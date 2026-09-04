あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
Shimizu S-Pulse v Kyoto Purple Sanga - J.League J1 2nd StageJ.LEAGUE
Adhe Makayasa

翻訳者：

「自分が死んだと思ってくれた方がいい！」。元コリンチャンス、ヴァスコのFWレジス・ピットブルが、深刻なクラック依存の中で路上生活を送っている。

コリンチャンス
Regis Pitbull
ヴァスコ・ダ・ガマ
セリエA

元コリンチャンス、ヴァスコ・ダ・ガマのFWレジス・ピットブルは現在、重度のクラックコカイン中毒と闘いながらサンパウロの路上で生活している。49歳の元プロ選手は、長年の薬物乱用によってすっかり見違える姿となり、家族とも疎遠になったまま、即席の野営地を寝ぐらにしている。

  • FW、路上生活のホームレス状態と闘う

    Globo Esporte』の記者エミリオ・ボッタが伝えたところによると、ポンチ・プレッタ、コリンチャンス、ヴァスコでプレーした元FWレジスは現在、サンパウロ北部ピリトゥバの路上や路地で生活している。49歳の同氏は、がれきやごみが積もる小さな広場で、ターポリンや擦り切れた毛布、段ボールの下に身を寄せている。クラックコカイン依存との深刻な闘いにより、住まいも尊厳も、そして家族や友人からの支えのほとんども失ってしまった。


    • 広告
  • Kyoto Purple Sanga v Kawasaki Frontale - J.League J1 2nd StageJ.LEAGUE

    痛恨の絶望があらわに

    ボッタとの対話で自身の悲劇的な転落を振り返った元FWは、圧倒的な苦悩を赤裸々に明かし、こう語った。「私が死んだと思っていてくれた方がいい……誰にも私が存在していることを知られたくない」

    その状況への警戒感は、かつてアマチュアチームでともにプレーした元チームメートたちが、悪化する彼の健康状態に懸念を示したことで当初広がった。薬物依存との闘いは現役時代にさかのぼり、定期的なドーピング検査で2度にわたって大麻の陽性反応が出ていた。


  • 依存症が苦労人のキャリアを狂わせる

    このFWは、コリチーバやバイーア、ポルトゥゲーザでプレーし、日本、トルコ、サウジアラビアでの在籍も含む流転の現役生活で、公式戦170試合に出場して49ゴールを記録した。しかし、プロサッカー界からの引退後は違法薬物によって私生活のコントロールを徐々に失っていった。さらに、建物の管理人への暴行で2025年に逮捕されたことで法的トラブルが状況を悪化させ、自身のアパートからの退去を余儀なくされた。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Kyoto Purple Sanga v Avispa Fukuoka - J.League J1 1st StageJ.LEAGUE

    法廷闘争が将来に暗い影を落とす

    レジスが唯一残しているアパートは現在、未払いの管理費と固定資産税による債務の増大を受け、民事訴訟の対象となっている。差し押さえによる競売が目前に迫る中でも、『Globo Esporte』によれば、同人はいつの日かその物件に戻れることを今なお願っているという。

セリエA
フルミネンセ crest
フルミネンセ
FLU
ヴァスコ・ダ・ガマ crest
ヴァスコ・ダ・ガマ
VAS
セリエA
コリンチャンス crest
コリンチャンス
COR
シャペコエンセAF crest
シャペコエンセAF
CHA