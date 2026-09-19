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「自分たちにとって大きな教訓だ！」。ミケル・アルテタ監督が、王者アーセナルは基準を下回っていたと認め、ブライトンに衝撃の0-3敗戦を喫した。
アーセナル、南部沿岸で屈辱の敗戦
アメックス・スタジアムで、アーセナルを包んでいた無敵のオーラは打ち砕かれた。ブライトンが戦術面で見事な試合運びを見せ、王者を解体したためだ。開幕から全コンペティションで7連勝という完璧なスタートを切っていたアーセナルだが、ハイプレスを仕掛けるブライトンを相手に、らしくないもろさをのぞかせた。
試合終了後、『BBC Radio 5 Live Sports Report』で語ったアルテタ監督は、いら立ちをにじませながらもチームの問題点を率直に認めた。スペイン人指揮官は、このレベルで求められる強度で戦えなかったことを認め、次のように述べた。「ブライトンが勝利に値した。自分たちは長い時間にわたって基本的なことができなかった。特に前半はそうだった。デュエルで十分に勝てず、セカンドボールにも対応できなかったことで、相手に押し広げられてしまった。自分たちが犯したミス、そして特にプレッシャーをかけてくる相手に対して徹底すべき原則を実行できなかったことが響いた」
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決定機逸が高くついた
アーセナルは前半終了間際、エリア内でボールがブカヨ・サカの下にこぼれる絶好機を迎え、試合に盛り返すチャンスがあった。しかし、マルティン・ウーデゴールの最初のシュートがディフレクトした後、イングランド代表は決め切れなかった。そのミスの重みはほぼ直後にさらに増すことになった。数秒後、シャラランポス・コストラスにボックス際であまりにも大きなスペースが与えられ、反転してホームチームのリードを2点に広げるゴールを許したからだ。
アルテタ監督は、こうした場面こそが反撃を阻んだ試合の分岐点だったと強調した。 アーセナル指揮官は、トップリーグで成功するには決定力が不可欠だと指摘し、失望の理由について「そのせいで常にプレッシャーにさらされ、自分たちが普段しているような形ではそこから抜け出せなかった。だから学び、得るべきことは多いが、最終的には失望している」と語った。
ブライトンが躍進、王者はつまずく
後半に入ってアウェーのチームが反撃に転じる望みは、再開から12分後に断たれた。衰え知らずのグロスのCKに、ケマ・アンドレスが最も高く競り勝ってヘディングで決め、コベントリー・シティ戦、マンチェスター・ユナイテッド戦の勝利に続く見事な1週間で、ブライトンの11点目を記録した。
スタッツが示したのは、ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるチームの圧倒的なパフォーマンスだった。これでブライトンは勝ち点を伸ばして順位を3位に上げ、首位とはわずか勝ち点2差となった。一方のアーセナルは、この敗戦により得失点差で2位のままだが、マンチェスター・シティより1試合多く消化している。アルテタ監督は言い訳を拒み、こう付け加えた。「2つある。まず彼らを称賛しなければならない。ああいうやり方でプレーし、一つひとつのプレーに全力で向き合っていた。我々は自分たちに求められる基準に達していなかったし、プレミアリーグという舞台においてもそうだった」
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アルテタへの警鐘
終盤にはカイ・ハフェルツとマット・オライリーがそれぞれ反対側のゴール前で好機をつくり、GKを忙しくさせたが、ダメージはすでに試合終了の笛が鳴るずっと前に決定的なものとなっていた。この結果はリーグの競争の激しさを改めて強く印象づけるものとなり、アーセナルのセンセーショナルな好調ぶりにも終止符が打たれた。
アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、この敗戦をさらなるタイトル獲得を目指す上で必要な試練だと位置づけて総括を締めくくった。アルテタ監督は「我々にとって学ぶべき大きな教訓だ。ここ6、7週間のチームのプレーぶりと戦いぶりを表現するなら、並外れていた。しかし今日は大きな教訓になった」と語った。
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