サイモンは、決勝でアルゼンチンが示した難しさ、特にリオネル・メッシへのパスを狙う動きを認めた。それでもスペインは、前半の緊張した展開にもかかわらず自チームのスタイルを貫いたと語った。

「良い時も悪い時も自分たちのスタイルを貫いた。それが決勝に進み、タイトルを獲るために必要だった」と説明した。「まだ実感が湧いている途中だ。時が経てば、成し遂げた価値が分かるだろう。 アルゼンチンはレオにボールを繋ぐため、直接的なプレーをしてくると予想していた。前半はミスを恐れ、決勝戦では自由なプレーが難しいが、70分以降は我々が試合を支配した」

大会をゴールデン・グローブ賞で締めくくったものの、シモンはスペインの無失点記録を自分だけの功績とは考えなかった。彼はこう付け加えた。「もし私のグローブが話せたら、『他のGKほど働かなくて済んだ』と言うだろう。7試合無失点は破られるのが難しい記録だ。その功績はチームメイトにある。 この守備レベルを維持してくれたチームメイトに感謝している」と結んだ。