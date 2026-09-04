ボッタとの対話で自身の悲劇的な転落を振り返った元FWは、圧倒的な苦悩を赤裸々に明かし、こう語った。「私が死んだと思っていてくれた方がいい……誰にも私が存在していることを知られたくない」

その状況への警戒感は、かつてアマチュアチームでともにプレーした元チームメートたちが、悪化する彼の健康状態に懸念を示したことで当初広がった。薬物依存との闘いは現役時代にさかのぼり、定期的なドーピング検査で2度にわたって大麻の陽性反応が出ていた。



