タイトル防衛に向けて戦力を強化するため、インテルはジョン・ストーンズやアレクサンダル・スタンコビッチら新戦力を加えた。

今季の主なライバルについて問われると、キヴはインテルの公式メディアに対し、次のように語った。「まだはっきりとは分かっていない。いつものチームだ。現イタリア王者の我々を苦しめようとするチームたちだ。我々は倒すべきチームになっている。

「まだいくつか足りない部分があり、リーグ開幕戦に向けて可能な限り最高の状態に仕上げるまでには、まだ数週間ある」