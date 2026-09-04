J.LEAGUE
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「自分が死んだと思ってくれた方がいい！」。元コリンチャンス、ヴァスコのFWレジス・ピットブルが、深刻なクラック依存の中で路上生活を送っている。
FW、路上生活のホームレス状態と闘う
『Globo Esporte』の記者エミリオ・ボッタが伝えたところによると、ポンチ・プレッタ、コリンチャンス、ヴァスコでプレーした元FWレジスは現在、サンパウロ北部ピリトゥバの路上や路地で生活している。49歳の同氏は、がれきやごみが積もる小さな広場で、ターポリンや擦り切れた毛布、段ボールの下に身を寄せている。クラックコカイン依存との深刻な闘いにより、住まいも尊厳も、そして家族や友人からの支えのほとんども失ってしまった。
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痛恨の絶望があらわに
ボッタとの対話で自身の悲劇的な転落を振り返った元FWは、圧倒的な苦悩を赤裸々に明かし、こう語った。「私が死んだと思っていてくれた方がいい……誰にも私が存在していることを知られたくない」
その状況への警戒感は、かつてアマチュアチームでともにプレーした元チームメートたちが、悪化する彼の健康状態に懸念を示したことで当初広がった。薬物依存との闘いは現役時代にさかのぼり、定期的なドーピング検査で2度にわたって大麻の陽性反応が出ていた。
依存症が苦労人のキャリアを狂わせる
このFWは、コリチーバやバイーア、ポルトゥゲーザでプレーし、日本、トルコ、サウジアラビアでの在籍も含む流転の現役生活で、公式戦170試合に出場して49ゴールを記録した。しかし、プロサッカー界からの引退後は違法薬物によって私生活のコントロールを徐々に失っていった。さらに、建物の管理人への暴行で2025年に逮捕されたことで法的トラブルが状況を悪化させ、自身のアパートからの退去を余儀なくされた。
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法廷闘争が将来に暗い影を落とす
レジスが唯一残しているアパートは現在、未払いの管理費と固定資産税による債務の増大を受け、民事訴訟の対象となっている。差し押さえによる競売が目前に迫る中でも、『Globo Esporte』によれば、同人はいつの日かその物件に戻れることを今なお願っているという。
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