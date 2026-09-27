スタディオ・オリンピコでの精彩を欠いたパフォーマンスを受け、イタリア代表を取り巻く空気は大きく悪化した。金曜日、アズーリがベルギーに敗れると、ローマのファンは試合終了の笛に合わせて一斉にブーイングを浴びせ、不満をあらわにした。前節ではトルコもホームでフランスに0-1で敗れるというつまずきを味わっており、月曜日のそのトルコ戦を前に、トナーリは現状から目を背けなかった。ここ数日でチームを覆っている重苦しい雰囲気を認めた。

トナーリは『Sky Sport Italia』に対し、「多くの人が失望したと思う。この敗戦がもたらしたものについて、ファンの口笛からロッカールームでの悲しげな表情に至るまで、私たちは正直に向き合って話さなければならない」と語った。MFは、ピッチで見せたパフォーマンスの水準を踏まえれば、批判は完全に正当なものだと受け止めた。「しかし、それは受け入れなければならない。なぜなら、あの試合はポジティブなものではなく、私たちは負けるべくして負けたからだ」と付け加え、チーム内で責任を負うことの重要性を強調した。