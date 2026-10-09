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「自分が重要だとは感じなかった」 ドニエル・マレンがアストン・ヴィラ退団について語り、ローマ指揮官ジャン・ピエロ・ガスペリーニを称賛
ビラ・パークを離れ、新たな道を模索へ
マレンはプレミアリーグからセリエAへ活躍の場を移して以降、見事な好調ぶりを見せている。しかし、このFWはローマ移籍に先立つ苦しい時期について明かした。オランダ代表の同選手は昨年1月に当初レンタル移籍でスタディオ・オリンピコ入りしたが、加入直後のインパクトが評価され、シーズン終了時にローマ首脳陣が2500万ユーロで完全移籍移行のオプションを行使した。今季もその得点力は際立っており、開幕から最初の5試合で6ゴールを決め、セリエA得点ランキングのトップに躍り出ている。
退団が自身の意思だったのか、それともウナイ・エメリによるクラブ側の決定だったのかを問われると、このストライカーはイタリアの首都で新たなスタートを求めた理由について驚くほど率直に語った。マレンは『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューで、「自分の決断だった」と返答した。この発言は『フットボール・イタリア』が伝えている。
「自分はプレーしたかったし、毎週末にピッチに立って重要な役割を担えるチームの一員でいたかった。あの時点では、自分が重要な存在だとは感じられなかった。だから、最善の選択をしたと思っている。今は正しい場所で、正しい人たちと一緒にいると感じている。監督とチームメートは自分に大きな信頼を示してくれているし、そのすべてが合わさって、自分が思い描いていた選手へと成長する助けになっている」
- AFP
ガスペリーニの指導下での生活
マレンがローマ加入を決断するうえで、大きな要因となったのがガスペリーニの存在だった。ハイプレスのスタイルと攻撃的な才能をよみがえらせる手腕で知られるこのベテラン指揮官は、FWをローマ移籍へと説得するうえで重要な役割を果たした。マレンは、チームにとってそのトレーニングが極めて過酷なことで知られているとしても、指揮官の率直なコミュニケーションのスタイルに特に感銘を受けているという。ストライカーは「彼は何についても、君に決して嘘をつかないと分かる」と付け加えた一方で、「時にはガスペリーニのトレーニングは本当にきつい」とも話した。
その指揮官の情熱の強さは、昨季のパルマ戦での重要なアウェー勝利の後に象徴的に示された。この結果によってローマのチャンピオンズリーグ出場が決まった。「試合後、彼はとても喜んでいて、テーブルを吹き飛ばしたほどだった」とマレンは明かした。
「ディマレン」コンビと即席のケミストリー
加入以来、マレンはパウロ・ディバラとともに、欧州サッカー界でも屈指の破壊力を誇る攻撃コンビの一角を担っている。この2人はSNS上でローマのファンから「ディマレン」と呼ばれており、それはピッチ上で築き上げた息の合った連係を反映したものだ。そのつながりは新シーズン開幕戦のキックオフ直後から明らかだった。マレンはフィオレンティーナ戦で見事なハットトリックを達成し、この活躍がその後の数カ月の流れを決めたと本人は考えている。
「ハットトリックを決めて、あれほど良い形でスタートできたのは本当に重要だった。チームとしても、強さがあって、一体感もあったし、僕はすぐにとても良い感触を得た。こういう瞬間を土台にして、特別なことを成し遂げることができる。ディマレン……2人のつながりを感じさせるよね。ネット上では面白いよ。パウロと僕はすぐに息が合った」とマレンは認めた。
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驚きの才能と今後の展望
ディバラとの関係が見出しを独占している一方で、マレンはローマのスカッドにそろうタレントの層の厚さについてもすぐに称賛の言葉を口にした。直近の代表ウィークでは軽傷のためオランダ代表でプレーできず、その状況を本人は「残念だった」と表現したが、意識はあくまでジャッロロッシのチーム全体としての成長に向けられている。若いチームメートの何人かは、すでにこの経験豊富なFWに強い印象を残している。
「たくさんいる。ピジッリはすごく若いし、すぐにそのクオリティーが分かった」と、最も驚かされた選手は誰かと問われたマレンは締めくくった。「マヌ・コネは素晴らしい。何人かはオランダにいた時から知っていた。例えばマルテン・デ・ローンだ」
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