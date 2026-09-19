アメックス・スタジアムで、アーセナルを包んでいた無敵のオーラは打ち砕かれた。ブライトンが戦術面で見事な試合運びを見せ、王者を解体したためだ。開幕から全コンペティションで7連勝という完璧なスタートを切っていたアーセナルだが、ハイプレスを仕掛けるブライトンを相手に、らしくないもろさをのぞかせた。

試合終了後、『BBC Radio 5 Live Sports Report』で語ったアルテタ監督は、いら立ちをにじませながらもチームの問題点を率直に認めた。スペイン人指揮官は、このレベルで求められる強度で戦えなかったことを認め、次のように述べた。「ブライトンが勝利に値した。自分たちは長い時間にわたって基本的なことができなかった。特に前半はそうだった。デュエルで十分に勝てず、セカンドボールにも対応できなかったことで、相手に押し広げられてしまった。自分たちが犯したミス、そして特にプレッシャーをかけてくる相手に対して徹底すべき原則を実行できなかったことが響いた」