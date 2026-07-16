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messi(C)Getty Images
Yosua Arya

翻訳者：

「自分たちがイングランドより優れていることは分かっていた」――リオネル・メッシは、アルゼンチンがワールドカップ準決勝で勝てなかった場合の「愚かな」反発を懸念していた。

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イングランド 対 アルゼンチン
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リオネル・メッシは、ワールドカップ準決勝でイングランドに負けるわけにはいかなかったと語った。最近好調でも、敗れれば不当な批判があっただろう。キャプテンは、逆転で2大会連続の決勝進出を果たしたチームの粘り強さを称えた。

  • アルゼンチンがイングランドを辛勝し、再びワールドカップ決勝へ

    アルゼンチンは準決勝でイングランドを2－1で逆転し、2大会連続でW杯決勝に進んだ。

    試合後、メッシは「イングランド戦は単なる一戦以上の意味があった」と強調。国歌斉唱の時点でその感情が伝わってきたとし、「選手だけでなく国民も待ち望んだ勝利だ」と語った。

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    メッシが、勝利の背景にあるプレッシャーと信念について語る

    メッシは、前回王者のアルゼンチンが負ければ批判されただろうと認めた。重要な試合に負けられないとチームは感じており、自分たちがより優れたチームだと信じていたと強調した。

    「イングランド戦は特別な試合だった。負けるわけにはいかなかった」とメッシはTyC Sportsに語った。「このチームは誰にも借りはない。アルゼンチン人は常に高みを求める。負けていたら人々は馬鹿げたことを言っただろうが、我々はそれを許さなかった。

    「ピッチでは自分たちが上回っていると分かっていた。だが大きな試合では多くのものが懸かる。歴史も影響するが、この試合の象徴するものを考えれば、勝つしかなかった。」

    また、大会前に怪我やコンディションが懸念されていたチームについて、メッシは「このチームには驚かない。僕は彼らを知っているし、何ができるかも分かっている」と擁護した。

    「試合前には出場が危ぶまれたり問題を抱える選手もいた。だから人々は疑念を抱いたかもしれない。でもこのチームが一丸となれば、いつも以上の力が生まれる。選手たちは互いを高め合い、自分でも知らなかった力を引き出し、全力を尽くす。」

  • アルゼンチンの黄金時代は続く

    メッシは、アルゼンチンの持続的な成功が「与えられたものではなく、自らの力で勝ち取ったもの」だと主張した。2大会連続でワールドカップ決勝に進出したことは、過去4年間のチームの一貫性を示していると述べた。インテル・マイアミのスターは、決勝を控えたチームとファンに、この瞬間を楽しむよう呼びかけた。

    「前回王者として再び決勝へ進めた。周囲の評価はどうであれ、この4年間、我々は最高だった」とメッシは語った。

    「今日、我々は再び世界トップ2に名を連ねている。これは偶然ではなく、誰からも何も与えられていないことを示している。ワールドカップ決勝に2大会連続で進出するのは難しいが、このチームは成し遂げた」

    「私たちも楽しんでいるように、この瞬間を存分に味わってほしい。今日、私たちは再び決勝に進み、アルゼンチンをトップ2に導いた。

    「この4年間、私たちは世界王者の座を味わってきた。また決勝へ進んだ。皆さんにも、この瞬間を楽しんでほしい。今日、私たちは最後の1歩を踏み出し、皆が望んだことを成し遂げた。つまり、最後まで戦い、ワールドカップの決勝でプレーすることだ。あとは、神の導きに委ねる。」

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    アルゼンチンの新たな世界王座獲得の道を阻むのはスペインだ

    アルゼンチンは準決勝でフランスを2－0で破ったスペインとのワールドカップ決勝に集中している。決勝は日曜、ニューヨークのニュージャージー・スタジアムで行われる。

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