともに時間を過ごし、ともに働き、ともに楽しむ必要がある。僕たちは健全で、強い人間だ。時間がたてば僕たちの資質は出てくる」
ノースロンドンで対照的な明暗が分かれる
トナーリにとって、2026-27シーズンの船出は国内でも代表でも試練の多いものとなっている。ニューカッスル・ユナイテッドから今夏に1億ポンドの大型移籍で加入したこのMFを擁するトッテナムは、開幕から5試合でわずか勝ち点2にとどまり、現在はプレミアリーグ最下位に沈んでいる。
それでもロンドンでの不振にもかかわらず、26歳の同選手はプレミアリーグのこのクラブが進んでいる方向性に楽観的な姿勢を崩していない。クラブレベルでの内容面は、現在の結果が示す以上に希望を持てるものだと、同選手はすぐに強調した。クラブでの自身の状況について語った際には、「フットボールはとても不思議だ。10日で全てがネガティブからポジティブに変わることもある。トッテナムについて言えば、結果の面ではネガティブな時期だが、僕たちがしているフットボールはポジティブだ」と述べた。
- Getty Images Sport
クラブと代表での苦戦の違い
現在進行中のインターナショナルブレイク明けにクラブの試合が再開しても、トッテナムにとって状況が楽になることはない。スパーズは厳しい日程に直面しており、10月10日にオールド・トラッフォードへ乗り込んでマンチェスター・ユナイテッドと対戦。その後、10月19日にはコヴェントリー・シティをホームに迎え、10月24日にはスタンフォード・ブリッジでチェルシーと戦うアウェーゲームでこの厳しい時期を締めくくる。
トナーリはスパーズでの生活について、「僕たちはいいプレーをしているし、チャンスも作っている。フットボールでは決めなければ負ける。でも、僕たちは終わっていない。生きているし、前向きだ」と語った。「ここ代表では違う。とても新しくて若いグループで、一緒にプレーしたことがない集団だ。僕たちはただ時間をかける必要がある」
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