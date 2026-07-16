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「自分たちがイングランドより優れていることは分かっていた」――リオネル・メッシは、アルゼンチンがワールドカップ準決勝で勝てなかった場合の「愚かな」反発を懸念していた。
アルゼンチンがイングランドを辛勝し、再びワールドカップ決勝へ
アルゼンチンは準決勝でイングランドを2－1で逆転し、2大会連続でW杯決勝に進んだ。
試合後、メッシは「イングランド戦は単なる一戦以上の意味があった」と強調。国歌斉唱の時点でその感情が伝わってきたとし、「選手だけでなく国民も待ち望んだ勝利だ」と語った。
- Getty Images Sport
メッシが、勝利の背景にあるプレッシャーと信念について語る
メッシは、前回王者のアルゼンチンが負ければ批判されただろうと認めた。重要な試合に負けられないとチームは感じており、自分たちがより優れたチームだと信じていたと強調した。
「イングランド戦は特別な試合だった。負けるわけにはいかなかった」とメッシはTyC Sportsに語った。「このチームは誰にも借りはない。アルゼンチン人は常に高みを求める。負けていたら人々は馬鹿げたことを言っただろうが、我々はそれを許さなかった。
「ピッチでは自分たちが上回っていると分かっていた。だが大きな試合では多くのものが懸かる。歴史も影響するが、この試合の象徴するものを考えれば、勝つしかなかった。」
また、大会前に怪我やコンディションが懸念されていたチームについて、メッシは「このチームには驚かない。僕は彼らを知っているし、何ができるかも分かっている」と擁護した。
「試合前には出場が危ぶまれたり問題を抱える選手もいた。だから人々は疑念を抱いたかもしれない。でもこのチームが一丸となれば、いつも以上の力が生まれる。選手たちは互いを高め合い、自分でも知らなかった力を引き出し、全力を尽くす。」
アルゼンチンの黄金時代は続く
メッシは、アルゼンチンの持続的な成功が「与えられたものではなく、自らの力で勝ち取ったもの」だと主張した。2大会連続でワールドカップ決勝に進出したことは、過去4年間のチームの一貫性を示していると述べた。インテル・マイアミのスターは、決勝を控えたチームとファンに、この瞬間を楽しむよう呼びかけた。
「前回王者として再び決勝へ進めた。周囲の評価はどうであれ、この4年間、我々は最高だった」とメッシは語った。
「今日、我々は再び世界トップ2に名を連ねている。これは偶然ではなく、誰からも何も与えられていないことを示している。ワールドカップ決勝に2大会連続で進出するのは難しいが、このチームは成し遂げた」
「私たちも楽しんでいるように、この瞬間を存分に味わってほしい。今日、私たちは再び決勝に進み、アルゼンチンをトップ2に導いた。
「この4年間、私たちは世界王者の座を味わってきた。また決勝へ進んだ。皆さんにも、この瞬間を楽しんでほしい。今日、私たちは最後の1歩を踏み出し、皆が望んだことを成し遂げた。つまり、最後まで戦い、ワールドカップの決勝でプレーすることだ。あとは、神の導きに委ねる。」
- AFP
アルゼンチンの新たな世界王座獲得の道を阻むのはスペインだ
アルゼンチンは準決勝でフランスを2－0で破ったスペインとのワールドカップ決勝に集中している。決勝は日曜、ニューヨークのニュージャージー・スタジアムで行われる。
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