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「自分たちが成し遂げたこの信じられない快挙を実感するだろう」――ウナイ・シモン、スペインの歴史的なワールドカップ優勝に反応
スペインの堅い守備がワールドカップ優勝をもたらした
スペイン代表は8試合で1失点のみという鉄壁の守りでワールドカップを制した。決勝では延長戦にフェラン・トーレスが値千金のゴールを決め、アルゼンチンを1－0で破った。GKシモンは7試合で無失点を記録し、ゴールデングローブ賞を獲得した。
個人としての栄誉を謙遜し、アスレティック・クラブ所属の守護神は「この勝利はチーム全員のもの」と強調した。また、選手たちはまだ達成感を十分に味わえておらず、その偉大さが分かるのは帰国してからだろうと語った。
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「自分たちの狂気を、私たちは悟るだろう」
決勝後、シモンは「まだ実感が湧かない」と語った。彼はコーチ陣に感謝し、レギュラーと控えのバランスが重要だと強調した。
「まだ実感が湧かない」と彼は『ムンド・デポルティーボ』の取材に語った。「試合終了の笛が鳴っても感情は湧かなかった。むしろ『やったぞ』という感覚だ。スペインに帰ってから、今日成し遂げた偉業の大きさを理解できるだろう。
「50日間の合宿では、出場機会の多い選手と少ない選手の間で感覚とバランスを保つことが大切だ。その点で監督は並外れており、選手の感情をうまくコントロールしてくれた」
サイモンはスペインの守備の強さを強調した
サイモンは、決勝でアルゼンチンが示した難しさ、特にリオネル・メッシへパスを供給しようとする動きを認めた。それでもスペインは、前半の緊張した展開にもかかわらず自チームのスタイルを貫いたと語った。
「良い時も悪い時も自分たちのスタイルを貫いた。それが決勝へ進み、タイトルを獲るために必要だった」と説明した。「まだ実感が湧いている途中だ。時が経てば、成し遂げた価値が分かるだろう。 アルゼンチンはレオにボールを繋ぐため、非常にダイレクトなプレーをしてくると予想していた。前半はミスを恐れた。決勝戦では自由なプレーは難しいが、70分以降は我々が試合を支配した」
大会をゴールデン・グローブ賞で締めくくったものの、シモンはスペインの守備記録について、その功績を自分だけのものとは認めなかった。彼は次のように付け加えた。「もしワールドカップ期間中の私のグローブが話すことができたら、『他のゴールキーパーたちほど働かなくて済んだ』と言うだろう。7試合無失点という数字は、今後破るのが非常に難しい記録になるだろう。その功績は私自身ではなく、チームメイトたちにある。 この守備レベルを実現してくれたチームメイトに感謝している」と語った。
- Getty Images Sport
スペインは歴史的な偉業を噛みしめるだろう
スペイン代表で個人賞を取ったのはサイモンだけではない。ロドリがゴールデンボール賞、パウ・クバルシが最優秀若手選手賞に選ばれた。ラ・ロハの選手たちは、堅い守備とチームワークでつかんだW杯優勝を祝うため帰国する。
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