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「自分たちが成し遂げたこの信じられない快挙を実感するだろう」――ウナイ・シモン、スペインの歴史的なワールドカップ優勝に感想を語る
スペインの堅い守備がワールドカップ優勝をもたらした
スペイン代表は8試合で1失点のみという鉄壁の守りでワールドカップを制した。決勝では延長戦にフェラン・トーレスが値千金のゴールを決め、アルゼンチンを1－0で破った。GKシモンは7試合で無失点を記録し、ゴールデングローブ賞を獲得した。
アスレティック・クラブ所属の彼は、この成功はチーム全員のものだと強調した。選手たちはまだ達成感を十分に味わえておらず、帰国後にその大きさを痛感するだろうと語った。
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「自分たちの狂気を、私たちはいつか悟るだろう」
決勝後、シモンは「まだ実感が湧かない」と語った。GKは、大会を通じてチームをまとめ、レギュラーと控えのバランスを保ったコーチ陣を称えた。
「まだ実感が湧かない」と『ムンド・デポルティーボ』紙の取材に語った。「試合終了の笛が鳴っても感情は湧かなかった。むしろ『やったぞ』と感じた。スペインに帰ってから、今日成し遂げた偉業の大きさを理解できるだろう。
「50日間の合宿では、出場時間の多い選手と少ない選手の間で感覚とバランスを保つことが大切だ。その点で監督は並外れており、全員の感情をうまくコントロールしてくれた」
サイモンはスペインの守備の強さを強調した
サイモンは、決勝でアルゼンチンが示した難しさ、特にリオネル・メッシへのパスを狙う動きを認めた。それでもスペインは、前半の緊張した展開にもかかわらず自チームのスタイルを貫いたと語った。
「良い時も悪い時も自分たちのスタイルを貫いた。それが決勝に進み、タイトルを獲るために必要だった」と説明した。「まだ実感が湧いている途中だ。時が経てば、成し遂げた価値が分かるだろう。 アルゼンチンはレオにボールを繋ぐため、直接的なプレーをしてくると予想していた。前半はミスを恐れ、決勝戦では自由なプレーが難しいが、70分以降は我々が試合を支配した」
大会をゴールデン・グローブ賞で締めくくったものの、シモンはスペインの無失点記録を自分だけの功績とは考えなかった。彼はこう付け加えた。「もし私のグローブが話せたら、『他のGKほど働かなくて済んだ』と言うだろう。7試合無失点は破られるのが難しい記録だ。その功績はチームメイトにある。 この守備レベルを維持してくれたチームメイトに感謝している」と結んだ。
- Getty Images Sport
スペインは歴史的な偉業を噛みしめるだろう
スペイン代表で個人賞を取ったのはサイモンだけではなかった。ロドリがゴールデンボール賞、パウ・クバルシが最優秀若手選手賞に選ばれた。ラ・ロハの選手たちは、堅い守備とチームワークでつかんだW杯優勝を祝うため、帰国する。
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