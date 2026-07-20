「自分たちが成し遂げたこの信じられない快挙を実感するだろう」――ウナイ・シモン、スペインの歴史的なワールドカップ優勝に反応

サイモンは、決勝でアルゼンチンが示した難しさ、特にリオネル・メッシへパスを供給しようとする動きを認めた。それでもスペインは、前半の緊張した展開にもかかわらず自チームのスタイルを貫いたと語った。

「良い時も悪い時も自分たちのスタイルを貫いた。それが決勝へ進み、タイトルを獲るために必要だった」と説明した。「まだ実感が湧いている途中だ。時が経てば、成し遂げた価値が分かるだろう。 アルゼンチンはレオにボールを繋ぐため、非常にダイレクトなプレーをしてくると予想していた。前半はミスを恐れた。決勝戦では自由なプレーは難しいが、70分以降は我々が試合を支配した」

大会をゴールデン・グローブ賞で締めくくったものの、シモンはスペインの守備記録について、その功績を自分だけのものとは認めなかった。彼は次のように付け加えた。「もしワールドカップ期間中の私のグローブが話すことができたら、『他のゴールキーパーたちほど働かなくて済んだ』と言うだろう。7試合無失点という数字は、今後破るのが非常に難しい記録になるだろう。その功績は私自身ではなく、チームメイトたちにある。 この守備レベルを実現してくれたチームメイトに感謝している」と語った。