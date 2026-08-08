IPA Sport
翻訳者：
「自分たちこそ倒すべきチームだ」 インテル指揮官クリスティアン・キブ、新シーズン開幕を前にセリエAのライバルたちへ強い警告
キブ、タイトル防衛を目指す
インテルは昨季、セリエAで21度目の優勝を果たし、2024-25シーズン王者ナポリに勝ち点11差をつけてフィニッシュした。この功績により、キヴはクラブ史上、サン・シーロでの就任1年目にスクデットを制した5人目の監督となった。新シーズンを前に、この指揮官はナポリ、ACミラン、コモ、ユヴェントスといったライバルが、自身のチームを引きずり下ろすために大きな補強を進めていることを十分に認識している。
- Getty Images
「自分たちが倒すべき相手だ」
タイトル防衛に向けて戦力を強化するため、インテルはジョン・ストーンズやアレクサンダル・スタンコビッチら新戦力を加えた。
今季の主なライバルについて問われると、キヴはインテルの公式メディアに対し、次のように語った。「まだはっきりとは分かっていない。いつものチームだ。現イタリア王者の我々を苦しめようとするチームたちだ。我々は倒すべきチームになっている。
「まだいくつか足りない部分があり、リーグ開幕戦に向けて可能な限り最高の状態に仕上げるまでには、まだ数週間ある」
王者はフィットネスに注力する
プレシーズンを通じて、インテルのコーチングスタッフにとって最大の優先事項は、新戦力の融合とチームのコンディション維持だった。
公式戦を前にしたチームの準備状況について、キヴは次のように付け加えた。「ここまでで最も重要なのは、身体的な問題がほとんど出ていないことだ。現時点では、それが最も心強い点であり、我々も満足している」
- Getty Images
最終準備が進行中
インテルは戦術面の安定性を磨くため、プレシーズンの親善試合をユヴェントスとレアル・ベティス戦の2試合残している。王者として連覇を狙うチームはその後、8月22日にサン・シーロで昇格組モンツァをホームに迎え、2026-27シーズンのセリエAを正式にスタートさせる。開幕戦は、優勝候補としての期待を背負うキヴのチームにとって、その資質を示す序盤の試金石となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。