デンベレの発言の背景には、そのわずか1日前に『フランス・フットボール』で公開された、エムバペの率直なインタビューがある。その中でレアル・マドリーのFWは、10代の頃から自身とデンベレがサッカー界でどのように見られてきたかについて、明確な違いを示した。エムバペの言葉は、それぞれが台頭していく過程で、フランス国民やスポーツメディア全体から見た到達点の評価や、かけられてきた期待に差があったことを示唆していた。

エムバペは「デンベレ？ 彼は常に才能ある選手だと見られていた。一方で僕は、常に選ばれし者だと見られていた」と語った。