マレンはプレミアリーグからセリエAへ活躍の場を移して以降、見事な好調ぶりを見せている。しかし、このFWはローマ移籍に先立つ苦しい時期について明かした。オランダ代表の同選手は昨年1月に当初レンタル移籍でスタディオ・オリンピコ入りしたが、加入直後のインパクトが評価され、シーズン終了時にローマ首脳陣が2500万ユーロで完全移籍移行のオプションを行使した。今季もその得点力は際立っており、開幕から最初の5試合で6ゴールを決め、セリエA得点ランキングのトップに躍り出ている。

退団が自身の意思だったのか、それともウナイ・エメリによるクラブ側の決定だったのかを問われると、このストライカーはイタリアの首都で新たなスタートを求めた理由について驚くほど率直に語った。マレンは『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューで、「自分の決断だった」と返答した。この発言は『フットボール・イタリア』が伝えている。

「自分はプレーしたかったし、毎週末にピッチに立って重要な役割を担えるチームの一員でいたかった。あの時点では、自分が重要な存在だとは感じられなかった。だから、最善の選択をしたと思っている。今は正しい場所で、正しい人たちと一緒にいると感じている。監督とチームメートは自分に大きな信頼を示してくれているし、そのすべてが合わさって、自分が思い描いていた選手へと成長する助けになっている」