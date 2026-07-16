メッシは、アルゼンチンの持続的な成功が「与えられたものではなく、自らの力で勝ち取ったもの」だと主張した。2大会連続でワールドカップ決勝に進出したことは、過去4年間のチームの一貫性を示していると述べた。インテル・マイアミのスターは、決勝を控えたチームとファンに、この瞬間を楽しむよう呼びかけた。

「前回王者として再び決勝へ進めた。周囲の評価はどうであれ、この4年間、我々は最高だった」とメッシは語った。

「今日、我々は再び世界トップ2に名を連ねている。これは偶然ではなく、誰からも何も与えられていないことを示している。ワールドカップ決勝に2大会連続で進出するのは難しいが、このチームは成し遂げた」

「私たちも楽しんでいるように、この瞬間を存分に味わってほしい。今日、私たちは再び決勝に進み、アルゼンチンをトップ2に導いた。

「この4年間、私たちは世界王者の座を味わってきた。また決勝へ進んだ。皆さんにも、この瞬間を楽しんでほしい。今日、私たちは最後の1歩を踏み出し、皆が望んだことを成し遂げた。つまり、最後まで戦い、ワールドカップの決勝でプレーすることだ。あとは、神の導きに委ねる。」