AFP
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「自分が“選ばれし者”だったことは一度もない」 バロンドールを巡るヒートアップした議論で、PSGのスター、ウスマン・デンベレがレアル・マドリーFWキリアン・エンバペに“反撃”
デンベレ、「選ばれし者」のレッテルを拒否
デンベレは、自分自身を生まれながらにして運命づけられたスーパースターとは見ていないことを明確にした。これは、親しい友人であり代表でのチームメートでもあるキリアン・エンバペの最近の発言と真っ向から対照的なものだ。日曜夜のブレスト戦でパリ・サンジェルマンが1-0で勝利した後、現バロンドール受賞者は、世界サッカーの頂点へ至る自身の道は運命ではなく努力によって切り開かれたものだと強調した。
Ligue 1+に対し、デンベレは自身の歩みを率直に振り返り、こう語った。「僕はずっとクラスの後ろの方にいて、努力してきた。キャリアを通して何も語らず、ひたすら信じられないほど努力してきた。言ったように、僕は一度も選ばれし者だったことはない。でも努力を重ね、昨年はパリ・サンジェルマンで素晴らしい1年を過ごすという形で報われた。そして今年は、どうなるか見ていくよ。プレッシャーはなく、ただ気楽にやっていくだけだ」
- Getty Images Sport
エムバペが議論の口火を切る
デンベレの発言の背景には、そのわずか1日前に『フランス・フットボール』で公開された、エムバペの率直なインタビューがある。その中でレアル・マドリーのFWは、10代の頃から自身とデンベレがサッカー界でどのように見られてきたかについて、明確な違いを示した。エムバペの言葉は、それぞれが台頭していく過程で、フランス国民やスポーツメディア全体から見た到達点の評価や、かけられてきた期待に差があったことを示唆していた。
エムバペは「デンベレ？ 彼は常に才能ある選手だと見られていた。一方で僕は、常に選ばれし者だと見られていた」と語った。
エンバペ後の時代に進む連係構築
ピッチ外での議論がなおもくすぶり続ける中、デンベレは刷新されたPSGの攻撃陣でピッチ上の役割に集中している。ムバッペ後のチームでは新たな連係が求められており、このウインガーはスペイン人FWフェラン・トーレスと特に実りある理解関係を築いている。チームが時折リズムを見いだせずに苦しみながらも、2人のつながりはシーズン序盤のハイライトとなっている。
新たな前線がかつての大黒柱なしでどう機能しているかを語る中で、デンベレはトーレスを惜しみなく称賛した。「バルセロナで彼と少し一緒にプレーできて幸運だった。彼は本物の点取り屋で、本物のナンバー9だし、ウイングでもプレーできる。そして彼とはとてもやりやすい。すごく良い動きをする。見つけやすいし、たくさん話もする。フェランとはやりやすいんだ」とデンベレは説明した。
- Getty Images Sport
2026年バロンドール争い
こうした舌戦のタイミングは、世界的スターが多数名を連ねる男子および女子のバロンドール候補者の公式発表と重なっている。デンベレは前回王者として今回の争いに臨み、2年連続受賞を狙っているが、候補者層は依然として非常に厚い。リオネル・メッシのようないつもの有力候補に加え、ラミン・ヤマルやジュード・ベリンガムといった若きスターも名を連ねており、2026年版は近年でも特に予測困難なものの一つとなっている。授賞式は10月26日にロンドンで行われる。
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