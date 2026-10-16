移籍寸前まで至った当時を振り返り、ラフィーニャは実現までどれほど近づいていたかを明かした。新監督との率直な話し合いで必要としていた確信を得て、バルセロナに残る決意を固めたという。

「自分の中では、移籍するつもりだった。［気持ちの上では］もう決まっていた。それが本当のところだ」と、ラフィーニャは『ガーディアン』のインタビューで明かした。「ブラジルにいた時、フリックから電話があった。最終的な決断を下す前に話しに来てほしいと言われたんだ。会ってみると、僕を信頼している、僕は重要な存在になる、チーム［のプレー］は僕に合うと言ってくれた。ああいう時は、ちょっとした言葉で気持ちが変わるものなんだ」

「僕への強い信頼を感じた。自分らしいプレーをする自信を与えてくれた。そして、どんな個人的な状況にあろうと、人生を懸けてすべてを出し切ろうと心に決めた」

ラフィーニャは続けた。「サッカーでは、監督と選手の関係が最も重要だ。［フリックが］来た時から、僕たちは何でも話せた。本当に何でもだ」

「その時、彼がうつむいているのを見た。最初は理由がよく分からなくて、どうしたのか聞いたんだ。チームがいいプレーをできていないと感じている、と彼は言った。覚えている限りでは、僕は大丈夫だ、勝ったんだし、またいいプレーができるようになると伝えた。いいプレーをして負けるより、悪いプレーでも勝つ方が1000倍いい。試合に勝てば、自信がついて、プレーもついてくる」

ラフィーニャは、監督からの後押しが自身の自信に与えた大きな影響を強調し、こう付け加えた。「彼が僕の考え方を変え、人としての僕も変えてくれた。これまでもそう言ってきたし、これからも言い続ける」







